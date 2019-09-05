 На Львовщине сотрудник полиции получил ножевое ранение при задержании 2 сбежавших из колонии осужденных. ФОТО (обновлено)

Событие произошло 4 сентября около 19.30 в одном из сел Жидачевского района, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В свою очередь, директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на своей странице в сети Facebook рассказал подробности инцидента.
"Вечером вчера у моста через Стрый в селе Междуречье, находясь вне службы полицейский, заметил двух подозрительных, которые были похожи по ориентировке на двух заключенных-беглецов из местной Николаевской исправительной колонии: Буртовенка и Дмитрука. Один отбывал заключение за изнасилование и разбой, другой за изготовление наркотиков. Преступники - один киевлянин, другой житомирянин и искали их везде. Казалось бы, надо ли рисковать полицейскому Франкову, который был не на службе в гражданском? Но он оказался парнем смелым: сообщил коллегам из райотдела о подозрительных и решительно, один против двух, попытался их голыми руками задержать", - рассказал Шевченко.
Отмечается, что полицейского ударили заточкой, которая попала прямо в сердце. Бандитов вовремя поймали коллеги сержанта Франкова.
Раненый полицейский госпитализирован, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.
Шевченко надеется, что новый начальник полиции Львовской области Василий Виконский достойно наградит героя-полицейского.
геройство это когда 1 валит 100 врагов, а не когда 1 умирает от удара 100 врагов.
идиотов не стоит канонизировать.
Никто за ними особо не смотрел, встали та пошли себе.
Ты наверное насмотрелся красивых глупых сцен, где мерзавец судорожно перебрасывает нож из руки в руку и делает идиотские выпады. Ножевик же прикрывает руку с ножом вплоть до касания, а действия противника встречаются на нож. Ты просто не дотянешься до руки с ножом.
А все техники против ножа построены на допущении, что его обладатель неподготовлен и физически овощ. Грамотный ножевик распустит на лоскуты ЛЮБОГО бойца.
Во вторых потому шо службова зброя це геморой, патрон потерял - писанины на неделю.
Поэтому многие мусора, которым зброю дозволено, вообще её не носят, а ходят с личными травматами.
Сбежали два уркана...