 Судья Слива, освободивший из-под стражи Цемаха, во время Революции Достоинства лишил прав активиста "Автомайдана". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Слива работает в столичном апелляционном суде с 2018 года. До этого, в 2010-2018, он работал в апелляционном суде Киевской области, а еще раньше, с 2002 по 2010 - в Ирпенском городском суде.

Отличился он также неправомерными решениями во время Революции Достоинства. Так, 7 февраля 2014 Слива принял решение оставить без изменений постановление суда первой инстанции о лишении активиста "Автомайдана" права управления транспортными средствами сроком на 3 месяца. Лишение прав было следствием участия лица в автомарафоне в селе Новые Петровцы, недалеко от резиденции тогдашнего президента Украины Януковича, во время которого работники ГАИ составляли протоколы на активистов.

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Активисты "Украинского союза Автомайдан" обращались в Высший Совет правосудия с просьбой привлечь Сливу к дисциплинарной ответственности, однако в постановлении Высшего Совета относительно этого было отмечено, что "срок привлечения Сливы к дисциплинарной ответственности истек".

Согласно декларации, Слива владеет квартирой в Киеве площадью 68 кв.м. и несколькими земельными участками. Ездит он на автомобиле Kia Sorento 2009 года.

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