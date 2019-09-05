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Все про:Богачук Олег (893) пленные (472) Цемах (30)

 "Червона лінія", - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 5 сентября на киевском Майдане Незалежности прошла предупредительная акция "Червона лінія", участники которой выступают против выдачи подозреваемого в деле МН17 России.

Об этом соообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции отмечают: "Мы уже долго говорим о "красных линиях" для новой власти.

Освобождение из-под стражи Цемаха, преступника, сепаратиста и подозреваемого в соучастии в массовом убийстве, и возможный обмен его на заложников Кремля это - та самая красная линия.

Это поможет России избежать наказания за убийство почти 300 человек. И она теперь попытается "повесить" это на Украину.

Мы хотим освобождения наших пленных. Но под эту тему, нам не должны вталкивать предательство интересов Украины. И всего того, за что воевали те, кто сейчас в плену. И мы все. Сегодня мы предупреждаем - Красная Линия уже почти пересечена".

Также участники акции, увидев корреспондентов канала "1+1! начали скандировать "Ганьба плюсам". 

Червона лінія, - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России 01
Червона лінія, - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России 02
Червона лінія, - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России 03
Червона лінія, - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России 04
Червона лінія, - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России 05
Червона лінія, - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России 06
Червона лінія, - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России 07
Червона лінія, - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России 08
Червона лінія, - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России 09
Червона лінія, - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России 10
Червона лінія, - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России 11

Видео, фото - Олег Богачук.

Источник: https://censor.net.ua/p3146748
 
   
 Топ комментарии
 
Ягель жуй, жеброта кацапская.
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Яка червона лінія?- Зеленський злив Україну.
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А где же Олежка Тягнибок? Где Билецкий и его НацЖены?
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https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2019/09/5/7100436/

Цена обмена.
Как Зеленский разрушает коалицию в поддержку Украины

"Червона лінія", - на Майдані пройшла попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії - Цензор.НЕТ 5512
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Не останавливайте ЗЕ сейчас. Чем больше трэша он создает, тем лучше.

Пусть ЗЕ окончательно разосрется с Трампом из-за Моторсичи. Пусть ЗЕ разосрется с ЕС из-за МН-17.

Пусть зебилы в результате конца эпохи бедности сожрут последние портянки. Пусть за неуплату "сниженной коммуналки" у них начнут отбирать квартиры, как на Роисе. И вот, когда это стадо начнет выть от отчаяния, тогда и можно начинать.
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Яка ж ти розумна дитина...
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росия ЕСЛИ захочет НАЛОВИТ себе и МОРЯКОВ и РАБОЧИХ и сколько НАДО !!! замахаетесь с ней МЕНЯТЬСЯ !!! все ОБМЕНЫ после ПОБЕДЫ Украины !!!
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И как-то подзабылись заблудившиеся кацапские десантники, которых "незаменимый" тишком вернул х.йлу. А это было железное доказательство участия регулярных войск мордора в войне. А для Украины это было тогда ох как необходимо...
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я что то не припоминаю "красных линий" "акций", кода мародёр пачками отдавал убийц украинских солдат!зато хорошо помню лозунг порохнявых гнид на каждом углу - "не раскачивайте лодку, а то путин нападет"!
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Зеленский совершил самую крупную и идиотскую ошибку со времени своего избрания.
НЕПРОСТИТЕЛЬНУЮ.
Если, конечно, это не "хитрый план" как с "убийством Бабченко".

Иначе = это действительно подставить жизнь миллионов, ценой 30 политзаключенных.
Их жаль, но, *****, не ценой миллионов их вытаскивать!
Есть жертвы на войне, но не вся страна ради 30 человек!

PS. Я уж молчу о том, что, если эта тварь "невиновна", то тогда спецназовцев надо арестовывать за "преступление" по статье "похищение человека"...
Просто ******.
Я в шоке.
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Что он совершил, судья мог отпустить по нескольким причинам, и приказ президента не самая вероятная.
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Прокуратура на выходе из здания суда могла его задержать по "вновь открывшимся обстоятельствам".
Так что, к сожалению, это Зеленский
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Якщо він Зеленський, то і лінія має бути зелена. Щось нічого не розумію
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Зеленський не дотягне до грудня.....
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ОСЛИК!
Не морочьте мне то место, где спина заканчивает свое благородное название!
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Дотянет. Быдляк все еще в эйфории.

Сначала надо, чтобы Беня быдляк раздел, разул и выставил на улицу. Шоб зебилы познали реальное зубожиння.
Надо, чтобы ЗЕ побольше насрал США и ЕС. Шоб у них даже мысли не возникло говорить о его легитимности после свержения.

А пока он только раскачался. Но идет верной дорогой.
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пусть это проплаченое быдло пойдет к родственникам наших заложников! во всем мире нормальные люди прежде всего заботятся о своих гражданах и только у нас проплаченый скот выходит на "митинг" озабоченный тем, "что скажут в Европе"!
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А ви їм не вказуйте, куди їм йти! Заплатять - підуть!
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Украина в ЦУН -ЦВАНГЕ , что не ход то ЖОПА !!! даже военные не могут ПРОЯВИТЬ себя , бо путин НАПАДЕ !!! а это реально для НЕГО шанс ВВЕСТИ ВСЕ что ЕСТЬ !!! жду когда САМО все РАССЯСЕТСЯ !!! ))))) воевать не буду , хотя ЕСТЬ и ЧЕМ и МОГУ и ЗНАЮ но не БУДУ !!! не закого (((((
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да насрать на тебя урод . а я буду за свою страну за свой народ за будущее своих детей . а ты падло жди чего то там.
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да президент говорил правду . они страшно не хотят возвращения наших ребят и делают для этого все возможное. .....мы знаем кто мы знаем от куда у них деньги кто их финансирует и скоро назовем имена.
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А ты Глеб13-зебил почему не спросил у своего кумира почему он авакова оставил?
И кто же у нас занимается расследованием подобных преступлений, или ты тупой очень???
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Тебя, чмошника, теперь никто в живых не оставит -слишком дорого для Украины. Жди
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А зебилов куда? Они новую скотину выберут через 5 лет.
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Это не наш путь. "Червона лінія", - на Майдані пройшла попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії - Цензор.НЕТ 4516 Пока был не наш...

