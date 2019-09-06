EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  6456  41
Все про:Киев (17873) Нацполиция (10030) стрельба (2507)

 Неизвестный открыл стрельбу в столичном троллейбусе, двое ранены. ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня утром в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу в троллейбусе.

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.

06 сентября, в 08.50, в Голосеевском районе в троллейбусе маршрута №40к возникла конфликтная ситуация между пассажирами.

Из неустановленного оружия мужчина осуществил выстрелы, чем причинил ранения грудной клетки двум пассажирам и убежал.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Принимаются меры по розыску правонарушителя.

Позже в Департаменте коммуникации Национальной полиции Киева сообщили, что злоумышленник был одет в куртку песочного цвета, джинсы и при себе имел черный рюкзак.

"Двух пострадавших, 28-ми и 43-х лет, госпитализировали. Теперь им оказывают медицинскую помощь, впоследствии будет установлена степень тяжести телесных повреждений, которые они получили. По информации врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, проводят неотложные следственные действия, отрабатывают видео с камер наблюдения ", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обстрел из гранатомета здания в центре Киева: открыто уголовное производство по статье "теракт". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Неизвестный открыл стрельбу в столичном троллейбусе, двое ранены 01
Неизвестный открыл стрельбу в столичном троллейбусе, двое ранены 02
Неизвестный открыл стрельбу в столичном троллейбусе, двое ранены 03
Неизвестный открыл стрельбу в столичном троллейбусе, двое ранены 04

Источник: https://censor.net.ua/p3146828
 
 
 Топ комментарии
 
Вважаєш, кретин, що той невідомий поки що злочинець застосував легальну, зареєстровану зброю...? Тобі до психіатра, терміново.
 показать весь комментарий
 
Невідомий відкрив стрілянину в столичному тролейбусі, двох поранено - Цензор.НЕТ 8115 Я ж казав колись що як дозволять мати зброю, то стрілятимуться через те що хтось комусь наступив на ногу в транспорті. Получітє - распішітєсь.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну... если подумать головой, то сначала была конфликтная ситуация а потом - стрельба...
"но Ивана уже было не остановить" (с)
 показать весь комментарий
 
 
вооружить всех!! и выдать бронежелеты!конфликт-так конфликт
 показать весь комментарий
 
 
Точно. Мафиози обычно в троллейбусах ездят. Невідомий відкрив стрілянину в столичному тролейбусі, двох поранено - Цензор.НЕТ 9227
 показать весь комментарий
 
 
это называется легализация...по факту.
 показать весь комментарий
 
 
Я ж казав колись що як дозволять мати зброю, то стрілятимуться через те що хтось комусь наступив на ногу в транспорті. Получітє - распішітєсь.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вважаєш, кретин, що той невідомий поки що злочинець застосував легальну, зареєстровану зброю...? Тобі до психіатра, терміново.
 показать весь комментарий
 
 
я теж вважаю шо тобі неможна давати зброю. Невідомий відкрив стрілянину в столичному тролейбусі, двоє поранених - Цензор.НЕТ 2828бо кидаєшься на людей.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
дурнику , ти впевнений , що не із флобера або пневмата стріляв такий самий дурень , як ти ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Лишь бы свои 5 копеек вставить, ник соответствует поведению.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
копійка то дєжурний хоплофоб парашєботів, тобто ольгінців
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Когда оружие будет у всех, а не только у преступников, то тогда будешь трындеть. А сейчас молчи лучше, сойдешь за умного.
 показать весь комментарий
 
 
А хто тобі не дозволяє його придбати? Чи зубожілий?
 показать весь комментарий
 
У меня есть. Но не короткоствол. А он вне закона.
 показать весь комментарий
 
Зброя - не кавоварка і не кухонний комбайн. Навіть права на керування транспортом видаються (принаймі мають видаватися) після ретельної перевірки пошуковувача. За наявності прийнятного закону про зброю ані Вам, шановний, ані жодному іншому "нєізвєстнаму" зброї не дадуть. А будь-яку "прояву зі "стволом" у тролейбусі притомні та осудні власники зброї порішать відразу, як тільки воно стане розмахувати цим "стволом" - свідків правочинності дій цих громадян буде більш чим досить. Отже, принаймі найближчим часом, тобто поки при владі зе-колеги по криміналу бандитів та навіжених, годі лякатися того, що у правослухняних громадян з'явиться індивідуальний захист від озброєних злочинців.
 показать весь комментарий
 
 
Тут просто многие думают что если разрешат продажу короткоствольного оружия, то оно будет в супермаркетах продаваться, без ограничения по возрасту)))
 показать весь комментарий
 
вот если бы у граждан было оружие - они б застрелили его и все)
 показать весь комментарий
 
 
Или перестреляли друг друга в тесном троллейбусе. Мозгов-то у 73%, как у улиток.
 показать весь комментарий
 
 
надо найти конечного бенефициара троллейбуса. Может там собака порылась?
 показать весь комментарий
 
 
Что-то мне думается, что этот член с пистолетом сам искал повода, шоб применить оружие. А может всё банально просто - мусор.
 показать весь комментарий
 
 
Народу нечем защититься от бывших ментов-алкоголиков,которым по закону выдают разрешения на травматы.Авакова давно пора в канаву
 показать весь комментарий
 
 
Чого то нєчєм? Можна носити не заборонені розкладні ножі ,газові балончики. Півтораметровий прут арматури.Незручно звичайно проте ефективно.25мм водопровідну трубу,замасковану під тростину.Варіантів багато і досить легальних. Невідомий відкрив стрілянину в столичному тролейбусі, двоє поранених - Цензор.НЕТ 331
 показать весь комментарий
 
Просто галиматья вместо новости.
В Голосеевском районе троллейбус 40к не ходит.
Даже самым ранним утром.
Другие подробности из той же серии.
 показать весь комментарий
 
определенные категории населения, у которых есть право на травматическое оружие:работники правоохранительных органов и их близкие родственники;
лица, принимающие участие в уголовном судопроизводстве;
журналисты и внештатные журналисты;депутаты Украины;
члены общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы;
военнослужащие (кроме тех, кто проходит срочную военную службу);
государственные служащие, имеющие категории и ранги.
 показать весь комментарий
 
 
Бывшему менту,который обычно является алкоголиком и тунеядцем,без проблем выдадут разрешение на травмат.А мне,непьющему бизнесмену,для самообороны никогда не дадут,только за взятку.Не страна,а жопа
 показать весь комментарий
 
 
убежал ? что некому в тролейбусе было в висок ему зарядить и выключить его ?
это же шанс наглухо его оторвать и без последствий. явная самооборона.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх