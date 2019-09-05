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 Политика Украины, Спорт
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Все про:Коломойский (1146) спорт (1763) баскетбол (81)

 Сын олигарха Коломойского Григорий начал тренироваться в баскетбольном клубе "Днепр". ФОТО

Сын олигарха Игоря Коломойского Григорий пополнил состав баскетбольного клуба "Днепр".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает "Планета Баскетбол".

"Ростер действующих обладателей Кубка Украины, проходящих сборы в литовской Клайпеде, пополнил еще один игрок. Очередным новичком днепрян стал Григорий Коломойский, чей переход в стан Днепра еще месяц назад подтвердил в одном из интервью отец игрока, бизнесмен Игорь Коломойский", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Григорий Коломойский, являющийся воспитанником системы Днепра, прошлый сезон провел в колледже Кливленд Стэйт, однако за сезон сыграл всего два матча, в которых очков не набирал. Также Григорий пробовал свои силы в израильской Герцлии.

Сын олигарха Коломойского Григорий начал тренироваться в баскетбольном клубе Днепр 01

Напомним, ранее президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский сообщал, что сын олигарха Игоря Коломойского Григорий планирует приехать в Украину, чтобы играть за баскетбольный клуб "Днепр".

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Сын олигарха Коломойского Григорий начал тренироваться в баскетбольном клубе Днепр 02

