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Все про:Айдар (123) 53 отдельная механизированная бригада (39) наемники РФ (921) операция Объединенных сил (1566)

 Бойцы 53-й бригады и "Айдара" уничтожили под Горловкой троих наемников РФ: двое из них опознаны. ФОТО

Военнослужащие 53-й отдельной механизированной бригады и батальона "Айдара" в ответ на регулярные обстрелы уничтожили под Горловкой троих наемников РФ и ранили еще 4-х.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, "соответствующие, адекватные и слаженные действия подразделений пехоты 53-й бригады и батальона "Айдар" из-за систематического обстрела их позиций со стороны террористов из 3-й бригады армии так называемой "ДНР" привели к ликвидации в пригороде Горловки (р-н Ленинское - Широкая балка) сегодня рано утром троих российских наемников.

"В результате падения "камней с неба" террористы понесли существенные потери: 3 - 200, 4 - 300 (один 300-й в тяжелом состоянии)", - рассказал Мысягин.

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В свою очередь блогер Necro Mancer выложил информацию о двоих ликвидированнных под Горловкой наемниках.

Один из них - Сотник Богдан Владимирович, позывной Койот (Горловка, 19/10/82). Профиль в "Миротворце".

Бойцы 53-й бригады и Айдара уничтожили под Горловкой троих наемников РФ: двое из них опознаны 01
Бойцы 53-й бригады и Айдара уничтожили под Горловкой троих наемников РФ: двое из них опознаны 02
Бойцы 53-й бригады и Айдара уничтожили под Горловкой троих наемников РФ: двое из них опознаны 03

Второй наемник - Иванов Эдуард, позывной Дюха (Горловка, 27/05/89).

Бойцы 53-й бригады и Айдара уничтожили под Горловкой троих наемников РФ: двое из них опознаны 04
Бойцы 53-й бригады и Айдара уничтожили под Горловкой троих наемников РФ: двое из них опознаны 05

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Бойцы 53-й бригады и Айдара уничтожили под Горловкой троих наемников РФ: двое из них опознаны 06

