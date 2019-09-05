 Ветеран АТО на Черниговщине устроил поножовщину и пытался поджечь сельсовет: одна женщина погибла, - полиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Черниговской области.
В Варвинское отделение полиции поступило сообщение, что в одном из сел происходит конфликт между соседями и уже есть пострадавшие. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы районного отделения полиции и ГУНП во главе с начальником Главного управления Нацполиции Эдуардом Алехиным и его заместителем Евгением Гончаровым.
Полицейские быстро восстановили ход событий, который привел к трагедии. Мужчина с ножом устроил конфликт с соседями, проживающими в другой половине дома. Нападающий полностью не контролировал себя и находился в неадекватном состоянии. Под нож бывшего воина АТО попали двое соседей - мужчина и женщина, после чего он вернулся в дом бывших родственников в другую часть дома. Мужчина без разбора стал наносить удары близким, которые чудом вырвались на улицу и вызвали полицию и "скорую". Но теща нападающего от полученных ранений скончалась.
Некоторое время нападающий с ножом бегал по селу, угрожая односельчанам и даже попытался поджечь сельсовет.
Несколько придя в себя, злоумышленник вернулся на место преступления и забаррикадировался в комнате. Осознавая опасность, которую представляет мужчина для жителей села, полицейские приняли решение брать дом штурмом. В результате четко проведенной операции правоохранители обезвредили злоумышленника, пока что он дает показания следователю.
Открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Продолжается досудебное расследование.
Источник:https://censor.net.ua/p3146579
що там красти в тій сільраді? там і мишам немає, що смачно поїсти.
Бо поножовщина подразумевает наличие ножей у обеих сторон конфликта.
- О, люті вороги,
Візьміть собі дівчину -
Віддайте пироги
Мав років двадцять три.
Любив козак дівчину
І з сиром пироги.
к которому возвращаться...
щоби нелюди не паразитували на людському горі.
Щоби люди уважно та з повагою відносилися до учасників військових дій - не дратували їх.
особенно если ярые, ыстинные правослабные.
д
НИХРЕНА не понял!
В доме две половины разные владельцы? Бывает.
Во второй половине двое соседей? ОК!
"после чего он вернулся в дом бывших родственников в другую часть дома"
Т.е. он пришёл и зарезал не только бывшую тёщу, но и соседей бывшей тёщи?
История, достойная Шекспира!
"Готов убить всех слуг и всех служанок. И даже лошадей ее кареты!"