Источник: https://censor.net.ua/p3146612
 
   
 Топ комментарии
 
область врятували патріоти.
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Что плохого ? Коломойский спас Днепропетровскую область от ваты в 2014-м году . Забыли ?
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любая работа плоха тем, что на нее нада ходить там и сидеть, даже если просто сидеть и ничего не далть. Тратишь свое драгоценное время, читай жизнь Сын олигарха Коломойского Григорий начал тренироваться в баскетбольном клубе "Днепр" - Цензор.НЕТ 1458
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тебе уже привезли двух рабов из молодых республик?
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где вы видели особь щироукраинской реформаторской национальности с лопатой или гаечным ключем?
У них ведь традиционная тяга к мыролюбному реформизму.
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Когда в детстве наши мамы водили наших братьев на футбол ил хоккей, еврейская мама водила своих детей на шахматы. Я выросла среди евреев , мои друзья евреи- многие живут в Германии и Штатах, все хорошо устроены. Прдруга в Израиле работает медсестрой в психбольнице- очень тяжелая и высокооплачиваемая работа, хотя у неё диплом педина. Вот единственная, пожалуй, которая работает физически.
Ну и что же здесь плохого?
Баскетбол - классный вид спорта. Шо вам опять не нравится?
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плохо то, что они если играют на скрипке или в шахматы ничего плохого не делают. Но вот только они прорываются к бюджету сразу же начинается мыролюбный реформизм.
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Ну раз блюющего отпрыска админ затёр, тогда запускаю набожного але неукраїномовного))) Син олігарха Коломойського Григорій почав тренуватися в баскетбольному клубі "Дніпро" - Цензор.НЕТ 1924
Син олігарха Коломойського Григорій почав тренуватися в баскетбольному клубі "Дніпро" - Цензор.НЕТ 3380
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Этот чувак справа, судя по затылку, сын Богдана. Поместив это фото, ты должен был знать, что любой может узнать человека по затылку.
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теперь не станет обижаться, что негры передач не дают - все партнеры по команде посчитают за честь передать мяч лучшему бомбардиру украинской суперлиги баскетбола
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Пидлога, он в Штатах играл и неплохо, зачем ему на заводе работать.
Вот ты бы лучше подумал о своём трудоустройстве, чем скорее, тем лучше ))
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Ну положим его папа не пропихывал его в Раду. Человек занимается тем, что ему нравится. Пробивается как может.
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Что плохого ? Коломойский спас Днепропетровскую область от ваты в 2014-м году . Забыли ?
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Я не хочу с тобой ссориться , а ты много пожертвовала в 2014-м ? Только честно .
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Ksenia VB один уже говорил ,что и без Украины бы великую отечественную войну выиграли.
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За наши беньги украденые у нас же... безмозглый зебил
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Да, он плачивал добробаты спасая СВОЙ бизнес и посыла добробаты в Илловайск отжимать собственность Ахметова и на тихоря пытался откачать нефть и мазут из стратегических нефтепроводов. Сколько там миллионов тонн хотел сп..дь, не подскажитре?
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Согласен , так и было . Результат : Днепр - Украина .
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Он не Днепр спасал, а самую большую в мире синагогу в Днепре.
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та ладно, свой бизнес, он бы и с кацапьём договорился бы,
как барыга и мародёр порошенко,
только Коломойский на самом деле Гражданин Украины
в отличие от нажратых пецы и его троллоло
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Немножко вас поправлю. КАЛомойский не гражданин Украины. Он гражданин Швейцарии. И наверное ещё таки Израиля. Син олігарха Коломойського Григорій почав тренуватися в баскетбольному клубі "Дніпро" - Цензор.НЕТ 3648
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Коломойський також патріот. І патріотів не треба ділити - тоді..та й зараз питання стояло так - хто може бути корисним та допомогти має щось робити. Коло не стояв в стороні і за це йому треба сказати "дякую!".
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Як тільки засміявся, одразу пороХОБОТИ-мародеритори видалили зображення! Син олігарха Коломойського Григорій почав тренуватися в баскетбольному клубі "Дніпро" - Цензор.НЕТ 2546
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Украина благодарна Коломойскому за то, что в 2014 он проявил гражданское мужество и щедрость, что не пожлобился как прочие олигархи и вложился- одел, обул добровольцев, влил топливо в сухие баки БТРэров, что стояли пустые и отстоял с народом Украины Харьков, Днепр, Марик и Запорожье!Финансировал добробаты около 2-х лет из своего кармана, в то время, как некоторые нынешние политики вкладывали миллионы в офшоры и свадьбы на Олимпийском!Именно в мой дом в Днепре , не впустил Коломойский сепаров..и днепропетровцы-патриоты ******* сепаров где только видели!! На его Приват Банке висел огромный банер-" 10 000 баксов за москаля!!" Когда армия была реальная 5-8 тысяч солдат он создал добробаты.И за свои деньги лечил бойцов в Днепровском госпитале , куда свозили 95 процентов раненных в первые 2-3 года .Оплачивал их лечение в Израиле---Беня-патриот, а уж потом-бизнесмен!! И это в Днепре все знают!!когда Коломойский спас Днепропетровскую область от ********** ихтамнетов, его резко возненавидел парашенко и начал выживать из Украины! зато ахметова, который отдал ***** Донбасс, соевая власть всячески поддерживает всякими роттердамами++...А его Приватбанк -это успешное частное предприятие , которое было украдено молдавским Потрохом , потому что оно было успешным !! И теперь по-справедливости Коломойский не только должен вернуть свою собственность но и национализировать РОШЕН!
