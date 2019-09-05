 Отдельная бригада территориальной обороны Донецкой области провела учебные сборы. ФОТОрепортаж

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
К практическим занятиям привлекались более 150 человек.
По словам командира отдельной бригады территориальной обороны полковника Андрея Галдака, восстановление навыков у военнообязанных и их обучение проводится под руководством непосредственных командиров, имеющих опыт управления подразделениями в районе проведения боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей.
не сдали
не сдали
Бах, ЗдАли, ой кажись это уже поздно..."
Ось приблизно така ваша колабораціоністська логіка !
Без вас - не разобраться ✊🏻