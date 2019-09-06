 Киевлянин Лев Порецкий стал чемпионом мира по шашкам в группе до 8 лет. ФОТОрепортаж

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал тренер по шашкам в "Киевском Дворце детей и юношества" Виктор Коваленко.

"В группе мальчиков до 8 лет, в классической программе чемпионом мира стал Лев Порецкий, Украина, г. Киев. Также он завоевал бронзу в программе Рапид (быстрые шашки)", - написал он.

Тренер мальчика отметил, что Лев занимается шашками в "Киевском Дворце детей и юношества" уже 3 года, ранее к формированию шашечного таланта Льва "приложили руку" Гаптаренко Анатолий Иванович и Лапин Вадим Олегович.

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"Это большой успех киевской шашечной школы. Поздравляем чемпиона!!" - написал Коваленко.





Фото: Коваленко / Facebook