 Новые монеты номиналом 5 гривен появятся уже осенью, - Смолий. ФОТО

Национальный банк Украины ожидает выпуска новых монет номиналом 5 гривен, анонсированного до конца текущего года, осенью. Об этом сообщил журналистам глава Нацбанка Яков Смолий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сейчас я не готов сказать, когда выпуск 5 гривен. Но думаю, это ожидается осенью", - сказал он.

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