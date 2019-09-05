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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:авто (3655) Киев (17870) поджог (636) Гонтарева (752)

 Экс-глава НБУ Гонтарева заявила об атаке на свою семью: в центре Киева сожгли машину ее невестки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом экс-глава НБУ сообщила НВ Бизнес.

"Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшего сына облили бензином и спалили под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева", - сообщила она.

Гонтарева считает, что произошедшее и то, что ее на этой неделе сбил автомобиль на пешеходном переходе в Лондоне, "звенья одной цепи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд разрешил принудительно доставить Гонтареву на допрос

"К сожалению, мне объявлен не только политический террор, но, как мы видим и физическое уничтожение. Им мало политических преследований, которые они массировано начали со всех сторон, им мало полностью сфальсифицированного дела коррумпированного прокурора Кулика, им мало подачи исков Портнова на стандартные постановления НБУ с обвинениями меня в государственной измене. Они уже перешли от вербальных угроз к реальным действиям! Надеюсь нашим правоохранительным органам хватит профессионализма раскрыть это преступление в центре Киева", - заявила она.

Вместе с тем, как сообщает издание "Информатор", на улице Владимирской, 69 дотла сгорел автомобиль Audi А7. Спасатели оказались на месте буквально за несколько минут, но от машины уже не осталось фактически ничего. Инцидент случился около полуночи. 

Происшествие привлекло внимание жителей соседних домов. Они рассказали нам, что за рулем Audi ездил старший сын экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Правоохранители не стали комментировать данный факт. Автомобиль стоял в арке за забором, который был закрыт. А во двор дома, то есть поближе к машине, можно было попасть только через подъезд, на двери которого установлен домофон.

Экс-глава НБУ Гонтарева заявила об атаке на свою семью: в центре Киева сожгли машину ее невестки 01

После полной ликвидации пожара спасатели сообщили сотрудникам полиции свои предположения, что это вполне мог быть поджог. Audi сгорела дотла слишком быстро, были места, где она горела значительно сильнее, чем в других . Но точная причина, естественно, будет известна позже.

Экс-глава НБУ Гонтарева заявила об атаке на свою семью: в центре Киева сожгли машину ее невестки 02

К счастью, никто не пострадал, авто выгорело полностью и повредило двери и проводку подъезда. На месте работали правоохранители и спасатели. Причина и детали случившегося выясняются.

Экс-глава НБУ Гонтарева заявила об атаке на свою семью: в центре Киева сожгли машину ее невестки 03

Экс-глава НБУ Гонтарева заявила об атаке на свою семью: в центре Киева сожгли машину ее невестки 04
Экс-глава НБУ Гонтарева заявила об атаке на свою семью: в центре Киева сожгли машину ее невестки 05
Экс-глава НБУ Гонтарева заявила об атаке на свою семью: в центре Киева сожгли машину ее невестки 06
Экс-глава НБУ Гонтарева заявила об атаке на свою семью: в центре Киева сожгли машину ее невестки 07
Фото: "Информатор"

Источник: https://censor.net.ua/p3146563
 
 
 Топ комментарии
 
Отмазка за отмазкой, лишь бы в Украину отвечать за содеянное не ехать.
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Та ладно. Ты бабла столько накосила, что можешь по два раза в день своим невесткам машины покупать.. Экс-глава НБУ Гонтарева заявила об атаке на свою семью: в центре Киева сожгли машину ее невестки - Цензор.НЕТ 2843
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Зараз набіжить купка рукоплєщущіх паліям
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оттуда - а ключи тебе от квартиры не дать?))
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Ты дурак? При чем тут квартира? Раз человек такое заявляет, надо бить в набат, если это правда. Я так смотрю, клоуну Зеленскому до соевых клоунов очень далеко в смысле придурковатости.
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Всегда нужно по возможности искать кому это выгодно. А то что сгорел автомобиль больше всех выгодно как раз Валерии Гонтаревой. Далее будет крик о политических преследованиях и просьбе политического убежища. Ведь постал вопрос о принудительной доставке на допрос, возможно с международным розыском.
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Очевидний самопідпал. Розігрує кумедію, щоб не видали в Україну.
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янукович и к - так же начинали - с почином вас зебилы - когда вам начнут то же делать - вас уже и защищать не кому будет
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Порохоботи..

Не треба пришивати НАРОДУ системну корупцію..ЗА методичками "Прямого"..

Бо вас не лише пошлють на..уй(як на виборах),а скоро почнуть копати ногами ))
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лере говнотарьовой намекают, что молчание - золото. и если она вдруг откроет ротик и из него польется правда о ее совместных делах и делишках со святым томАсоносным - машинка гореть будет совсем не пустая.
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досить ймовірна версія.

тут йдеться про мільярди доларів в офшорах..
Зокрема Бєніні мільярди,виведені через Приват..

Поки що Лєру бережуть спецслужби Британії
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Хоча..Якщо Порошенко (через Медведчука) попросить путіна,в справу вступить ТОВАРИЩ НОВИЧОК...
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А версию мести за занятую арку не прокатит, только политтеррор.
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Повернись в Україну, віддай награбоване, сядь у вязницю і не буде тобі ніякого террору. а то ти що думаєш, що все на світі безкарно проходить?!
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Одной из самых больших корупционных схем в Украине до 2014 года была схема с банками. Сотня банков брала у идиотов депозиты под большие проценты, а потом эти средства выдавали как кредиты своим фирмам . Далее фирмы банкротились, а государство с бюджета возвращало банкам средства которые они украли. Гонтарева закрыла около сотни таких банков и прикрыла утечку с бюджета многих млрд. дол. Именно за это ее признали в мире как лучший глава Нац. банка , а вся эта антикоррупционная операция вошла в учебники всех ведущих университетов мира.
Читайте доклады европейцев о нашей коррупции.
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