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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ветераны (557) Нацполиция (10023) Черниговщина (588)

 Ветеран АТО на Черниговщине устроил поножовщину и пытался поджечь сельсовет: одна женщина погибла, - полиция. ФОТОрепортаж

Мужчина в неадекватном состоянии порезал ножом соседей и своих бывших родственников. Одна женщина от нанесенных ранений скончалась. Полиция взяла штурмом помещение, где забаррикадировался злоумышленник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Черниговской области.

В Варвинское отделение полиции поступило сообщение, что в одном из сел происходит конфликт между соседями и уже есть пострадавшие. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы районного отделения полиции и ГУНП во главе с начальником Главного управления Нацполиции Эдуардом Алехиным и его заместителем Евгением Гончаровым.

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Полицейские быстро восстановили ход событий, который привел к трагедии. Мужчина с ножом устроил конфликт с соседями, проживающими в другой половине дома. Нападающий полностью не контролировал себя и находился в неадекватном состоянии. Под нож бывшего воина АТО попали двое соседей - мужчина и женщина, после чего он вернулся в дом бывших родственников в другую часть дома. Мужчина без разбора стал наносить удары близким, которые чудом вырвались на улицу и вызвали полицию и "скорую". Но теща нападающего от полученных ранений скончалась.

Ветеран АТО на Черниговщине устроил поножовщину и пытался поджечь сельсовет: одна женщина погибла, - полиция 01
Ветеран АТО на Черниговщине устроил поножовщину и пытался поджечь сельсовет: одна женщина погибла, - полиция 02

Некоторое время нападающий с ножом бегал по селу, угрожая односельчанам и даже попытался поджечь сельсовет.

Ветеран АТО на Черниговщине устроил поножовщину и пытался поджечь сельсовет: одна женщина погибла, - полиция 03
Ветеран АТО на Черниговщине устроил поножовщину и пытался поджечь сельсовет: одна женщина погибла, - полиция 04

Несколько придя в себя, злоумышленник вернулся на место преступления и забаррикадировался в комнате. Осознавая опасность, которую представляет мужчина для жителей села, полицейские приняли решение брать дом штурмом. В результате четко проведенной операции правоохранители обезвредили злоумышленника, пока что он дает показания следователю.

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Открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Продолжается досудебное расследование.

Источник: https://censor.net.ua/p3146579
 
 
 Топ комментарии
 
У АТО-шников чувство справедливости высокое - уверен в этом причина.
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А в сельсовете 100% сидят расхитители и коррупционеры - стопудов.
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по этой статье - очень хорошо видно - цапских ботиков
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Плохо у нас ведется психологическая работа с ветеранами. Пережить АТО - это нечеловеческие нагрузки на психику, а наша власть наплевательски к этому относится. Страдают и граждане и сами ветераны попадают в тюрьмы.
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А в сельсовете 100% сидят расхитители и коррупционеры - стопудов.
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"Мужчина в неадекватном состоянии порезал ножом соседей и своих бывших родственников."
Источник:https://censor.net.ua/p3146579
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а АТОшники - все психически уравновешенные, да прям золотые...
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У АТО-шников чувство справедливости высокое - уверен в этом причина.
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Анатоль' їч, ти хоч був в сільраді?
що там красти в тій сільраді? там і мишам немає, що смачно поїсти.
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Вот тебя нашла награда - слабоумие. Высрал? Харю подо3.
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И не поножовщина, а резня.
Бо поножовщина подразумевает наличие ножей у обеих сторон конфликта.
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вытираны оне такие загадочные личности
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трезво ты себя оцениваешь Ветеран АТО на Черниговщине устроил поножовщину и пытался поджечь сельсовет: одна женщина погибла, - полиция - Цензор.НЕТ 9235
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НЕобходимо возвращаться к кастам. Воевать должны воины по крови, а не учителя и фермеры.
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Козак гірко заплакав,
- О, люті вороги,
Візьміть собі дівчину -
Віддайте пироги Ветеран АТО на Черниговщине устроил поножовщину и пытался поджечь сельсовет: одна женщина погибла, - полиция - Цензор.НЕТ 5074
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Служив козак при війську,
Мав років двадцять три.
Любив козак дівчину
І з сиром пироги.
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уточнітє столєтіє..
к которому возвращаться... Ветеран АТО на Чернігівщині влаштував різанину і намагався підпалити сільраду: одна жінка загинула, - поліція - Цензор.НЕТ 4839
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Война,что ты подлая сделала.Поствоенный синдром,особенно после принудительной мобилизации.Нужна структура психологов. ,которая увольняющихся ребят тестировала .Да и на службу надо тестировать.
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щас соя насыпется и начнет блеять что это устроили проклятые евробляхеры. и при их св такого не было.
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Ну, що і при зеБені ветеранів саджають? Чи когось відпустили?
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Хоть бы стеклопакеты поменяли. У нас выбран курс на энергосбережение. Где пластиковые окна? АУ?
Ветеран АТО на Черниговщине устроил поножовщину и пытался поджечь сельсовет: одна женщина погибла, - полиция - Цензор.НЕТ 8992
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мертвые не кусаютсЯ мертвым пиратам окны не нужны
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ты наверное не понял суть моего коментария. Если бы это была простая хата я бы не писал ничего... Но тут, блин, сельсовет!!! В сельсовете, то могли бы поставить пластик!!!
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Дивно, що в статті ні слова про мотокосу та, вочевидь, будинок сільради.
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по этой статье - очень хорошо видно - цапских ботиков
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я би порадила прикрити коментівання.
щоби нелюди не паразитували на людському горі.
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я проти! це треба коментувати!
Щоби люди уважно та з повагою відносилися до учасників військових дій - не дратували їх.
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ну це смішно, Ксенія, люди не бояться тролів - люди розберуться.
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Явный неадекват, ну ладно еще с соседями по пьяни поскандалил или сельсовет разгромил но свою семью резать это уже за гранью.
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б*же, та бывают такие "семьи" шо там не только резать надо....
особенно если ярые, ыстинные правослабные.
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Белка никого не обходит своим вниманием и ветераны не исключение
Ветеран АТО на Черниговщине устроил поножовщину и пытался поджечь сельсовет: одна женщина погибла, - полиция - Цензор.НЕТ 8291
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Вангую шо были там предъявы типа, та шо ты там воював, штани протирав на казённых харчах..
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А шо в АТО брали самых лучших? Они не становятся святыми, БЫТОВУХА. После войны многие стали урками, у каждого своя дорога. Нечего удивляться и сворачивать на шо то.