Источник: https://censor.net.ua/p3146711
 
   
 Топ комментарии
 
Молодці, хлопці!!!!
Перемочите сепарастів, є робота і в Києві. Зеленої чуми забагато розвелося, треба прополоти...
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В этой уникальной стране героев судят и садят, а преступников отпускают под личные обязательства. Бойцы 53-й бригады и "Айдара" уничтожили под Горловкой троих наемников РФ: двое из них опознаны - Цензор.НЕТ 108
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Нормас! И без всяких цемахов.
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При свині зраднику порошенку... Таке б було не можливим
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Молодці, хлопці!!!!
Перемочите сепарастів, є робота і в Києві. Зеленої чуми забагато розвелося, треба прополоти...
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Що, зелебобіки, боїтеся? Правильно робите...
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ти хворий?
голландці вже давно знають хто збив боїнг і що? ввели санкції проти підорашки? ні. може скіфське золото Україні повернули? знову ні звернулися з офіційним запитом щодо цемаха -знову ні може ввели санкції протипутлера за наших моряків і не збиралися.ще одне якби цемаха екстрадували до Голландії він нічого би не сказав це ж не не підвалі днр сидіти.
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ще одне голландська компанія допомагала путіну будувати мост у крим наплювавши на своїх загиблих
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Спасибо за хорошие новости. Храни вас Бог.
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В этой уникальной стране героев судят и садят, а преступников отпускают под личные обязательства. Бойцы 53-й бригады и "Айдара" уничтожили под Горловкой троих наемников РФ: двое из них опознаны - Цензор.НЕТ 108
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.... кацапсинка... А ну ка ..расскажи о указе путлера о засекречивании потерь кацапсинской армии от 2015 года.!!! Ты ..мразота..видимо только от Цензора и узнаёшь..сколько двуногой мрази утилизировали ВСУ. И заметь...как ваш вождь стаи диких скрывает от вас... убогих кацапсин... потери кацапской армии. Издавать указ ..чтобы скрыть истинные потери... ни с того..ни с чего нет смысла. Потерь кацапских ведь нет... так указ зачем??? Или ты ... ублюдочное...не понимаешь..что ВСУ такое количество мрази уже нашинковало...что надо скрывать от собсвенных кацапсин. А то кацапсины очнуться..и начнут спрашивать..??? А куда столько мяса зарыли? А как же герои новороссии... оказывается тысячами утилизированы. Ну и если реальных кацапсин везут тайком в кацапию и отдают родным для зарытия на каком нибудь кацапском погосте...то даунбассколууганскую мразь никто и не считает. Если погибших украинцев уже 13000 ... и эта цифра обнародована...то ты кацапсина... количество ваших смердячих..что утилизированы нигде и не найдёшь. Никто даже учёта не ведёт. а нахрена всякую мразь учитывать?))))))) Да и расскажи ещё... почему поснимали мемориальные доски в Псковской дивизии..в Костроме..в Ульяновске.. кацапсинских . где десятки выбитых кликух .. сдохших в 2014 году ..???? Указ выполняете вы здорово. Так что твои вбросы здесь..скорее крик о помощи.... Ибо утилизировать и уничтожать вас..******.. будут беспощадно. А уж когда ВСУ войдёт на оккупированные вами земли... вы пожалеете..что на свет родились... А уж когда туда вернуться беженцы...то дохнуть вы будете сотнями..каждый день!!!!))))))))))))))
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///ну эту мразь квакнули... а сколько ему подобных ещё здесь бродит. Пусть читают. А если кто то из этой кацапсинской мрази попадёт под указ путина...так это просто будет прекрасно. ... Пусть знают..что их жизни и гроша не стоят...)))))
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Кацапи мусять знати що на місцях утилізації їхніх земляків, українці висаджують УКРОП. Чи може бути щось більш ганебне для кацапа?
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- Свинорусьі перед смертью потели?
(с) класика
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ну і як казав нардеп від слуги народу радуцький, ... далі по тексту)
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..."м'ясний шаттл їм в чорну діру", так би мовити.
Або, висловлюючись термінологією наполеонівських війн - "атака на позиції ерцгерцога Пердінанда шкіряними багнетами з тилу".
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Каждый уважающий себя ихтамнет имеет право на новый двухсотый ‼️😂
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Того думаю чого це сьогодні над офісом слуг урода приспущені партєйні зє-штандарти . А це виявляється в зєбілів траур за "Ихтамнетами" 😕
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Це точно. Бо від основного інфоприводу хочеться вити.
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Я одного не розумію, навіщо було офіширувати затримання цього цемаха, нехай собі би сидів у підвалі до зручного моменту, не так довго чекати залишилось, напевно ж наші знали, що кацапи при першому ж обміні захочуть його отримати
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неужели Медведчук и Рабинович... Да нет.. это был бы "украинский джекпот", а жаль.
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Их пионами с ольхами выковыривать нужно , а хлопцев беречь!
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зря стараетесь...
Сядете за убийства Бійці 53-ї бригади та "Айдару" знищили під Горлівкою трьох найманців РФ: двох із них упізнали - Цензор.НЕТ 2384
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это что же получается эту дамбасню Айдар взад в норы бамбаса навсегда отправил?
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Это не ихтамнеты, оба местные, граждане Украины.
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какие нах . граждане Украины из этих дамбасянских отбросов?
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Я не говорю, что они украинцы по национальности. Они, какие никакие, но граждане Украины. Или нужно принимать закон и лишать их гражданства.
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Могут быть и ихтамнетами. За более чем 5 лет времени оккупации Россией частей Донецкой и Луганской областей туда понаезжало полно всякого сброда, от Северного Кавказа до Камчатки, которые позахватывали там жилье наших жителей, позаводили семьи с местными шалавами из любительниц "русского мира", и теперь убивают наших военнослужащих. А ведь еще есть вонннослужащие РФ, которые шифруются на Донбассе под псевдонимами, и используют для прикрытия, так называемые военные билеты ДНР и ЛНР. А в целом, происхождение этой мрази ничуть не интересно (для украинского гражданина, дорожащего независимостью своего государства) , все эти ихтамнети и ихтаместь осознанно взяли оружие убивать украинцев, и, надеюсь, кажый из них, как можно быстрее, получит свой бумеранг, как и эти "голубки".
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Приказ Зели я слышал, значит или Зелю дожали и он дал добро на ответку, или все плевать на его приказы.
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