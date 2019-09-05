 МИД Украины просит власти Германии запретить немецкой компании работать в оккупированной Керчи, - "Крым.Реалии". ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе на информационный запрос редакции Крым.Реалии, пишет Цензор.НЕТ.

"Министерством поручено посольству Украины в ФРГ и генеральному консульству Украины в Мюнхене принять политико-дипломатических меры с целью пресечения незаконной деятельности немецкой компании на территории временно оккупированного полуострова", - говорится в ответе на обращение за подписью директора Первого европейского департамента МИД Украины Василия Химинца.

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В частности, речь идет о компании "Баварский дом", которая будет заниматься реконструкцией Митридатской лестницы в Керчи. По информации из открытых источников, соучредителем предприятия выступает резидент Германии.

Как сообщили в российском "Минкульте Крыма", компания начнет реконструкцию лестницы "в ближайшее время". Объект должен быть сдан 1 сентября 2020 года.

Предыдущая попытка отреставрировать лестницу, по словам оккупационного главы Крыма Сергея Аксенова, закончилась уголовным делом, поскольку работы проводились с нарушениями. После того, как были выявлены нарушения в проведении реставрации, которые выполняла компания-подрядчик "Меандр", было принято решение изменить подрядную организацию.

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Большая Митридатская лестница - один из главных символов Керчи, пострадала от частичного обрушения в 2015 году. Она ведет на гору Митридат, где располагался античный город Пантикапей. Лестница насчитывает 436 ступеней, она была построена в 1840 году по проекту архитектора Александра Дигби. Лестница служит не только для подъема на гору туристов, но и является наиболее коротким путем к центральным улицам города для местных жителей, поскольку склоны горы Митридат - это жилая зона.