EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  453  15
Материалы по теме:
Все про:Германия (3398) Керчь (393) Крым (21807) МИД (5116)

 МИД Украины просит власти Германии запретить немецкой компании работать в оккупированной Керчи, - "Крым.Реалии". ДОКУМЕНТ

Министерство иностранных дел Украины обратилось в посольство Украины в Германии и консульство в Мюнхене с просьбой принять меры "для прекращения деятельности немецкой компании" в оккупированном Россией Крыму.

Об этом говорится в ответе на информационный запрос редакции Крым.Реалии, пишет Цензор.НЕТ.

"Министерством поручено посольству Украины в ФРГ и генеральному консульству Украины в Мюнхене принять политико-дипломатических меры с целью пресечения незаконной деятельности немецкой компании на территории временно оккупированного полуострова", - говорится в ответе на обращение за подписью директора Первого европейского департамента МИД Украины Василия Химинца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН опубликовала доклад Гутерреша о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

В частности, речь идет о компании "Баварский дом", которая будет заниматься реконструкцией Митридатской лестницы в Керчи. По информации из открытых источников, соучредителем предприятия выступает резидент Германии.

Как сообщили в российском "Минкульте Крыма", компания начнет реконструкцию лестницы "в ближайшее время". Объект должен быть сдан 1 сентября 2020 года.

Предыдущая попытка отреставрировать лестницу, по словам оккупационного главы Крыма Сергея Аксенова, закончилась уголовным делом, поскольку работы проводились с нарушениями. После того, как были выявлены нарушения в проведении реставрации, которые выполняла компания-подрядчик "Меандр", было принято решение изменить подрядную организацию.

МИД Украины просит власти Германии запретить немецкой компании работать в оккупированной Керчи, - Крым.Реалии 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма. ФОТОрепортаж

Большая Митридатская лестница - один из главных символов Керчи, пострадала от частичного обрушения в 2015 году. Она ведет на гору Митридат, где располагался античный город Пантикапей. Лестница насчитывает 436 ступеней, она была построена в 1840 году по проекту архитектора Александра Дигби. Лестница служит не только для подъема на гору туристов, но и является наиболее коротким путем к центральным улицам города для местных жителей, поскольку склоны горы Митридат - это жилая зона.

Источник: https://censor.net.ua/p3146548
 
   
 Топ комментарии
 
Интересно, в чем тут порохоботы найдут "зраду"?
 показать весь комментарий
 
Полиция Варшавы задержала трех украинцев, угрожавших терактом в день годовщины начала Второй мировой войны
Антитеррористическое подразделение полиции установило местонахождение группы, записавшей ролик за деньги ФСБ России, с обещанием совершить теракт. Задержанные утверждают, что пошутили не как украинцы,а как бывшие граждане ссср и что таких шутников в Украине 73% МИД Украины просит власти Германии запретить немецкой компании работать в оккупированной Керчи, - "Крым.Реалии" - Цензор.НЕТ 3772
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Интересно, в чем тут порохоботы найдут "зраду"?
 показать весь комментарий
 
 
Полиция Варшавы задержала трех украинцев, угрожавших терактом в день годовщины начала Второй мировой войны
Антитеррористическое подразделение полиции установило местонахождение группы, записавшей ролик за деньги ФСБ России, с обещанием совершить теракт. Задержанные утверждают, что пошутили не как украинцы,а как бывшие граждане ссср и что таких шутников в Украине 73% МИД Украины просит власти Германии запретить немецкой компании работать в оккупированной Керчи, - "Крым.Реалии" - Цензор.НЕТ 3772
 показать весь комментарий
 
 
Відомо, що підприємства, які ведуть діяльність в окупованому Криму підпадають під санкції. Тому наступними кроками нової влади повинно бути рішення РНБО щодо цього німецького підприємства та лист уряду Німеччини з роз'ясненнями.
 показать весь комментарий
 
 
Это не наши методы! Согласно мнению 73% избирателей ,мы должны просить даже на коленях., так что у нас еще есть туз в кармане , нижайшая поросьба на коленях.
 показать весь комментарий
 
 
жаль, шо не запостил свой коммент ниже под етот Ваш - был бы как раз в тему....
 показать весь комментарий
 
Не можеш силовым путём вернуть Крым нужно использовать: санкции, любые судовые иски (это должно быть максимально профессионально) и искать любые другие возможности, а они есть и их много. Но главное дружить с кем надо.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть реконструируют. Раз она разрушается, всё равно ведь её надо ремонтировать. или пусть лучше рушится дальше?
 показать весь комментарий
 
Крыс с корабля очень трудно убрать,мне друг рассказывал что за три пойманные крысы давали отпуск ,когда он служил на военном корабле,а чтобы с военной базы Крым их убрать .так это если ядерная ракета там взорвётся "случайно"
 показать весь комментарий
 
може ***** отзвониться, шо бы он повлиял на третью сторону,
на тех чертей короче?
или сразу бакану?
 показать весь комментарий
 
Не путать трудовое соглашение с политикой
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх