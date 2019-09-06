 Мужчина изнасиловал многодетную мать на глазах у 14-летней дочери в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".
ЧП произошло в четверг, 5 сентября, около 23:15.
Как сообщила пострадавшая, она со своими друзьями дожидалась с работы 14-летнюю дочь, которая подрабатывает в одном из кафе Киева баристой. Компания отдыхала на лавочке в парке Андрея Малышко. В момент, когда девушка подошла к матери и ее друзьям, они услышали крики о помощи, которые доносились из глубины парка. Компания бросилась на выручку.
Подбежав к месту событий, они увидели злоумышленника в руках которого был нож. На вид мужчине было около 30 лет. Он вел себя агрессивно и напал на пожилого мужчину из компании. После чего он схватил 38-летнюю пострадавшую за волосы и приставил нож к ее горлу. Под угрозой расправы злоумышленник затащил женщину за дерево и заставил ее заняться с ним оральным сексом. После этого он изнасиловал ее без использования презерватива, а следы спермы вытер ее же пиджаком. Все это время дочь и другие свидетели происходящего пытались помешать насильнику, однако тот угрожал им ножом и не давал подойти близко.
После того как мужчина закончил насиловать потерпевшую, он убежал во дворы жилых домов, расположенных недалеко от парка. Очевидцы немедленно вызвали полицию. Прибывшим на место происшествия правоохранителям и сотрудникам общественной организации "Автопатруль Майдан" удалось оперативно задержать злоумышленника. Мужчина, несмотря на показания нескольких свидетелей, отказывается признавать свою вину, заявляя, что он никого не насиловал и вообще не знает этих людей.
Пострадавшая от рук насильника женщина воспитывает пятерых детей. После инцидента она находилась в шоковом состоянии. Ее, зломышленника и очевидцев произошедшего доставили в управление полиции для дачи показаний. На данный момент правоохранители выясняют все детали случившегося.
Но только у порохобота Fizko-ЖОПА и есть весь его организм
Утащил вмемориз
Да нет - бред какой-то.
Писали бы сразу "гатлинг" имел в руках. Крепкий поц однако - кругом плачут, сюсюкают(возможно подсказывают), орут, всячески ноют и мешают, а он делает свое. Такого "Браззерс", или как там, с руками(и не только) оторвут - миллионером сделают)
Если заживало, то наказанный всю оставшуюся жизнь "ходил на цырлах".
что значит - пытались помешать...а он не отвлекался...и помахивая ножом продолжал насиловать??? что это за хрень??? отак мешали??? ото половой гигант??? мутняк безумный
А вот стали бы вы пытаться приблизиться к нему, когда он угрожает женщине полоснуть по горлу ножом?
Вы же пойдете следом, как "спровоцировавший нападение".
Поэтому мне кажется, ситуация достаточно правдоподобна.
В общем мутно как-то все.
Дитина бачила... це усе що ця дитина бачила живучі із такою матір'ю?
Довбана п'янь.