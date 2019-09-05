 Ветеран АТО на Черниговщине устроил поножовщину и пытался поджечь сельсовет: одна женщина погибла, - полиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Черниговской области.

В Варвинское отделение полиции поступило сообщение, что в одном из сел происходит конфликт между соседями и уже есть пострадавшие. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы районного отделения полиции и ГУНП во главе с начальником Главного управления Нацполиции Эдуардом Алехиным и его заместителем Евгением Гончаровым.

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Полицейские быстро восстановили ход событий, который привел к трагедии. Мужчина с ножом устроил конфликт с соседями, проживающими в другой половине дома. Нападающий полностью не контролировал себя и находился в неадекватном состоянии. Под нож бывшего воина АТО попали двое соседей - мужчина и женщина, после чего он вернулся в дом бывших родственников в другую часть дома. Мужчина без разбора стал наносить удары близким, которые чудом вырвались на улицу и вызвали полицию и "скорую". Но теща нападающего от полученных ранений скончалась.





Некоторое время нападающий с ножом бегал по селу, угрожая односельчанам и даже попытался поджечь сельсовет.





Несколько придя в себя, злоумышленник вернулся на место преступления и забаррикадировался в комнате. Осознавая опасность, которую представляет мужчина для жителей села, полицейские приняли решение брать дом штурмом. В результате четко проведенной операции правоохранители обезвредили злоумышленника, пока что он дает показания следователю.

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Открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Продолжается досудебное расследование.