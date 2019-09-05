EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  4930  83
Все про:гривня (1774) НБУ (4475) Смолий (57)

 Новые монеты номиналом 5 гривен появятся уже осенью, - Смолий. ФОТО

Глава Нацбанка Яков Смолий ожидает выпуска новых монет номиналом 5 гривен осенью.

Национальный банк Украины ожидает выпуска новых монет номиналом 5 гривен, анонсированного до конца текущего года, осенью. Об этом сообщил журналистам глава Нацбанка Яков Смолий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сейчас я не готов сказать, когда выпуск 5 гривен. Но думаю, это ожидается осенью", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацбанк по указанию Порошенко и Гонтаревой рубит курс доллара: закладывают бомбу замедленного действия, - Коломойский

Новые монеты номиналом 5 гривен появятся уже осенью, - Смолий 01
Новые монеты номиналом 5 гривен появятся уже осенью, - Смолий 02

Источник: https://censor.net.ua/p3146701
 
 
 Топ комментарии
 
А бумажные не дешевле печатать, людям с этими монетами одни проблемы, вечно ни выпадают, теряются.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
какое убожество...
это мрак!
 показать весь комментарий
 
 
Та нормально, правда дуже малі за діаметром.
 показать весь комментарий
 
 
???
***...ный дизайн это нормально?
посмотрите на пенсы и сенты)))
Они у 1000 раз более визуально приятные чем вот это х..й знает что)))
 показать весь комментарий
 
Пішов дивитись, бо вже забув як виглядають.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
НБУ для ГОЕВ решило не заморачиватся)))
Все равто ИВ все конвертирует в шекели....
а тупорылая ЗЕвата будет пользоватся рублями
 показать весь комментарий
 
 
Шось більше схоже на *****, ніж на Хмельницького...
 показать весь комментарий
 
Та в мене є, малий напривозив, 1 паунд красивіший.
 показать весь комментарий
 
чеканили бы уже 50 и 100 гривасей в монету....
ЗЕбобы схавают и это как достижение
 показать весь комментарий
 
 
Буде інфляція начеканять, правда тоді 5,2,1 стануть непотрібними.
 показать весь комментарий
 
 
а шо по вашему на 6 грн. должен был быть оттиск свинячего пятака свиновальца?
 показать весь комментарий
 
 
Нагадую: Хмельницький задружився з Ордою.
 показать весь комментарий
 
для удобства украинцев нужно вводить покрупней деньгу

Нові монети номіналом 5 гривень з'являться вже восени, - Смолій - Цензор.НЕТ 3496
 показать весь комментарий
 
На реверсе монеты изображен сывочолый гетман. А кто у нас сывочолый гетман? Правильно - Петро Порошенко.
Учись студент, как нада коменты из пальца высасывать
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко просто сивочолий, бо гетьманом він не став.
 показать весь комментарий
 
А те, шо дьоргається і гундосить від коксу - то гетьман?
 показать весь комментарий
 
не бачу хто там дьоргається.
то ви про кого?
 показать весь комментарий
 
Вот жеж нумизматы как обрадуются, новая монетка в альбомчик
 показать весь комментарий
 
 
...а червончиков с двумя профилями: Хмельницкий-Зеленский, начеканят?
 показать весь комментарий
 
А бумажные не дешевле печатать, людям с этими монетами одни проблемы, вечно ни выпадают, теряются.
 показать весь комментарий
 
 
У Богдана Хмельницкого глаза перепуганные ведь понял что ошибку сделал с Московией Новые монеты номиналом 5 гривен появятся уже осенью, - Смолий - Цензор.НЕТ 7223
 показать весь комментарий
 
 
Да идите вы в жопу с такими рехвормами. Надавали мелочи, как гирю в карманах носишь, и все время путаешь с копейками, раньше их вообще не брал когда сачу давали. А сейчас не понятно то ли одну копейку тебе дают то ли одну гривню.
 показать весь комментарий
 
 
Это просто дебилизм, какой дебил вообще это придумал.
 показать весь комментарий
 
 
Угадай, кто мог это придумать 2 года назад?
 показать весь комментарий
 
 
Особенно евро 10 мелочью карман оттягивают,а сделано для того,что бы быстрей тратили Нові монети номіналом 5 гривень з'являться вже восени, - Смолій - Цензор.НЕТ 9413
 показать весь комментарий
 
Коли почнеться голод можна буде в кишені накласти монет і не переживати що здує вітром.
 показать весь комментарий
 
 
Или вместо груза чтобы утопиться. Или просто упадешь в воду и потонешь если не успеешь деньги из карманов вытрусить
 показать весь комментарий
 
Кидати монети в воду - то на щастя. Нові монети номіналом 5 гривень з'являться вже восени, - Смолій - Цензор.НЕТ 8145
 показать весь комментарий
 
Так у нас в 30-х годах тоже были черноземы. И тем не менее от голода десятки миллионов умерли. В 90-х тоже Америка спасла Украину своими окорочками и кубиками галина бланка от лютого голода. Даже сейчас закрой Польша и Турция поставки овощей и фруктов и пальмового масла в Украину и начнется катастрофическая нехватка продуктов.
 показать весь комментарий
 
У мене повний погріб усього, бо мої пращури - недобиті куркулі. Головне щоб комісари не прийшли.
 показать весь комментарий
 
 
Комісари? МОН 50, з розтяжкою на віко льоху. Хай наїдяться.

