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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Отдельная бригада территориальной обороны Донецкой области провела учебные сборы. ФОТОрепортаж

На днях военнослужащие резерва отдельной бригады территориальной обороны Донецкой области приняли участие в полевом тренинге по огневой, медицинской и базовой тактической подготовке.

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Отдельная бригада территориальной обороны Донецкой области провела учебные сборы 01

К практическим занятиям привлекались более 150 человек.

Отдельная бригада территориальной обороны Донецкой области провела учебные сборы 02
Отдельная бригада территориальной обороны Донецкой области провела учебные сборы 03

Смотрите: На Черкасщине прошли сборы пограничников оперативного резерва первой очереди. ФОТОрепортаж

Отдельная бригада территориальной обороны Донецкой области провела учебные сборы 04
Отдельная бригада территориальной обороны Донецкой области провела учебные сборы 05
Отдельная бригада территориальной обороны Донецкой области провела учебные сборы 06
Отдельная бригада территориальной обороны Донецкой области провела учебные сборы 07

По словам командира отдельной бригады территориальной обороны полковника Андрея Галдака, восстановление навыков у военнообязанных и их обучение проводится под руководством непосредственных командиров, имеющих опыт управления подразделениями в районе проведения боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей.

Отдельная бригада территориальной обороны Донецкой области провела учебные сборы 08

Смотрите также: Резервисты провели учения на полигонах 169-го учебного центра в Десне. ВИДЕО

Отдельная бригада территориальной обороны Донецкой области провела учебные сборы 09
Отдельная бригада территориальной обороны Донецкой области провела учебные сборы 10
Отдельная бригада территориальной обороны Донецкой области провела учебные сборы 11
Отдельная бригада территориальной обороны Донецкой области провела учебные сборы 12

Смотрите: На Виннитчине проходят учения бригады территориальной обороны. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3146788
 
   
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Зачем, если зебилы и так сдадут Украину России ?
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Щоб зебіли не запідозрили все робиться помалу: відведення військ, розбір фортифікаційних споруд ПАРЕ, відміна параду, Цемах ...
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А зачем помалу когда «все зебилы малоросы и мечтают в Таможенный союз»
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"не сдали
не сдали
не сдали

Бах, ЗдАли, ой кажись это уже поздно..."

Ось приблизно така ваша колабораціоністська логіка !
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Вы главное держите в курсе на какой там стадии все
Без вас - не разобраться ✊🏻
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Если верхушка состоит из предателей, то территориальная оборона - одна из немногих сил которая в крайней ситуации сможет оказать сопротивление не обращая внимания на приказы предателей.
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