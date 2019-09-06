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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:изнасилование (633) Киев (17873)

 Мужчина изнасиловал многодетную мать на глазах у 14-летней дочери в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В парке Андрея Малышко в Киеве произошел вопиющий случай. Мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 38-летнюю женщину на глазах у ее 14-летней дочери. Полицейским, совместно с "Автопатрулем Майдан" удалось оперативно задержать злоумышленника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

ЧП произошло в четверг, 5 сентября, около 23:15.

Как сообщила пострадавшая, она со своими друзьями дожидалась с работы 14-летнюю дочь, которая подрабатывает в одном из кафе Киева баристой. Компания отдыхала на лавочке в парке Андрея Малышко. В момент, когда девушка подошла к матери и ее друзьям, они услышали крики о помощи, которые доносились из глубины парка. Компания бросилась на выручку.

Подбежав к месту событий, они увидели злоумышленника в руках которого был нож. На вид мужчине было около 30 лет. Он вел себя агрессивно и напал на пожилого мужчину из компании. После чего он схватил 38-летнюю пострадавшую за волосы и приставил нож к ее горлу. Под угрозой расправы злоумышленник затащил женщину за дерево и заставил ее заняться с ним оральным сексом. После этого он изнасиловал ее без использования презерватива, а следы спермы вытер ее же пиджаком. Все это время дочь и другие свидетели происходящего пытались помешать насильнику, однако тот угрожал им ножом и не давал подойти близко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избивали, насиловали и удерживали в плену почти 16 часов: полиция задержала двух мужчин, похитивших женщину на остановке в Белой Церкви

После того как мужчина закончил насиловать потерпевшую, он убежал во дворы жилых домов, расположенных недалеко от парка. Очевидцы немедленно вызвали полицию. Прибывшим на место происшествия правоохранителям и сотрудникам общественной организации "Автопатруль Майдан" удалось оперативно задержать злоумышленника. Мужчина, несмотря на показания нескольких свидетелей, отказывается признавать свою вину, заявляя, что он никого не насиловал и вообще не знает этих людей.

Пострадавшая от рук насильника женщина воспитывает пятерых детей. После инцидента она находилась в шоковом состоянии. Ее, зломышленника и очевидцев произошедшего доставили в управление полиции для дачи показаний. На данный момент правоохранители выясняют все детали случившегося.

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Мужчина изнасиловал многодетную мать на глазах у 14-летней дочери в Киеве 01
Мужчина изнасиловал многодетную мать на глазах у 14-летней дочери в Киеве 02
Мужчина изнасиловал многодетную мать на глазах у 14-летней дочери в Киеве 03
Мужчина изнасиловал многодетную мать на глазах у 14-летней дочери в Киеве 04

Источник: https://censor.net.ua/p3146815
 
 
 Топ комментарии
 
Херня какая-то, на глазах у толпы затащил, изнасиловал. Здается мне это одна кампашка и они чего-то не поделили...
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Высрался Петераст? -подотрись!!
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А кто же тогда проголосует за зе, если не такие вот???
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Высрался Петераст? -подотрись!!
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Маргиналы это электорат зе, что не так?
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это обычные будни илиты 8% Чоловік зґвалтував багатодітну матір на очах у 14-річної доньки в Києві - Цензор.НЕТ 7676
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илита 8% перешла от слов к действиям, дятел это древесная птица,а вот петух,это домашняя птица,ты больше похож на домашнюю птицу
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А на кого похож **********, который наотрез отказался подписать закон о принудительной химической кастрации извращенцев?
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представитель илиты 8% узнал что женщина голосовала за Зе
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зе-падаль можно только обоссать, трахать такое - уж извольте
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Да внешность и внутреннее содержание часто совпадают.
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А что это за бандитская рожа в полицейской форме , с ручкой в руках?
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не обижай нашу новую полицию, их уже и так - как только не посылают на дорогах, разве что в форму еще не шмаркаются
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Что-то слуги народа не торопятся изменять Уголовный Кодекс, в котором мизерные сроки за такие вот преступления и даже за убийства. Уверена этот психопат и слабоумный уже не раз отсидел срок в тюрьме, выходит и снова продолжает преступную деятельность,хорошо,что еще не убил эту женщину и у меня вопрос к ней, как можно разрешать 14 летней дочери подрабатывать по вечерам в баре? Ум у нее есть в голове?
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Я давно говорю , что решением должно быть, таковым когда рецидивистов отправляют лечится в закрытие психические больницы и их пожизненная изоляция от общества . То есть , если человек раз совершил притупления , он понёс за это наказания введи лишения освободи, если после этого человек совершает в другой, третий раз , он должен признаваться больным и изолировать его по жизненно от общества как опасного элемента . Если человек совершает много преступленный , он не может считаться из за этого психически здоровым.
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В каждом организме есть жопа
Но только у порохобота Fizko-ЖОПА и есть весь его организм
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допрос?? какой нахрен допрос? сначала кастрация..потом электростулизация а уж потом-допрос!!!
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интересно провсти опрос у женщины и дочери на счет разрешения ношения оружия,они "за","против" или воздерживаются
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скажи это Зеле, который ветировал закон про химическую кастрацию.
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Хорошая идея, хирургически стерилизовать или кастрировать всех участников происшествия, копов можно не трогать.
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Шо насильник...Шо мент пишущий,Шо баба ...Одни уроды...
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А відіо изнасилоанія где?
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а Вазелин шестой, тем временем, заветировал Закон про кастрацию таких вот существ....
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Вазелин №6 - это сильно!
Утащил вмемориз
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Херня какая-то, на глазах у толпы затащил, изнасиловал. Здается мне это одна кампашка и они чего-то не поделили...
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Да что-то там не то. Явно из этой же компашки. Не понимаю как может быть по другому. Ну нож, а у компании камни, палки от лавочек, мусорки.
Да нет - бред какой-то.
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Що вона робила з дитиною в 23,15 в парку (в лісі)????
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Дитина з роботи йшла,14 РІЧНА, жесть якась просто. Скоріше компашка алкашні щось не поділила між собою, иа й придумали версію про згвалтування
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Это столичный парк. Но понятно, с целью оправдать власть парк можно назвать лесом и сказать, что он сам виноват, что ночью по лесу бродил.
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Прям Юлий Цезарь. И насиловал и ножом отбивался одновременно. Свободной рукой, наверное, еще и селфился. И об пинжак вытер...
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А в полицейском участке совершенно случайно удариться раз двадцать головой о шкаф и подоконник.
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мамка лазит ночью в парке, ребенок в 14 лет работает ночью в баре, дальше можно не продолжать, картина понятна...
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Думаю та потерпевшая ,одного поля ягодка с преступником ))
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Лугандонец! Мало говорить, что думаешь. Надо ещё' думать, что говоришь! Чоловік зґвалтував багатодітну матір на очах у 14-річної доньки в Києві - Цензор.НЕТ 3495
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Все это время дочь и другие свидетели происходящего пытались помешать насильнику, однако тот угрожал им ножом и не давал подойти близко. Источник: https://censor.net.ua/p3146815\\\\\\\\\\


