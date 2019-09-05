 Бойцы 53-й бригады и "Айдара" уничтожили под Горловкой троих наемников РФ: двое из них опознаны. ФОТО

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, "соответствующие, адекватные и слаженные действия подразделений пехоты 53-й бригады и батальона "Айдар" из-за систематического обстрела их позиций со стороны террористов из 3-й бригады армии так называемой "ДНР" привели к ликвидации в пригороде Горловки (р-н Ленинское - Широкая балка) сегодня рано утром троих российских наемников.
"В результате падения "камней с неба" террористы понесли существенные потери: 3 - 200, 4 - 300 (один 300-й в тяжелом состоянии)", - рассказал Мысягин.
В свою очередь блогер Necro Mancer выложил информацию о двоих ликвидированнных под Горловкой наемниках.
Один из них - Сотник Богдан Владимирович, позывной Койот (Горловка, 19/10/82). Профиль в "Миротворце".
Второй наемник - Иванов Эдуард, позывной Дюха (Горловка, 27/05/89).
Перемочите сепарастів, є робота і в Києві. Зеленої чуми забагато розвелося, треба прополоти...
голландці вже давно знають хто збив боїнг і що? ввели санкції проти підорашки? ні. може скіфське золото Україні повернули? знову ні звернулися з офіційним запитом щодо цемаха -знову ні може ввели санкції протипутлера за наших моряків і не збиралися.ще одне якби цемаха екстрадували до Голландії він нічого би не сказав це ж не не підвалі днр сидіти.
Та він вже ква-ква-ква-кваааа...
(с) класика
Або, висловлюючись термінологією наполеонівських війн - "атака на позиції ерцгерцога Пердінанда шкіряними багнетами з тилу".
Сядете за убийства