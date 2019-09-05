 "Червона лінія", - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом соообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Участники акции отмечают: "Мы уже долго говорим о "красных линиях" для новой власти.
Освобождение из-под стражи Цемаха, преступника, сепаратиста и подозреваемого в соучастии в массовом убийстве, и возможный обмен его на заложников Кремля это - та самая красная линия.
Это поможет России избежать наказания за убийство почти 300 человек. И она теперь попытается "повесить" это на Украину.
Мы хотим освобождения наших пленных. Но под эту тему, нам не должны вталкивать предательство интересов Украины. И всего того, за что воевали те, кто сейчас в плену. И мы все. Сегодня мы предупреждаем - Красная Линия уже почти пересечена".
Также участники акции, увидев корреспондентов канала "1+1! начали скандировать "Ганьба плюсам".
Видео, фото - Олег Богачук.
Цена обмена.
Как Зеленский разрушает коалицию в поддержку Украины
Пусть ЗЕ окончательно разосрется с Трампом из-за Моторсичи. Пусть ЗЕ разосрется с ЕС из-за МН-17.
Пусть зебилы в результате конца эпохи бедности сожрут последние портянки. Пусть за неуплату "сниженной коммуналки" у них начнут отбирать квартиры, как на Роисе. И вот, когда это стадо начнет выть от отчаяния, тогда и можно начинать.
НЕПРОСТИТЕЛЬНУЮ.
Если, конечно, это не "хитрый план" как с "убийством Бабченко".
Иначе = это действительно подставить жизнь миллионов, ценой 30 политзаключенных.
Их жаль, но, *****, не ценой миллионов их вытаскивать!
Есть жертвы на войне, но не вся страна ради 30 человек!
PS. Я уж молчу о том, что, если эта тварь "невиновна", то тогда спецназовцев надо арестовывать за "преступление" по статье "похищение человека"...
Просто ******.
Я в шоке.
Так что, к сожалению, это Зеленский
Не морочьте мне то место, где спина заканчивает свое благородное название!
Сначала надо, чтобы Беня быдляк раздел, разул и выставил на улицу. Шоб зебилы познали реальное зубожиння.
Надо, чтобы ЗЕ побольше насрал США и ЕС. Шоб у них даже мысли не возникло говорить о его легитимности после свержения.
А пока он только раскачался. Но идет верной дорогой.
И кто же у нас занимается расследованием подобных преступлений, или ты тупой очень???
Есть много других способов сделать так, чтобы стадо ходило, как надо.
Но, если не помогает, то таки твой метод всегда помогал. Не всех конечно. В Чили хватило 3-х тысяч выпиленных на 10 миллионов нарида. Зато, как выпиливали, как все запомнилось альендебилам... стадионы, колючая проволока, пытки. Ммммм... А теперь там хорошо.
Нет потому как причинно-следственные связи в мозгу у них нарушены, им подавай хлеба и зрелищь, какие же вы упоротые, сначала голосуете за яныка теперь за клоуна!!!