 Мужчина изнасиловал многодетную мать на глазах у 14-летней дочери в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

ЧП произошло в четверг, 5 сентября, около 23:15.

Как сообщила пострадавшая, она со своими друзьями дожидалась с работы 14-летнюю дочь, которая подрабатывает в одном из кафе Киева баристой. Компания отдыхала на лавочке в парке Андрея Малышко. В момент, когда девушка подошла к матери и ее друзьям, они услышали крики о помощи, которые доносились из глубины парка. Компания бросилась на выручку.

Подбежав к месту событий, они увидели злоумышленника в руках которого был нож. На вид мужчине было около 30 лет. Он вел себя агрессивно и напал на пожилого мужчину из компании. После чего он схватил 38-летнюю пострадавшую за волосы и приставил нож к ее горлу. Под угрозой расправы злоумышленник затащил женщину за дерево и заставил ее заняться с ним оральным сексом. После этого он изнасиловал ее без использования презерватива, а следы спермы вытер ее же пиджаком. Все это время дочь и другие свидетели происходящего пытались помешать насильнику, однако тот угрожал им ножом и не давал подойти близко.

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После того как мужчина закончил насиловать потерпевшую, он убежал во дворы жилых домов, расположенных недалеко от парка. Очевидцы немедленно вызвали полицию. Прибывшим на место происшествия правоохранителям и сотрудникам общественной организации "Автопатруль Майдан" удалось оперативно задержать злоумышленника. Мужчина, несмотря на показания нескольких свидетелей, отказывается признавать свою вину, заявляя, что он никого не насиловал и вообще не знает этих людей.

Пострадавшая от рук насильника женщина воспитывает пятерых детей. После инцидента она находилась в шоковом состоянии. Ее, зломышленника и очевидцев произошедшего доставили в управление полиции для дачи показаний. На данный момент правоохранители выясняют все детали случившегося.

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