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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Автомобиль разворотило в жутком смертельном ДТП под Львовом: один погибший, один травмированный. ФОТОрепортаж

Поздно вечером в четверг, 5 сентября, под Львовом произошла жуткая авария с погибшими.

Об этом сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На объездной Николаев трасса "Киев - Чоп" Львовская область, ДТП Девятка и Ауди, присутствует полиция и скорая. Со слов свидетелей: один человек был накрыт, больше не известно. Не доезжая до поворота на с. Заклад 100 м со стороны Львова", - написал он, публикуя фото с места ЧП.

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По данным Зинкевича, один человек погиб и еще один пострадал.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 сентября около 20.30 на автодороге "Киев-Чоп" в Николаевском районе. Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили "ВАЗ-2109", которым управляла 34-летняя львовянка и "Ауди". В результате столкновения водитель "Лады" от полученных травм скончалась на месте происшествия, ее пассажир в возрасте 37 лет, доставлен в больницу. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации", - сообщили в полиции.

Автомобиль разворотило в жутком смертельном ДТП под Львовом: один погибший, один травмированный 01
Автомобиль разворотило в жутком смертельном ДТП под Львовом: один погибший, один травмированный 02
Автомобиль разворотило в жутком смертельном ДТП под Львовом: один погибший, один травмированный 03
Автомобиль разворотило в жутком смертельном ДТП под Львовом: один погибший, один травмированный 04
Автомобиль разворотило в жутком смертельном ДТП под Львовом: один погибший, один травмированный 05

Источник: https://censor.net.ua/p3146816
 
 
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Не все рождаются гонщиками. И не всем это удается осмыслить в итоге.
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Ти мразь,подавилась,коли читала цю новину?
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Не можна дикарям швидкісні траси будувати, з вибоїни на вибоїну, помаленьку і всі живі б були. Ганяють там як божевільні постійно.
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Это что швидкисна трасса? Или ты с Испанией перепутал?
Трасс, которые носят такое название- нет у нас. Без левых поворотов.
Наши трассы, сделанные наполовину , очень опасны. Едешь, разгоняешься- бац- яма на скорости. Или светофор , или пешеход посередине.
Когда переехали арбузников на Одесса -Киев, никто не подумал, а что они там на обочине трассы делали? И есть ли аналоги в ес, например, торговли арбузами с обочины трассы
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И снова знаменитая трасса Киев-Чоп. Которая совершенно не соответствует названию "трасса", особенно в горах. Если Киев-Чоп - это трасса, тогда я - мисс Италия. Так называемая трасса Киев-Чоп - это опаснейшая дорога, совершенно непригодная для своего назначения и траффика.
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Алина, ты ещё Одесса -Киев давно не видела, похоже
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Знову придурки на трасі Київ-Чоп, по любій дорозі треба їхати з адекватною швидкістю, нашим дикунам німецький автобан, про італійські гівнотраси я вже й мовчу, побудували б, то вони на ньому цвинтар би зробили
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Вы представляете себе, сколько наших водителей ездят по западным автобанам? И ничего))
Ваша логика хромает
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