 показать весь комментарий
 
ну так черноземы были, тестикул не было(Сралин отнял хавку)
да и разума не очень то было, раз после, как пишешь, десятков миллионов сгноенных, оставшиеся, весело засоряли собой Днепр, наперегонки исполняя приказ Жукова. а че, весело же то как, воевать за своих палачей.
 показать весь комментарий
 
Не знаю, что у тебя за истерика. Я не вижу ничего плохого в железных деньгах. Плати карточкой и не ной!
 показать весь комментарий
 
 
Железные деньги из кошелька вываливаются. Приходится носить в карманах, как рыцарь звенят когда идешь и штаны спадают
 показать весь комментарий
 
 
Може в тебе залізні коломийки тому і звенять?
 показать весь комментарий
 
А РУПЛІ коли пєчатать будуть?
А то тут в Україні, їх до цих пір совковата ніяк не забуде.
 показать весь комментарий
 
 
Та видалить взагалі вже той манюсенький герб.
 показать весь комментарий
 
 
Ну. А вмєсто КУРУ о двух бєстолковках, Ординскую...
 показать весь комментарий
 
 
Хотелось бы чтобы нацбанк прислушался к просьбе- делать в монете отверстие посредине. Ети монеты очень хорошо в стройке пригодятся вместо шайб под гайки. К тому же ето намного дешевле чем обыкновенные шайбы. Например 1 шайба стоит 1 гривню. Так дешевле же в 20 раз сделать дырку в 5 копейках и применять в крепеже. А 5 гривень пойдет как большая шайба.
 показать весь комментарий
 
 
Давно свердлю монети і використовую замість шайб.
 показать весь комментарий
 
непогана ідея!+ економія металу в монетах.
Через декілька поколінь будуть казати, як добре люди жили в Україні у 2019 році- вони монети замість шайб використовували.
 показать весь комментарий
 
 
Понятно: 1,2 уже готовы. 5 копеек уже заготовлены, Осталось 10 и 25 и можно объявлять инфляцию.
 показать весь комментарий
 
И сразу резьбу нарєзать.
М3, М8....нарасхват ...
 показать весь комментарий
 
 
Вот не знаю, как кому, а у меня больше уважения бумажной купюре в 2 грн, чем ее мет.аналогу, схожему во всем с 2 коп.
 показать весь комментарий
 
 
Дійсно номальні купюри, були ті що у 1996 вводив Ющенко
Дизайн неперевершений. Розмір. Шурхіт. Аромат. Гривня :Долар 1,87.
Потім прийшло сране Тигипко, і поміняло дизайн на любімиє срані совєцькі рупплі-фантікі.

 показать весь комментарий
 
 
а прикольно бы было, как в США на монетках каждую область увековечить (как там - штаты)
 показать весь комментарий
 
 
мешок дублонов в харю этому 1000 летнему жакую абалдую так граф сказал Нові монети номіналом 5 гривень з'являться вже восени, - Смолій - Цензор.НЕТ 7645
 показать весь комментарий
 
Гадеюсь хоть эта монета будет адекватных размеров?
 показать весь комментарий
 
Точно, Гадю Хавченко нужно еще выпустить из психлечебницы на монетах.
 показать весь комментарий
 
учитывая что хмельнюк так обосрался с московитами, то его нужно на монетах из иного материала увековечить(один мущинка-якут готов помочь))
 показать весь комментарий
 
Хоча анонсували ще на початку 18 року що 5 і 10 гр будуть в обігу вже в ківтні 2019
 показать весь комментарий
 
Зачем многогранник делать?Сделайте просто круглой формы, в производстве проще, а иначе со штамповкой можно намудохаться только
 показать весь комментарий
 
это чтобы в кармане можно было легче нащупать, когда в маршрутке едешь
 показать весь комментарий
 
Она круглая - многогранник внутри круга.
 показать весь комментарий
 
 
От марнотратники ,прасті Госпаді, ну робіть же посередині дірку, причому різного діаметру. Як знецінятся --- прекрасні ж шайби вийдуть, дешевенькі....
 показать весь комментарий
 
То что мелкие, это таки неудобно, но надо учитывать, что бумажные номиналы прекратили выпускать, то есть уже довольно скоро 1 и 2 грн останутся в обороте только монетами, а потом и 5 с 10 грн та же участь ждет. Это же сколько монет с собой таскать придется, поэтому чем меньше и легче, тем все же лучше.
 показать весь комментарий
 
Интересный дизайн.А вот 2 бел рубля похожи на 2 евро.
 показать весь комментарий
 
Когда хотят, могут красиво делать. Вот примеры памятных гривен-монет от НБУ:
Нові монети номіналом 5 гривень з'являться вже восени, - Смолій - Цензор.НЕТ 8075

Полный список на сайте НБУ:bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/cmcoin/list
 показать весь комментарий
 
УЖЕ ЗДЕЛАЛ ДВЕ ГРИВНИ МАЛЕНЬКИЕ СИБЕ ВОЗЬМИ ИХ ПОСМОТРИ У ПОЛЬЩЕ КАКИЕ ДВА ЗЛОТА КРАСИВИЕ
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх