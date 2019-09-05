 Судья Слива, освободивший из-под стражи Цемаха, во время Революции Достоинства лишил прав активиста "Автомайдана". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Слива работает в столичном апелляционном суде с 2018 года. До этого, в 2010-2018, он работал в апелляционном суде Киевской области, а еще раньше, с 2002 по 2010 - в Ирпенском городском суде.
Отличился он также неправомерными решениями во время Революции Достоинства. Так, 7 февраля 2014 Слива принял решение оставить без изменений постановление суда первой инстанции о лишении активиста "Автомайдана" права управления транспортными средствами сроком на 3 месяца. Лишение прав было следствием участия лица в автомарафоне в селе Новые Петровцы, недалеко от резиденции тогдашнего президента Украины Януковича, во время которого работники ГАИ составляли протоколы на активистов.
Активисты "Украинского союза Автомайдан" обращались в Высший Совет правосудия с просьбой привлечь Сливу к дисциплинарной ответственности, однако в постановлении Высшего Совета относительно этого было отмечено, что "срок привлечения Сливы к дисциплинарной ответственности истек".
Согласно декларации, Слива владеет квартирой в Киеве площадью 68 кв.м. и несколькими земельными участками. Ездит он на автомобиле Kia Sorento 2009 года.
А в первую очередь - того, кто приказал отпустить - за измену Родине.
Соответственно в украинских СМИ развёртывается широкая компания "наши хлопцы дороже малазийского Боинга!"
На войне, голуби мира, солдат убивают.
Их можно спасти. Ценой капитуляции на условиях врага.
ВЫ ГОТОВЫ?
Правда, тогда становится бессмысленной гибель всех погибших с 2014 года, но те таке.....