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Помним, любим, скорбим. А сынка бы лучше в балет отдал. Там набранных очков не считают.
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Ага, а почему не в Раду к примеру? Есть прецеденты... Там тоже не особо считают набранные очки. Ну и особо напрягаться не надо.
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Ему тогда было выгодно спасть область. Сейчас с потрохами сдает Украину Путину. Ему сейчас это выгодно. Вытянет деньги и смоется. А Украина достанется уйлу. Вот такой расклад: беня берет деньги, Путин получает здесь власть, Украина получает очередной удар граблей по лбу. Каждому по способностям, что справедливо.
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Не было бы Коломойского , не было бы Украины . 100 процентов Днепр, Одесса -пол Украины .Все косят под дураков , что не помнят .Все олигархи выжидали .ВСЕ .Кто создал хоть один добробат ? Не было армии .НЕБЫЛООООО. Я знаю что говорю .Была , но реально все было разваленно и разграбленно.Да с 2015 за четыре года , хотя и безбожно воровали , но возродили .Но не было бы Коломойского , ватники бы пешком дошли до Киева .Киев бы не взяли , но пол Украины уже бы года четыре как обсуждали сквозь санкции и ,,решительное,, осуждение...Герой Украины - КОЛОМОЙСКИЙ
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Самое смешное другое. Есть Коломойский, Украины не будет. Ему нужны деньги, а Украина - их поставщик. Отберет свое и Украина, как источник финансовых ресурсов ему будет не нужна. Он же не прикрывается фразами "не знаю", "поглядим". Он прямо говорит: нужен приват, деньги, а лет через пять его здесь не будет. Это его слова, не мои.
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А в чому його вигода від цього він сказав?
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Спасал он свой бизнес, свои заводы , фабрики, спасал за вкраденные у тебя же безмозглого зебила и у твоих родителей деньги... боже какое же тупое быдло населяет эту страну... коломойский его спас... это пздц... да хер он свой обрезанный на тебя и твою страну ложил дятел
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Он даже если и спасал в 2014 году, то только свои денежные активы, а не Украину или людей .
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100% область спас коломойский.филатов и его команда тогда.! неважно зарабатовали ли они. но это он заправлял украинские бтр тогда и танки палывом! это он обещал большие награды за отобранное оружие у сепаров. это как писали они ******* в землю сепарню в днепропетровске...я помню как при майдане у них на улице висел большой монитор на входе в супермаркет и не смотря на власть януковича и ментов и беркута они в онлайн включили майдан на весь экран! потом коекому пришлось покинуть область опасаясь арестов... так что не нужно попой тарахтеть на факты.кто спас область от сепарни а там и дальше по краю...всё остальное то другая история уже...всё смотрел в онлайн стримы тогда сутками...всё помню...((
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И шо????
Может еще как новость будете подавать сколько раз он за день по большому сходил, по маленкому и по среднему?
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Навіщо працювати, раді стажу пенсійного, коли твій батько доїть всю Україну? Сын олигарха Коломойского Григорий начал тренироваться в баскетбольном клубе "Днепр" - Цензор.НЕТ 9575
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73 % это ваш будущий хазяин, которому отец передас вас по наследству как крепостных, как говорится от отца к сыну
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Син???
Это на каком языке???
И что оно обозначает?
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Доречі, вже виправили! Якщо ти мене зараз розумієш звістно!
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як же тебе зрозуміти, якщо ти нічого не говориш, оленятко? "звістно" не розумію
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Пусть деточка балуется. Можно сходить на матч, посмеяться!
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Какое счастье.
Мальчик с утра покушал, зубы почистил?
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а вот с тобой Алла, одно несчастье-высралась и не подтёрлась)))
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Бутова подводит происхождение и набор генов.
Любимая тема ведущих род с мокшанских болот испражнения и другое близкое по смыслу.
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в Днепре любят баскет и футбол , этого не отнят ))
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именно - это яркий пример - патриотизма Бени - когда ему не интересно
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ФК Днепр как и клуб металист прекратили свое существование в 2019 году, теперь есть ДНЕПР 1 И МЕТАЛИСТ 1925
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ну там как то связано с правами на название команд, оно вледельцам пренадлежит и они решили не продолжать держать эти клубы вот и все.