Есть много других способов сделать так, чтобы стадо ходило, как надо.

Но, если не помогает, то таки твой метод всегда помогал. Не всех конечно. В Чили хватило 3-х тысяч выпиленных на 10 миллионов нарида. Зато, как выпиливали, как все запомнилось альендебилам... стадионы, колючая проволока, пытки. Ммммм... А теперь там хорошо.
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Согласна, просто за сегодня уже зла не хватает...
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Разогнать нахрен этих придурков-аХтивистов резиновыми дубинками и пулями. Освободить наших ребят "Червона лінія", - на Майдані пройшла попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії - Цензор.НЕТ 4188
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В следующий раз террористы возьмут новых заложников а глупые украинци им снова миллион долларов и самолет. Заложники то живы. Так террористам скоро можно будет в Украину за зарплатой ходить))))))))))))))
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Вот твое ватное нутро и вылезло окончательно.
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ОборЗЕли))) А зеленскому все пох. Это Порошенко развязал гражданскую войну на Донбасе. Это при Порошенко украинские войска сбили Боинг. Зеля как-бы чист)))
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а шо та мовчки стоять? хто ж їх почує?
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Цемах для України, крім обмінного матеріалу, ніякої цінності не представляє. Свою функцію він вже виконав - по обидві сторони лінії розмежування. Він порожній як барабан і годиться тільки для використання під час пустих формальностей, до яких в України нема жодного інтересу. Забрати його хочуть за гарну ціну і зараз найголовніше, щоб клієнт не передумав.
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У мене також є приблизно така ж думка - адже ще до арешту Цемаха голландці звітували про фактичне закінчення розслідування справи про збиття Боїнга. Але Цемах на волі, а обміну поки що немає. Запоребрику не можна вірити, вони тепер ще когось забажають.
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Хотят нагадить Зеле, а нагадят совсем другим людям.
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за 70 лет ПОУБИВАЛИ лучших сынов Украины , ПАТРИОТИЧНЫЙ генно фонд только- только ЗАРОЖДАЛСЯ и тут знова ВИЙНА забрала КРАЩИХ СЫНИВ !!!! за кого воевать ??? за кого ЖИЗНЬ и ЗДОРОВЬЕ терять ???? за шекаладного барыгу который ИМЕЛ все ПОЛНОМОЧИЯ ввести ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ и ПОДНЯТЬ НАРОД на защиту ВИТЧИЗНЫ ???? и он это не сделал , а отдал все на откуп 95 кварталу и превратил все в ПОСМЕШИЩЕ ((((( какого тем ПАРНЯМ покалеченным и тем ДЕТЯМ которые потеряли ТАТА ???!!!((((
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Сейчас, получается, ребята умирают на фронте за гешефты хитрожопого неукраинца...
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Впечатляет число пораженковских обдроченцев, вышедших на акцию.
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Да, зе. очень угодил путину, что ещё можно здесь добавить, сливает потихоньку Украину. А какие обещания давал...
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Моряки вернутся, и будут свидетелями против мародера в деле о госизмене. Надеюсь ,на суде ,ему придется объяснить,глядя им и их матерям в глаза.какого рожна он их туда урод отправил. Порохососовской швали моряки тут ой как не нужны,придется же оправдываться
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Тогда придётся отменять решение морского трибунала. Правда, зебил?
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Червону лінію вже перейдено. Далі - звільнення України від зеленої чуми.
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Україну звільнили від кучерявої свинюки. "Червона лінія", - на Майдані пройшла попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії - Цензор.НЕТ 4773
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Кстати Цемах не только курировал группу сбивавшую боинг но и убивал военнослужащих Украины, как с этим быть зебилы - ответветят?
Нет потому как причинно-следственные связи в мозгу у них нарушены, им подавай хлеба и зрелищь, какие же вы упоротые, сначала голосуете за яныка теперь за клоуна!!!
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Зеленский , молодец. Главное вернуть наших ребят
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Джамал, лучше паси баранов. Не ганьбись.
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ОМЕНЯЙТЕ НА НАШИХ В РОССИИ НА МЕДВЕДЧУКА !
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ПОМЕНЯЙТЕ НА НАШИХ В РОССИИ НА МЕДВЕДЧУКА !
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Андрей Бондаренко , я в 92 году должен был принять ПРИСЯГУ на верность Молдове , чтоб ВОЕВАТЬ , потом в 96 приходили с военкомата для ВОЙНЫ с народом ИЧКЕРИИ , теперь вот в Украине (((( у меня НЕТ столько жизней и здоровья -- сколько есть ВОЙН !!! извени ВОЕВАТЬ не буду так как если ВОЕВАТЬ так ВОКВАТЬ , а не играть в ЦУРКИ !!! у нас это ЦУРКИ !!!
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Сразу видно подбарыжных украинофобских гнид, только такая конченная мразь может быть против возвращения домой захваченных в заложники украинцев находящихся на Парашке. Это уже проблемы Нидерландов, что Цемаха не будет(его и так не было в деле), когда предъявят обвинения Ху.лу тогда пускай и что то говорят.
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