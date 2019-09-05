 Цемаха привезли в Апелляционный суд. Он говорит, что плохо себя чувствует. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Напомним, сегодня суд должен рассмотреть апелляцию защиты Цемаха о продлении его содержания под стражей.
Рассмотрение апелляции началось около 11:15. Цемах присутствует в зале суда, на вопрос СМИ - в частности, готов ли он к сотрудничеству со следствием в Нидерландах, - он не отвечает. Подозреваемый говорит, что чувствует себя плохо, что у него болит голова.
Фото Алена Лунькова
О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.
Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.
Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.
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КТо наливал ему вчера ?
Одеяло хоть ему дайте, живодёры!
верьте - везите взад....
Цемаху не помешало бы об этом напомнить - хошь в Парашу? Да не вопрос, только потом будет как вы сказал - никак себя чувствовать)
К тому же Малайзия оправдывает рашу
то его выдача другому государству преступление