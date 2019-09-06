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 Общество, Спорт, Фоторепортаж
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 Киевлянин Лев Порецкий стал чемпионом мира по шашкам в группе до 8 лет. ФОТОрепортаж

В Болгарии, в городе Кранево, завершился молодежный Чемпионат мира по шашкам-64.

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал тренер по шашкам в "Киевском Дворце детей и юношества" Виктор Коваленко.

"В группе мальчиков до 8 лет, в классической программе чемпионом мира стал Лев Порецкий, Украина, г. Киев. Также он завоевал бронзу в программе Рапид (быстрые шашки)", - написал он.

Киевлянин Лев Порецкий стал чемпионом мира по шашкам в группе до 8 лет 01

Тренер мальчика отметил, что Лев занимается шашками в "Киевском Дворце детей и юношества" уже 3 года, ранее к формированию шашечного таланта Льва "приложили руку" Гаптаренко Анатолий Иванович и Лапин Вадим Олегович.

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Киевлянин Лев Порецкий стал чемпионом мира по шашкам в группе до 8 лет 02

"Это большой успех киевской шашечной школы. Поздравляем чемпиона!!" - написал Коваленко.

Киевлянин Лев Порецкий стал чемпионом мира по шашкам в группе до 8 лет 03
Киевлянин Лев Порецкий стал чемпионом мира по шашкам в группе до 8 лет 04
Фото: Коваленко / Facebook

Киевлянин Лев Порецкий стал чемпионом мира по шашкам в группе до 8 лет 05

Источник: https://censor.net.ua/p3146814
 
   
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64 клетки, их еще называют "русскими". Некошерно.
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Классный мальчик!
Умничка. И родители молодцы, такого украинца замечательного воспитали.
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Иногда таланты рождаются и у алкашей и даже даунов...Парадоксы жизни..Мда...
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еврейский мальчик в данном случае вряд-ли от алкашей .а так вы правы .
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Если папа не дурак,то может неплохо заработать ,предлагая разным лохам сыграть на бабло с малявкой ))
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Я до 8 лет только в "чапаева" в шашки играл и то не очень...
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Красава!!! поздравляем! (в шашки играть это тебе не шашкой махать)
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