 Новые монеты номиналом 5 гривен появятся уже осенью, - Смолий. ФОТО

Национальный банк Украины ожидает выпуска новых монет номиналом 5 гривен, анонсированного до конца текущего года, осенью. Об этом сообщил журналистам глава Нацбанка Яков Смолий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Сейчас я не готов сказать, когда выпуск 5 гривен. Но думаю, это ожидается осенью", - сказал он.
это мрак!
***...ный дизайн это нормально?
посмотрите на пенсы и сенты)))
Они у 1000 раз более визуально приятные чем вот это х..й знает что)))
Все равто ИВ все конвертирует в шекели....
а тупорылая ЗЕвата будет пользоватся рублями
красиво как...
ЗЕбобы схавают и это как достижение
Учись студент, как нада коменты из пальца высасывать
то ви про кого?
да и разума не очень то было, раз после, как пишешь, десятков миллионов сгноенных, оставшиеся, весело засоряли собой Днепр, наперегонки исполняя приказ Жукова. а че, весело же то как, воевать за своих палачей.
А то тут в Україні, їх до цих пір совковата ніяк не забуде.
Через декілька поколінь будуть казати, як добре люди жили в Україні у 2019 році- вони монети замість шайб використовували.
М3, М8....нарасхват ...
Дизайн неперевершений. Розмір. Шурхіт. Аромат. Гривня :Долар 1,87.
Потім прийшло сране Тигипко, і поміняло дизайн на любімиє срані совєцькі рупплі-фантікі.
из психлечебницына монетах.
Полный список на сайте НБУ:bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/cmcoin/list