 Бойцы 53-й бригады и "Айдара" уничтожили под Горловкой троих наемников РФ: двое из них опознаны. ФОТО

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, "соответствующие, адекватные и слаженные действия подразделений пехоты 53-й бригады и батальона "Айдар" из-за систематического обстрела их позиций со стороны террористов из 3-й бригады армии так называемой "ДНР" привели к ликвидации в пригороде Горловки (р-н Ленинское - Широкая балка) сегодня рано утром троих российских наемников.

"В результате падения "камней с неба" террористы понесли существенные потери: 3 - 200, 4 - 300 (один 300-й в тяжелом состоянии)", - рассказал Мысягин.

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В свою очередь блогер Necro Mancer выложил информацию о двоих ликвидированнных под Горловкой наемниках.

Один из них - Сотник Богдан Владимирович, позывной Койот (Горловка, 19/10/82). Профиль в "Миротворце".







Второй наемник - Иванов Эдуард, позывной Дюха (Горловка, 27/05/89).





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