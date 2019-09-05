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 Политика Украины
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Все про:апелляция (400) суд (22511) Апелляционный суд (256) Цемах (16)

 Цемаха привезли в Апелляционный суд. Он говорит, что плохо себя чувствует. ФОТО

Бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера в небе над Донбассом летом 2014 года, доставили в помещение апелляционного суда города Киева.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Напомним, сегодня суд должен рассмотреть апелляцию защиты Цемаха о продлении его содержания под стражей.

Рассмотрение апелляции началось около 11:15. Цемах присутствует в зале суда, на вопрос СМИ - в частности, готов ли он к сотрудничеству со следствием в Нидерландах, - он не отвечает. Подозреваемый говорит, что чувствует себя плохо, что у него болит голова.

Цемаха привезли в Апелляционный суд. Он говорит, что плохо себя чувствует 01

Цемаха привезли в Апелляционный суд. Он говорит, что плохо себя чувствует 02
Фото Алена Лунькова

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Считаем Цемаха подозреваемым в деле MH17. Его сохранение для допроса крайне важно, - прокуратура Нидерландов. ДОКУМЕНТ

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

Источник: https://censor.net.ua/p3146593
 
 
 Топ комментарии
 
падло гнилозубе... у 300 нещасних через тебе, тварюко, вже нічого не болить...
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Как припекает зад-так все они себя плохо чувствуют, ничего не помнят и вообще ихтамнет.
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детовня с МН-17 страшной смертью умирала - бычок-убийца ихний за жизнь цепляется...
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Подозреваемый говорит, что чувствует себя плохо, что у него болит голова. Источник: https://censor.net.ua/n3146593
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КТо наливал ему вчера ?
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скорее всего давно не наливали.. вот его и клинит Цемаха привезли до Апеляційного суду. Він каже, що погано почувається - Цензор.НЕТ 6278
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В Славинске у Гиркина у него голова не болела Цемаха привезли до Апеляційного суду. Він каже, що погано почувається - Цензор.НЕТ 8271
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Разве не видно, что человеку плохо??????
Одеяло хоть ему дайте, живодёры!
Цемаха привезли до Апеляційного суду. Він каже, що погано почувається - Цензор.НЕТ 6240
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Как припекает зад-так все они себя плохо чувствуют, ничего не помнят и вообще ихтамнет.
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а может чайку с полонием хлебнул. кацапы такие затейники!
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дайте сволочи пирамидону...бо подохнет же ж, скотина...
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падло гнилозубе... у 300 нещасних через тебе, тварюко, вже нічого не болить...
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а переведите его в нидерланды. скажите там медицина получше. не думаю шо он будет возражать, если так о своём здоровье пекёться.
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плохое самочувствие --очень легко лечится простой двух-дюймовой клизмой,
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Складывается впечатление, что ему очень не хочется в Нидерланды. Как будто ему тут мёдом приказано.
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я думаю что его нужно срочно сбагрить в нидерланды под их ответственность раз они так ссат что их могут передать рашке.тут всё задукоментировать.и передать.снять баласт один с себя, тут и президента не будут шантажировать и что то требовать на обмен его и вообще. нет человека нет проблем и что просить! пусть его выпрашивают и освобождают из нидерландов попробуют. рашка оборзела просит терориста гражданина Украины отдать им...берега давно попутали там все..
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еще больше ему не хочется на расею, где его уже заждался новичок
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детовня с МН-17 страшной смертью умирала - бычок-убийца ихний за жизнь цепляется...
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цемах еще не понимает, что в россии, после обмена, его уничтожат, в отличии от вышинского...но тот не хочет меняться
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Коли б він шось понімав, то не ліз би в "апалчение "
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На каких основаниях Украина должна отдавать рашке своего гражданина (пусть и 3,14тора) ? Этого делать никак нельзя.
