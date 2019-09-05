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Все про:Брюссель (544) Европарламент (1420) пропаганда (2306) Newsone (57)

 Newsone заявляет о поддержке в Европе, показывая прокремлевских политиков, включая украинофоба Гилла. ФОТО

Телеканал Newsone, закрытия которого сегодня в Киеве требуют активисты, получил поддержку депутатов Европарламента, известных своими украинофобскими взглядами.

Об этом сообщает основатель ресурса Promote Ukraine Марта Барандий, передает Цензор.НЕТ.

"Канал Newsone ведет трансляцию из Брюсселя, где евродепутаты якобы поддерживают его. При этом евродепутаты - те самые, которых использует Кремль против Украины. Например, Натан Гилл считает Украину буфером между Россией и Европой, и голосовал против Договора об Ассоциации", - написала она.

Барандий также сообщила, что Гилл сейчас стал членом делегации Украина-ЕС и членом Комитета ЕП по правам человека: "Вероятно, чтобы легитимизировать российскую пропаганду в Украине как европейскую позицию".

Newsone заявляет о поддержке в Европе, показывая прокремлевских политиков, включая украинофоба Гилла 01
Newsone заявляет о поддержке в Европе, показывая прокремлевских политиков, включая украинофоба Гилла 02

Сегодня активисты собрались у здания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на акцию протеста о необходимости запретить вещание телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Newsone заявляет о поддержке в Европе, показывая прокремлевских политиков, включая украинофоба Гилла 03

Источник: https://censor.net.ua/p3146633
 
 
 Топ комментарии
 
Вообще странно.
Депутат страна которого проголосовала против ассоциации и считает Украину буфером вместо того что бы расследовать кто сбил их граждан занимается защитой канала ньюс ван?
Ньс ван Путин.
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На акції під Нацрадою за закриття NewsOne затримали блогера Юрія Гудименка
Відомого активіста і публіциста, одного з засновників "Демсокири" Юрія Гудименка затримали на акції під будівлею Нацради сьогодні, 5 вересня.
Тобто террористів та запутінців відпускають , а патріотів затримують на акціях проти рупорів кремля.
Всьо ок, у патріотів що голосували за Зе?
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"Сегодня днём Юрий Гудыменко был задержан на акции против телеканала newsone и доставлен с выкрученными руками в отделение полиции. Вот для этого и нужен им Аваков........ Примерно в этот же момент Киевский апелляционный суд выпустил из-под стражи бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство. Цемах - ключевой подозреваемый по делу о Боинге и лично причастен к убийству 4 украинских военнослужащих.
Цемаха - отпустить, Гудыменко - задержать. Ясно-понятно."
= ibigdan =

https://www.facebook.com/sokyra.party/videos/2429469603840606/

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А что он думает про Цемаха?
Прокуратура Королевская Нидерландов?
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Он им нужен, как рыбке зонтик, с удовольствием бы забыли про всё.
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Вообще странно.
Депутат страна которого проголосовала против ассоциации и считает Украину буфером вместо того что бы расследовать кто сбил их граждан занимается защитой канала ньюс ван?
Ньс ван Путин.
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Не влаштовує свобода слова трьох промедчуковських каналів - велком в рашу, там відчуєте "свободу" слова на повну катушку.
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А кто украинцам виноват что они больше беспокоятся про сбитых кремлем голандских детях чем об украинских детях шестой год живущих в оккупации?
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https://www.facebook.com/pravonavladu/posts/3047962211943475?__tn__=-R

Тутачки Г+Г з невгодованою скабэйчучкою голосовалку запилили. Не хотите отметиться?
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Юра, реестрация в ФБ и всё. Дополнительно никакой иной.
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Так я і кажу, я в жодній мережі не зареєстрований, тільки на ЦН, в мене навіть телефон кнопочний, принципово. Newsone заявляет о поддержке в Европе, показывая прокремлевских политиков, включая украинофоба Гилла - Цензор.НЕТ 9189
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Понял. Я тут через фейсбук зареган.

ПыСы. Но видел цифирьки? Что-то у Г+Г пошло не так, похоже. Порохоскот гадит, видимо.
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На акції під Нацрадою за закриття NewsOne затримали блогера Юрія Гудименка
Відомого активіста і публіциста, одного з засновників "Демсокири" Юрія Гудименка затримали на акції під будівлею Нацради сьогодні, 5 вересня.
Тобто террористів та запутінців відпускають , а патріотів затримують на акціях проти рупорів кремля.
Всьо ок, у патріотів що голосували за Зе?
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Я даже себе представить не могу, какие беспринципные подонки работают на этом ТВканале и какие дурачки от рождения смотрят этот ТВканал.
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Это только начало для ЗаЖопья и всей бандой Медведчука. После интервью Зеленского, где он сказал, что на каналы на все медведчуковскиеТВ каналы и на всю банду лично,есть масса материала. Становиться понятно,что все получили задание наконец покончить с Медведчуком и его бандой
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Отримали, Медведчук заважає Суркову та Вайхо, а Вайхо це друг Богдана.
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Так это внутрикремлевские разборки к нам переместились?
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Іноді читаю Офелію, з її висновками можна сперечатись, але фактаж вона риє.Алла - LiveJournal
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Вайно - друг Богдана ? Вот это интересно.
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Скорее всего - лажа; т.к. livejournal - креатура ФСБ.
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Я знаю, але там є і проукраїнські сторінки, до того ж вам легше, там купа посилань на англо, франко, іспаномовні джерела, я так вільно не володію.
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"Сегодня днём Юрий Гудыменко был задержан на акции против телеканала newsone и доставлен с выкрученными руками в отделение полиции. Вот для этого и нужен им Аваков........ Примерно в этот же момент Киевский апелляционный суд выпустил из-под стражи бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство. Цемах - ключевой подозреваемый по делу о Боинге и лично причастен к убийству 4 украинских военнослужащих.
Цемаха - отпустить, Гудыменко - задержать. Ясно-понятно."
= ibigdan =

https://www.facebook.com/sokyra.party/videos/2429469603840606/

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