д
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В некоторых африканских племенах человека, который прошел войну не пускают в селения, пока шаманы не очистят его сущностей, которые помогают воевать.
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Крышу и не от соседей сорвать может. Мой знакомый чуть мусора не убил, когда тот в общаге по гражданке начал хвастаться как он на автовокзале лоха на 500 грн развел за курение в неположенном месте. Когда человек живет в мире и привык ко всему свинству, потом его посылают отдать жизнь за великую идею/нацию/справедливость, его обрабатывают, он рискует, отдает себя, меняется представление о правильном, насилие уже не кажется чем-то из ряда вон. Потом он возвращается, и его пребывание в другом мире не проходит бесследно, он уже перебоялся, мент или глава сельсовета ему никто, кусок вороватого мяса, за которого он кровь проливал. Поэтому правильно пишут о недопустимости призыва по мобилизации. Военный - это профессия, это не работа в такси, сегодня хочу защищать, потому что у меня возвышенные, чувства, а завтра не хочу, потому что президента не того выбрали. И сама жизнь в армии в первые годы готовит к такой жестокости и несправедливости, что поневоле становишься невосприимчив к слезам и высоким чувствам
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шайтане можно сразу в голливуд слать фотки для фильма
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Ох и натерпятся ещё на гражданке от "ветеранов" с их "ПТС", хорошая отмазка для негодяев, наркоманов и алкашей, афганцы тоже чудили долго, тоже пьянство, наркомания, разбои, грабежи, избиения. Тут либо психушка либо тюрьма, иначе беда.
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Риторика цензора 1в1 совпадает с кремлеботской
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" Мужчина с ножом устроил конфликт с соседями, проживающими в другой половине дома. Нападающий полностью не контролировал себя и находился в неадекватном состоянии. Под нож бывшего воина АТО попали двое соседей - мужчина и женщина, после чего он вернулся в дом бывших родственников в другую часть дома. Мужчина без разбора стал наносить удары близким, которые чудом вырвались на улицу и вызвали полицию и "скорую".

НИХРЕНА не понял!
В доме две половины разные владельцы? Бывает.
Во второй половине двое соседей? ОК!
"после чего он вернулся в дом бывших родственников в другую часть дома"
Т.е. он пришёл и зарезал не только бывшую тёщу, но и соседей бывшей тёщи?

История, достойная Шекспира!

"Готов убить всех слуг и всех служанок. И даже лошадей ее кареты!"
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Какая разница какая половина чья? Тут мужик ужрался до белой горячки, резал людей, всех подряд!!! И похрен что атошник, что его теперь за это наградить? Какие могут быть оправдания? Убита женщина!!!!! Много раненых!!!! Сукин сын он! Какой он защитник страны??? Тварь, ханыга, мразь!
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Помню афганцев в 90-е. Один попадал вечно в происшествия и драки, другой тихо сходил с ума в обнимку с собакой. Третий ушел в бизнес и не пил и не переживал совсем. Четвертый выпивал, но бросил - помог весёлый оптимистический характер и занятость в семье и на работе. Я к тому, что сойдет с ума человек после войны или нет зависит от его характера, отношения к жизни и наличия занятости полной, с головой, интересным делом.
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Це прямий наслідок контрактної, тобто НАЙМАНОЇ армії. Особливо з кадровою політикою говнокомандувача Потроха, при якому на службу брали усіх підряд, навіть наркоманів та п'яниць. От і маємо.
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