Писали бы сразу "гатлинг" имел в руках. Крепкий поц однако - кругом плачут, сюсюкают(возможно подсказывают), орут, всячески ноют и мешают, а он делает свое. Такого "Браззерс", или как там, с руками(и не только) оторвут - миллионером сделают)
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14 летняя подрабатівала барменом.Какой то бред .Може еще какие услуги оказівала при баре..
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та відріжте йому п'яти та сілью посипте, потім відпустить.... а як іншому, коли не каструвати, ну тоді так...??
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раньше, вместе с солью, еще мелкопорезаный конский волос сыпали.
Если заживало, то наказанный всю оставшуюся жизнь "ходил на цырлах".
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Отак і виходять заміж багатодітні матері - ловлять перехожих у парку в ночі.
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На "стеклянном" мосту всегда дежурит полиция. А вот в других местах, даже где людей много, полиция не дежурит. Та же Почтовая, Контрактовая, фонтаны на Майдане - посты полиции отсутствуют. Люди пьют алкоголь с горла, курят, кричат, матерятся - и НИЧЕГО! - замечания никто не делают, понимают, что в случае чего полицию ждать долго, а хулиган даст в морду и уйдет. И это центр Киева. Что говорить про парки Малышко и другие подобные места?
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какая-то херня получается...(пардон)
что значит - пытались помешать...а он не отвлекался...и помахивая ножом продолжал насиловать??? что это за хрень??? отак мешали??? ото половой гигант??? мутняк безумный
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Скоріше за все трахнув і не заплатив за секс, от мужика і обрехали. Бо ізнасилувати один з ножем, ніхто не міг завадити, а та ще й смоктала - залиште ці сюжети для порно. Тому боідури що волають за кастрацію - дебіли. В Україні по цьому піде більшість невиних людей з такими мусорами та 'правосуддям'.
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Если этот озабоченный находился в сильном возбуждении, то по времени ему много не надо.
А вот стали бы вы пытаться приблизиться к нему, когда он угрожает женщине полоснуть по горлу ножом?
Вы же пойдете следом, как "спровоцировавший нападение".
Поэтому мне кажется, ситуация достаточно правдоподобна.
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Чувак вообще берсерк какой-то. И из толпы женщину выхватил, и ножом угрожал, и нападающих отгонял, и на эрекции никак не сказалось что и кончить в такой стресовой ситуации смог. Все может быть, конечно, но многодетная мать как-то не очень и в шоковом состоянии и рассказывает все таким будничным голосом с толком и расстановкой, будто с ней это каждый вечер происходит.
В общем мутно как-то все.
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Ылитная пороховата даже в этой теме, казалось бы не имеющей отношения к их шоколадному богу, все равное воет
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Друзья у этой женщины - на вес золота (сарказм).
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Х"ня какая-то написана, такое впечатление, что женщина была и в компании и где-то в парке одновременно Чоловік зґвалтував багатодітну матір на очах у 14-річної доньки в Києві - Цензор.НЕТ 215
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А где у нас случилось, почему лица не запикселены?
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Мужчина изнасиловал многодетную мать на глазах у 14-летней дочери в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж! свободу слову и юрию деточкину... а вообще-то - ***** не захочет - кобель не вскочит...
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Покидька посадити і надовго.
Дитина бачила... це усе що ця дитина бачила живучі із такою матір'ю?
Довбана п'янь.
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Маньяк ведет девушку в лес. Она говорит: "Слушай, страшно тут как, темно." Маньяк: "Да, прикинь, как мне страшно потом одному возвращаться.
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ТАКИЕ Е...ЛЬНИКИ У ЖИТЕЛЕЙ ЛУГАНДОНА И ДОНБАСА,СРАБОТАЛА ГЕНЕТИКА ОРКОВ,МУСОР КОТОРЫЙ ПИШЕТ ПРОТОКОЛ (ВТОРОЕ ФОТО)ТАКОЙ ЖЕ
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Что-то тут не связно во всей этой "санта-барбаре"
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"mi sideli otdihali na lavochke pili pivo"(nich na dvori)...sho komu ne jasno
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а той що в мусарскій хвормі сидить пише за склом часом не він перевдягнутий...? бо в цього кролячі очі такі мрійливі зараз віршами заговорить...
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