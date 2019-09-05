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 Судья Слива, освободивший из-под стражи Цемаха, во время Революции Достоинства лишил прав активиста "Автомайдана". ФОТО

Судья Юрий Слива, который был председателем при рассмотрении апелляции защиты Владимира Цемаха (бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера в небе над Донбассом летом 2014 года), лишил прав активиста "Автомайдана"

Как сообщает Цензор.НЕТ, Слива работает в столичном апелляционном суде с 2018 года. До этого, в 2010-2018, он работал в апелляционном суде Киевской области, а еще раньше, с 2002 по 2010 - в Ирпенском городском суде.

Отличился он также неправомерными решениями во время Революции Достоинства. Так, 7 февраля 2014 Слива принял решение оставить без изменений постановление суда первой инстанции о лишении активиста "Автомайдана" права управления транспортными средствами сроком на 3 месяца. Лишение прав было следствием участия лица в автомарафоне в селе Новые Петровцы, недалеко от резиденции тогдашнего президента Украины Януковича, во время которого работники ГАИ составляли протоколы на активистов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство. ВИДЕО

Активисты "Украинского союза Автомайдан" обращались в Высший Совет правосудия с просьбой привлечь Сливу к дисциплинарной ответственности, однако в постановлении Высшего Совета относительно этого было отмечено, что "срок привлечения Сливы к дисциплинарной ответственности истек".

Согласно декларации, Слива владеет квартирой в Киеве площадью 68 кв.м. и несколькими земельными участками. Ездит он на автомобиле Kia Sorento 2009 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Цемах будет на свободе - Кремль ликвидирует неудобного свидетеля, - прокурор

Судья Слива, освободивший из-под стражи Цемаха, во время Революции Достоинства лишил прав активиста Автомайдана 01
Судья Слива, освободивший из-под стражи Цемаха, во время Революции Достоинства лишил прав активиста Автомайдана 02
Судья Слива, освободивший из-под стражи Цемаха, во время Революции Достоинства лишил прав активиста Автомайдана 03
Судья Слива, освободивший из-под стражи Цемаха, во время Революции Достоинства лишил прав активиста Автомайдана 04
Судья Слива, освободивший из-под стражи Цемаха, во время Революции Достоинства лишил прав активиста Автомайдана 05

Источник: https://censor.net.ua/p3146672
 
   
 Топ комментарии
 
У меня от того что Цемаха выпустили портновским судом горит пздц.
Я так понимаю что кому то так хочется показать себя миротворцем, что он готов отпускать ключевых боевиков и прощать военные преступления.
Ау, Вован!
Ты как там наверху?
Уши не горят, пдрс?
Могу поспорить что Офис Президента сегодня промолчит на эту тему. Потому что в глотку там глубоко забит русский х@й.(c)
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Цемаха отпустил не Слива, его отпустил Зеленский.
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https://nv.ua/opinion/cemaha-otpustili-kak-zelenskiy-spas-putina-novosti-ukrainy-50041076.html

Мир "любой ценой" выглядит вот так:
Цемаха отпустили. Под личное обязательство. Личное обязательство убийцы. Или личное обязательство Путина. Еще большего убийцы. Зеленский отдает Путину ключевого свидетеля его преступления.
Человека, которого ждали в Голландии, чтобы судить. Человека, который мог провести связь между сбитым Боингом и Путиным. Человека, который мог обеспечить усиление санкций против России. Человека, который мог стать ключевым свидетелем в деле о военных преступлениях Путина.
Это решение Зеленского. Который пошел на все возможные уступки Путину. Ради того, чтобы провести обмен пленными. Который нужен Зеленскому для пиара. И теперь, если Голландия не поддержит санкции, если в один прекрасный момент санкции против России будут отменены, то мы знаем день, с которого все началось. И нельзя будет винить людей, которым плюнули в лицо. Потому что не отпускать убийцу просили в Голландии, просили в Европарламенте. Но кто-то очень хотел сделать себе красивую картинку. И сделал ее.

Зеленский помножил на ноль работу СБУ
А еще Зеленский помножил на ноль работу СБУ. Службы, где есть не только сотрудники, отжимающие бизнес. Где есть не только люди, теряющие наркобаронов в Борисполе. Где есть люди, которые рискуют жизнью каждый день. И которые провели блестящую операцию, на зависть Моссаду. И теперь их работа пошла насмарку. Теперь их жертвы помножены на ноль. Теперь они сто раз подумают перед тем, как в следующий раз идти под пули.
Президент Украины, который делает все, чего пожелает от него президент России. Президент Украины, который, похоже, уже стал на колени. Это стыдно. Это больно. Это предательство. Это предательство всех тех людей, которые отдали свои жизни за Украину.
Мир любой ценой выглядит вот так. Прелюдия капитуляции.
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нам йєсчьо будут нужни такіє сліви вєдь впєрєді скока работи Суддя Слива, який звільнив з-під варти Цемаха, під час Революції Гідності позбавив прав активіста "Автомайдану" - Цензор.НЕТ 5823вєдь партнов давно всьо азвучіл
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Если судебная реформа и будет, то только в сторону усиления зависимостей судей от Офиса. Чтобы продолжали делать то, что им скажут из Офиса.
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У нас есть посольство Королевства Нидерланды на Контрактовой, по моему. Почему во время его пребывания в СИЗО не прилетел следак из королевства и не допросил его на территории посольства ?
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потому, что на суде, который состоится в марте 2020 года, Цемах мог спокойно сказать, что дал те показания под давлением и отказаться от них.
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а пьетина ******* и не знала этого вапиющего факта!!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=nhjHkmXkXD4&list=PLasCiuXKhCdr_5mmg9PN7UzAbIdl67Xxy&index=13&t=4s Наші патріоти по російських тюрмах сидять, а наші зрадники відпускають військових злочинців... мда.
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та вы шо?! а зебилёныши все уши прожужжали, что это Порох его назначил.
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Ето говорит лишь о том что гниды бандитские называющие себя судьями нужны каждой бандитской власти. Они служили как и Януковощу, как и Парашенку а сейчас ручные шавки Зеленского. То же самое с мусорами. Почему я больше всех из них ненавижу Парашенка? Потому что в 2014 году он не дал зачистить страну от етих гнид.
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та ладно. он не дал. он президентом в июне стал.
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Если б не Слива, то нашёлся б какой-то Груша или Вишня - все они там одним миром мазаны. Всех их сажать надо.
А в первую очередь - того, кто приказал отпустить - за измену Родине.
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Вся эта операция ФСБ "по обмену пленными" была затеяна с одной целью - поставить Зеленского в положение, когда он ВЫНУЖДЕН будет вернуть Цемаха в Расию.
Соответственно в украинских СМИ развёртывается широкая компания "наши хлопцы дороже малазийского Боинга!"

На войне, голуби мира, солдат убивают.
Их можно спасти. Ценой капитуляции на условиях врага.
ВЫ ГОТОВЫ?
Правда, тогда становится бессмысленной гибель всех погибших с 2014 года, но те таке.....
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