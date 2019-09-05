 Newsone заявляет о поддержке в Европе, показывая прокремлевских политиков, включая украинофоба Гилла. ФОТО

Об этом сообщает основатель ресурса Promote Ukraine Марта Барандий, передает Цензор.НЕТ.
"Канал Newsone ведет трансляцию из Брюсселя, где евродепутаты якобы поддерживают его. При этом евродепутаты - те самые, которых использует Кремль против Украины. Например, Натан Гилл считает Украину буфером между Россией и Европой, и голосовал против Договора об Ассоциации", - написала она.
Барандий также сообщила, что Гилл сейчас стал членом делегации Украина-ЕС и членом Комитета ЕП по правам человека: "Вероятно, чтобы легитимизировать российскую пропаганду в Украине как европейскую позицию".
Сегодня активисты собрались у здания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на акцию протеста о необходимости запретить вещание телеканалов "112 Украина" и NewsOne.
Прокуратура Королевская Нидерландов?
Депутат страна которого проголосовала против ассоциации и считает Украину буфером вместо того что бы расследовать кто сбил их граждан занимается защитой канала ньюс ван?
Ньс ван Путин.
Тутачки Г+Г з невгодованою скабэйчучкою голосовалку запилили. Не хотите отметиться?
ПыСы. Но видел цифирьки? Что-то у Г+Г пошло не так, похоже. Порохоскот гадит, видимо.
Відомого активіста і публіциста, одного з засновників "Демсокири" Юрія Гудименка затримали на акції під будівлею Нацради сьогодні, 5 вересня.
Тобто террористів та запутінців відпускають , а патріотів затримують на акціях проти рупорів кремля.
Всьо ок, у патріотів що голосували за Зе?
Цемаха - отпустить, Гудыменко - задержать. Ясно-понятно."
= ibigdan =
https://www.facebook.com/sokyra.party/videos/2429469603840606/