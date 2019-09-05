EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  86  1
Все про:Харьковщина (1373) ГСЧС (2253)

 За сутки в экосистемах Харьковщины произошли 49 пожаров, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Уровень пожарной опасности в Харьковской области достиг максимального - 5 класса, вследствие чего на территории Харьковской области растет количество пожаров в природных экосистемах.

Об этом сообщает Госслужба Украины по ЧС области, передает Цензор.НЕТ.

За сутки в экосистемах Харьковщины произошли 49 пожаров, - ГСЧС 01

"Уровень пожарной опасности достигает максимальных отметок - 5 класса. Поэтому количество пожаров в природных экосистемах и лесных массивах, которые несут угрозу окружающей среде и представляют опасность для жизни людей, постоянно растет", - сообщили в ГСЧС.

За сутки в экосистемах Харьковщины произошли 49 пожаров, - ГСЧС 02

Отмечается, что за последние сутки подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС 49 раз выезжали на ликвидацию пожаров в экосистемах, где горела сухая трава, камыш, мусор, хвойная подстилка и тому подобное. Общая площадь горения составила около 16 га.

За сутки в экосистемах Харьковщины произошли 49 пожаров, - ГСЧС 03

В частности, в результате пожара в с.Черкасская Лозовая Дергачевского района области выгорело 3 га сухостоя и сгорели 4 деревянных надворных постройки, а в с.Довжик Золочевского района области от горящей травы загорелся и сгорел дачный домик.

За сутки в экосистемах Харьковщины произошли 49 пожаров, - ГСЧС 04

В ГСЧС отмечают, что как правило, подобные пожары возникают именно в результате неосторожного обращения с огнем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки ГСЧС зафиксировала три случая массового пищевого отравления в трех регионах Украины: госпитализированы 39 человек

Источник: https://censor.net.ua/p3146610
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх