 Сын олигарха Коломойского Григорий начал тренироваться в баскетбольном клубе "Днепр". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает "Планета Баскетбол".
"Ростер действующих обладателей Кубка Украины, проходящих сборы в литовской Клайпеде, пополнил еще один игрок. Очередным новичком днепрян стал Григорий Коломойский, чей переход в стан Днепра еще месяц назад подтвердил в одном из интервью отец игрока, бизнесмен Игорь Коломойский", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Григорий Коломойский, являющийся воспитанником системы Днепра, прошлый сезон провел в колледже Кливленд Стэйт, однако за сезон сыграл всего два матча, в которых очков не набирал. Также Григорий пробовал свои силы в израильской Герцлии.
Напомним, ранее президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский сообщал, что сын олигарха Игоря Коломойского Григорий планирует приехать в Украину, чтобы играть за баскетбольный клуб "Днепр".
У них ведь традиционная тяга к мыролюбному реформизму.
Ну и что же здесь плохого?
Баскетбол - классный вид спорта. Шо вам опять не нравится?
Вот ты бы лучше подумал о своём трудоустройстве, чем скорее, тем лучше ))
как барыга и мародёр порошенко,
только Коломойский на самом деле Гражданин Украины
в отличие от нажратых пецы и его троллоло
Может еще как новость будете подавать сколько раз он за день по большому сходил, по маленкому и по среднему?
Это на каком языке???
И что оно обозначает?
Мальчик с утра покушал, зубы почистил?
Любимая тема ведущих род с мокшанских болот испражнения и другое близкое по смыслу.
Одной из версий умирания футбола является версия об уменьшении "левых" денег у олигархов, на которые они и содержали свои клубы.
в капищі виспівують про смирення і прощення, а щойно вийшовши - за хвилину грішать стільки, що відразу можна видавати перепустку в "горіння вічно"
Не являюсь большим поклонником баскетбола, но думаю что в сезоне хоть раз на БК Днепр схожу.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/usi-podrobici-spravi-fbr-proti-kolomoyskogo-chomu-amerikanci-pracyuyut-po-ukrajinskomu-oligarhu-50002060.html
https://24tv.ua/ru/fbr_otvetilo_na_zapros_zhurnalistov_po_rassledovaniju_protiv_kolomojskogo_n1138413
А это сам Беня комментирует:
http://www.dsnews.ua/politics/kolomoyskiy-o-rassledovanii-fbr-zakonchitsya-nichem-17052019200000
Поспособствовать такому могут только федералы, вцепляющиеся аки клещи.
Вызвали бы сына как свидетеля по одному делу, а срок дали - как обвиняемому по делу другому.
Так что жизнь заставит - полюбишь и шаурму.