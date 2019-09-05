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Все про:Винницкая область (566) похороны (938) Ян Осока (778) 36 отдельная бригада морской пехоты (51)

 Погибшего на Донбассе украинского воина Андрея Проценко похоронили в Винницкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

5 сентября, в селе Бохоники Винницкого района Винницкой области состоялось прощание с павшим украинским воином Андреем Юрьевичем Проценко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал vinbazar.

 Андрей Проценко,1994 года рождения, солдат, военнослужащий 748-й отдельной радиолокационной роты 133-го радиотехнического батальона 138-й радиотехнической бригады Воздушных Сил Украины, который был командирован в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты и который погиб 2 сентября в 5.00 в районе поселка Водяное Волновахского района Донецкой области от смертельного пулевого ранения в шею, нанесенного снайпером наемников РФ.

Андрей Проценко родился 30.09.1994 года. Окончил Гниванское училище, специалист по ремонту автомобилей. С 2014 проходил службу в в / ч А4610, участвовал в боевых действиях.

У него остались родители и сестра

Видео -  Фейсбук Командование Воздушных сил ВСУ. 

Погибшего на Донбассе украинского воина Андрея Проценко похоронили в Винницкой области 01
Погибшего на Донбассе украинского воина Андрея Проценко похоронили в Винницкой области 02
Погибшего на Донбассе украинского воина Андрея Проценко похоронили в Винницкой области 03
Погибшего на Донбассе украинского воина Андрея Проценко похоронили в Винницкой области 04
Погибшего на Донбассе украинского воина Андрея Проценко похоронили в Винницкой области 05
Погибшего на Донбассе украинского воина Андрея Проценко похоронили в Винницкой области 06
Погибшего на Донбассе украинского воина Андрея Проценко похоронили в Винницкой области 07

Источник: https://censor.net.ua/p3146764
 
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