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они оба граждане украины...если о вышинском, там его мама...венедиктов письмо в киев привозил...верните детей родителям, как говорит наш президент...вот одесских беременных и небеременных сепаратистов поменяли
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пошло гавно по трубам....всем сразу плохо становится...ВОТ ВОТ начнут наших барыг от власти и экс депутатов судить и возить в суды... начнётся ***... бега....инсульты. носилки больничные,и качалки с клетчастыми одеялами,у всех детки малые.жены беременные на их еждевении... вот будет весело! воровать 5 лет суки здоровые были скакали сучки по залу как кенгуру ***.и вдруг все станут немощными... Цемаха привезли в Апелляционный суд. Он говорит, что плохо себя чувствует - Цензор.НЕТ 7545 Цемаха привезли в Апелляционный суд. Он говорит, что плохо себя чувствует - Цензор.НЕТ 7545 Цемаха привезли в Апелляционный суд. Он говорит, что плохо себя чувствует - Цензор.НЕТ 5127
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Так уже помалу, вон Гонтарева уже жалуется, что у ней авто сожгли, теперь Вовка разрешили за мошну потрогать. Сразу заметушились.
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ага гонтарева такая медыкованная видать аферистка...намутила и свалила в лондон! пишут что она подозревает что коломойский араба водителя нанял чтобы тот ей ноги поломал на пешеходном переходе...экс президент назвал как все помнят с трибуны рады что она вундеркинд супер пупер талантливая председатель банка. кто бы в этом сомневался деребанить бабло и доллар до 40! все банки банкроты как писала пресса .только банк экс президента был в шоколаде как говорят...совпадение...не думаю. как говорится.
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Пусть приезжает и всё досконально расскажет нашему самому честному суду. С удовольствием послушаю
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.. недаром Вы выделили слова..ВОТ ..ВОТ... !!!)))) Эти Ваши Вот Вот... растянутся на ДОЛГО ДОЛГО... .. и превратятся в НИКОГДА НИКОГДА... ))) Можете даже не сомневаться....ибо через пять лет эти что сейчас... займут место этих..что вчера...,,,, Н у весело будет исключительно таким как Вы... сказочникам и фантастам!!!)))
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я просто хочу в это верить...и предпосылки к этому уже есть! посмотрим...время покажет как будет...что тут ванговать попусту....но думаю что будем ржать всё же....)) ну а так всё может быть у нас в стране....возможно не в этот раз наконец то...как то так..
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тепер буде спецоперація ФСБ--викрадуть в СБУ
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Тут правы, НЭГАЙНО в Нидерланды. Травки ему и все расскажет.
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А если и там голова кругом аболит-пригрозить отправкой в квартал красных фонарей)))
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пам'ятаєте .як було в аєропорту з наркоторговцем?....просто пішов
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Отправьте его в Нидерланды на лечение. Цемаха привезли до Апеляційного суду. Він каже, що погано почувається - Цензор.НЕТ 8813
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Лучше так себя "плохо чувствовать" в нашей тюрьме,чем "инфаркт" на засРашке Цемаха привезли до Апеляційного суду. Він каже, що погано почувається - Цензор.НЕТ 8459
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На рашке его уничтожат,чтобы замолчал навечно
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ото бодун у сепара! С начала июля не отошел еще Цемаха привезли до Апеляційного суду. Він каже, що погано почувається - Цензор.НЕТ 1242
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3,14дарюга сепарська, гарячої смоли тобі за шию!
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СБУ.а де Цемах? ой..а ми не знаем..складається враження .що до чогось готують цю падлу.можливо втіхаря віддадуть на перференції.теж домовлені від )(уйла
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В Гаагской тюрьме есть отличная больница. Переведите его туда по просьбе арестованного.
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Блин, я бы удивился, если бы он сказал, что чувствует себя хорошо. Тут уроду надо бы объяснить, что в случае, если он окажется в рашке, он вообще не будет себя чувствовать никак. Потому что просто упадет с нар и убьется...
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Кстати, а ведь интересно бы узнать шо там с "бошировым и петровым".... Ну, зарыли их в одну яму, аль где-то порознь)
Цемаху не помешало бы об этом напомнить - хошь в Парашу? Да не вопрос, только потом будет как вы сказал - никак себя чувствовать)
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Дайте йому оселедця і молока свіжого, попусте голову....
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І прибирать не треба, це його нормальне середовище
