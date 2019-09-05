 Отдельная бригада территориальной обороны Донецкой области провела учебные сборы. ФОТОрепортаж

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

К практическим занятиям привлекались более 150 человек.





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По словам командира отдельной бригады территориальной обороны полковника Андрея Галдака, восстановление навыков у военнообязанных и их обучение проводится под руководством непосредственных командиров, имеющих опыт управления подразделениями в районе проведения боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей.

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