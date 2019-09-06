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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Директора госпредприятия на Николаевщине уличили в хищении сельхозпродукции на 1,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Николаевщине директор государственного аграрного предприятия организовал механизм присвоения средств хозяйства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Оперативники СБУ установили, что руководитель предприятия заключал сделки с подконтрольными ему коммерсантами на проведение сельскохозяйственных работ по завышенной стоимости. Директор также реализовывал урожай зерна аффилированным структурам по значительно заниженным ценам. В частности задокументирован факт похищения и вывоза c госпредприятия сельхозпродукции на 1,5 миллиона гривен", - сказано в сообщении.

Директора госпредприятия на Николаевщине уличили в хищении сельхозпродукции на 1,5 млн грн, - СБУ 01

Во время санкционированных обысков в хозяйстве правоохранители изъяли черную бухгалтерию, подтверждающую системность деятельности злоумышленника и его сообщников.

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В местах хранения урожая изъято для принятия процессуального решения 100 тонн продукции стоимостью 750 000 гривен, подготовленной для отгрузки по поддельным документам на один из местных элеваторов.

Директора госпредприятия на Николаевщине уличили в хищении сельхозпродукции на 1,5 млн грн, - СБУ 02

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение или растрата имущества, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц), проводятся следственные действия. Решается вопрос об объявлении руководителю госпредприятия подозрению в совершении преступления.

Директора госпредприятия на Николаевщине уличили в хищении сельхозпродукции на 1,5 млн грн, - СБУ 03
Фото: СБУ /Facebook

Директора госпредприятия на Николаевщине уличили в хищении сельхозпродукции на 1,5 млн грн, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3146835
 
 
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