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Друг Гитлера Рудольф Гесссидел в специальной тюрьме построенной для семи нацистов, много лет он был единственным узником, его охраняли одновременно: немцы,британцы , американцы и русские, но в 93,5 года Гесс якобы умудрился покончить с собой, правда перед этим предупредив сына, что если с ним что-то случится , то значит его убили спецслужбы, знал лишнее. Так что Цемах смертник.
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Вчера читал в Вики про паром "Эстония"..... сотни пассажиров и ч. экипажа погибло и Швеция тупо забетонировала его под водой и запретила расследование. Это еще не говорю про стандартные убийства много знающих и исчезновения и прочие чудеса.
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Геринг теж невідомо звідки взяв отруту..одні говорили що жінка принесла під час зустрічі.інші .що цианіт був в зубі інші говорили .що охорона передала отруту
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А погибшие и их родственники чувстауют себя хорошо ?
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Так причастен или нет?
К тому же Малайзия оправдывает рашу
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Малазійцям Раша вже все проплатила, а голандці хабарів не беруть
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беруть..з самого початку збиття.там ведуться переговори з підорацією.щоб замнути втіхаря цю справу..виплатити компенсацію..а тепер такий шанс з Цемахом..можна прос.""ати..--тоді )(уйло скаже а де свдок.а нема і буде спихати на Україну обвинувачення
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В Європі щось приховати неможливо. Навіть, якщо рідні б отримали по мільону за кожного загиблого, то ніхто б їх не змусив про це промовчати. Тому у випадку з голанцями "тихцем" не вийде
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про переговори і гроші..проговорився )(уйловський МІД..точно вже прізвище не пам'ятаю..але точно говорив,що з самого початку..ще до розслідувань /бо кремляді знали.що вони грохнули Боїнг/ вже велись перемовини
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канешна нет - кацапы никогда и не к чему не причастны - их, падлюк, нигде и никогда нет...
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Уявляю, який в нього настрій. Вийти на волю - не прожити і 5 хв. Не вийти на волю - весь час, поки пан буде в камері, буде чекати на найомного вбивцю. Аж поки не потрапить до голандців
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Можна би йому вколоти адреналін і шепнути шо то "новачок", хай падло обгадиться перед видачею європітекам)
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Але не віддати Цемаха голандцям можна вважати держзрадою на 100%. Виступ Цемаха на суду проти Раші може припинити війну і Раша багато віддасть, щоб він на суд не потрапив. Інша справа - хто буде вигодополучатель?
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згадайте справу "скрипалів" коли він жив і на волі жив...і скільки років пройшло.що він уже був на пенсії і все одно траванули
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можливо Рубан .був як експеримент .для втечі..просто за ним ніхто не приїхав...а за Цемахом то точно приїде ФСБ викраде..і СБУ ні прічьом--недогляделі..СБУшників звільнять і все але будуть мати кеш такий що їм і працювати не прийдеться їм і родинам
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знову випустять, як Вишинського?...але цього, як Курочкіна можуть і снайпернути.
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Так ведь по голове бутылкой, и отходняки после иньекции правды..
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Он говорит, что плохо себя чувствует. ...отправьте его в Голландию и его там подлечат как свидетеля. Цемаха привезли до Апеляційного суду. Він каже, що погано почувається - Цензор.НЕТ 8053
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И зачем СБУшники работали ? Героическая операция, которую сейчас сольют за бабки "старшим братьям".
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довіри до СБУ --немає...якщо голланці не заберуть його до себе--свідок пропав
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если кацы так хотят его получить, то логично было бы обменять его одного на многих наших..
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если цемах гражданин Украины
то его выдача другому государству преступление
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погано себе почуває? А як себе почувають 298 чоловік з MH17
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Сдувать с этого подонка пылинки надо, чтобы оно не сдозло и не отдавать никому, кроме Нидерландов.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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