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Гриша увлекается баскетболом, а не футболом, теперь, похоже, топ-спортом в стране будет баскетбол.
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Ну с футболом не сравнить. Вокруг соревнований в баскетболе нет такого ажиотажа, освещения в СМИ.
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Как баскетбол может быть топ-спортом в Украине? Ты рост гаранта видела?
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если к примеру завтра ахметав решит забанить клуб шахтер он тоже прекратит существование . все же уже частное давно .
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А что случилось со страной, с Крымом, с Донбассом, с экономикой, с банками, с бизнесами, с украинцами которые выехали на заработки или насовсем?
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Крым и часть Донбасса оккупированы.
Одной из версий умирания футбола является версия об уменьшении "левых" денег у олигархов, на которые они и содержали свои клубы.
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по грегорі(саме так де юре) читав ідгуки, типу перспективний гравець. однак кар*єра в сша та ізраїлі не вдалася із за бєніних муток.
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нету ни каких муток там, Григорий хороший спортсмен просто он не дотягивает до лиги США.
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Якби новина була, що отприск цього лохматого урода покінчив життя від передозування наркотою то мене це ще можливо б зацікавило. А так .....😕
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слова справжнього православного.
в капищі виспівують про смирення і прощення, а щойно вийшовши - за хвилину грішать стільки, що відразу можна видавати перепустку в "горіння вічно" Сын олигарха Коломойского Григорий начал тренироваться в баскетбольном клубе "Днепр" - Цензор.НЕТ 3849
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Молодец, человек стремится достичь спортивного результата (как получится это уже не только от желания а и от здоровья зависит), хотя спокойно мог бы просто папину подачку на Мальдивах пробухивать. Но вот стремится серьезным спортом заниматься - уважение человеку.
Не являюсь большим поклонником баскетбола, но думаю что в сезоне хоть раз на БК Днепр схожу.
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Дурачок, будь мой папаша Коломойский я бы не потел в спортзале, а наслаждался бы жизнью.
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а можид папаша к нему так относится как и Сралин относился к своим выродкам?
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Футбол забросил, взялся за баскетбол (папа).
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Дохтур! Шоб ты знал ..сам Беня Мастер спорта по шахматам!! и это в 23 года!! так шо не надо ля-ля!! Гришаня классный пацан..знаю его лично...и патриот и умница и скромняга!!
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При чём тут это, "Днепр" похерял, футбольный клуб.
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Vsio tut paniatno,ecio pust Benia Abramaviciusa vozmiot v komandu,tot byl svojio vremia cempionam molodioznoj sbornoj s nego tolku budet pobolse Син олігарха Коломойського Григорій почав тренуватися в баскетбольному клубі "Дніпро" - Цензор.НЕТ 1590
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Вот честно говоря не понимаю зачем сайт опубликовал эту новость. Неужели только для того. чтобы порохоботы тут отосрались?
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Это же главный вопрос : почему????? Неужели БК Днепр круче NBA????!!!! Ответ прост - схорониться Бене надо. ФБР за яйца берет!
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ФБР за яйца берёт Потроха...он аж визжит ужО))))
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А где в новости про Пороха???!!!!! Олигофрен!
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Так бівает, когда играет себе чел во второй лиге США по баскету, а папаша на его имя на сотни миллионов недвижимости приобретает, на ворованные сотни миллионов долларов, а потом бац Казначейство США с ФБР заинтересовалось. Тут оно конечно, прямая дорога из США в Днепр, и его баскетбольную команду. Син олігарха Коломойського Григорій почав тренуватися в баскетбольному клубі "Дніпро" - Цензор.НЕТ 6922
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Очень жизненная версия! Вы это интуитивно или есть ссылочки. Итересно интересно. По следам Фирташа КОломойскому пора
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Протестую, это выражение патриотизма!
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Это "лицо" так и пышит "патриотизмом". За свой карман. Син олігарха Коломойського Григорій почав тренуватися в баскетбольному клубі "Дніпро" - Цензор.НЕТ 4958


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Нелегко человеку, привыкшему к Донер Кебаб переключится на шаурму из котятины.
Поспособствовать такому могут только федералы, вцепляющиеся аки клещи.
Вызвали бы сына как свидетеля по одному делу, а срок дали - как обвиняемому по делу другому.
Так что жизнь заставит - полюбишь и шаурму.
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такое же неуважение к обществу как и у папани - нестриженый и небритый.
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Немнрожечко и вас поправлю. У нас нет Телеканала 1+1, у нас есть телеканал Г+Г.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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