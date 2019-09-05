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Все про:Львовщина (1735) побег (292) Нацполиция (10023) ранение (2189)

 На Львовщине сотрудник полиции получил ножевое ранение при задержании 2 сбежавших из колонии осужденных. ФОТО (обновлено)

Сотрудник полиции Львовщины Олег Франкив получил проникающее ножевое ранение грудной клетки, задерживая двух осужденных, бежавших из исправительной колонии.

Событие произошло 4 сентября около 19.30 в одном из сел Жидачевского района, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В свою очередь, директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на своей странице в сети Facebook рассказал подробности инцидента.

"Вечером вчера у моста через Стрый в селе Междуречье, находясь вне службы полицейский, заметил двух подозрительных, которые были похожи по ориентировке на двух заключенных-беглецов из местной Николаевской исправительной колонии: Буртовенка и Дмитрука. Один отбывал заключение за изнасилование и разбой, другой за изготовление наркотиков. Преступники - один киевлянин, другой житомирянин и искали их везде. Казалось бы, надо ли рисковать полицейскому Франкову, который был не на службе в гражданском? Но он оказался парнем смелым: сообщил коллегам из райотдела о подозрительных и решительно, один против двух, попытался их голыми руками задержать", - рассказал Шевченко.

Отмечается, что полицейского ударили заточкой, которая попала прямо в сердце. Бандитов вовремя поймали коллеги сержанта Франкова.

Раненый полицейский госпитализирован, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Шевченко надеется, что новый начальник полиции Львовской области Василий Виконский достойно наградит героя-полицейского.

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На Львовщине сотрудник полиции получил ножевое ранение при задержании 2 сбежавших из колонии осужденных 01
На Львовщине сотрудник полиции получил ножевое ранение при задержании 2 сбежавших из колонии осужденных 02
На Львовщине сотрудник полиции получил ножевое ранение при задержании 2 сбежавших из колонии осужденных 03

Источник: https://censor.net.ua/p3146547
 
   
 Топ комментарии
 
А так же много интернетовских диванных пис*таболов
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Жаль, що поліцейський сам затримував без допомоги. У таких випадках треба мати зброю, або інші методи захисту.
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Не уверен, что скажем в Штатах полицейские бы заморачивайтесь с задержанием после нападения на коллегу.
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героев у нас конечно дохрена. мозгов не хватает. а так же практики и техники (железной в том числе).
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А так же много интернетовских диванных пис*таболов
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но ведь он прав. нехер было самому лезть. достатчоно было просто проследить и сообщить приближающемуся наряду. 1 безоружный к 2 вооруженным и тем более осужденным - умно ?
геройство это когда 1 валит 100 врагов, а не когда 1 умирает от удара 100 врагов.
идиотов не стоит канонизировать.
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Прецеденти є, наприклад, Льоха Макєєв один попер у Канкуні (Мексика) на натовп підлітків, які прийшли його лінчувати. У натовпі було декілька десятків осіб.
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Жаль, що поліцейський сам затримував без допомоги. У таких випадках треба мати зброю, або інші методи захисту.
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Не уверен, что скажем в Штатах полицейские бы заморачивайтесь с задержанием после нападения на коллегу.
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Бот, американскую визу получишь - будешь высеры о штатах клепать свои
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на самом деле думаю заморачивались бы - но недолго и для вида...
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и зачем было лезть на них без подмоги и зброи?
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Можна написати прізвище правильно, в усьому професіоналізм. І Франко і Франків. Чи їх було два?
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"Писючі" барани в школу не ходили і українську мову не вчили
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сам виноват баран..еще наверно честь отдал..это тебе не ссср и не в галифе и то б прирезали..надо было следить и ждать патруль или опер группу..та целое отделение..роту нацгвардии.и красных беретов..
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при всем уважении к поступку сержанта он не должен был один производить задержание двух бежавших ЗК.Сбежавшим терять нечго, их задерживают только с оружием. Видимо, на уроках профподготовки такую ситуацию не рассматривали.
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Так охота было премийку получить...А теперь и медальку пожалуют...В принципе молодец,смелый,но дурной.
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Поліцейський беззаперечно герой, але як двом уркам вдалось втекти з колонії ?
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Вроде бы они там на общественных работах были, по гражданке одетые.
Никто за ними особо не смотрел, встали та пошли себе.
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а почему их не расстреляли как в штатах? Или только форму умеем копировать?
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ну и дурак, что полез с голыми руками на нож...как только его увидел - сразу беги, бо от грамотного ножевика не спасутся даже действующие в паре братья Кличко - ну нет вариантов, а все красивые приемы с "выворотами рук" и "перехватами ножа" это развод для лохов - нож НЕВОЗМОЖНО ни перехватить, ни отразить...
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старпер в белой панамке Вполне возможно перехватить и забрать нож. Вы говорите о том, чего не знаете.
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это ты не знаешь о чем говоришь - ножом не фехтуют, а действуют как заточенной ладонью - именно поэтому ножи для боя не превышают 15 см в клинке. И им не наносят первый удар, все маскируется свободной рукой, которой жертвуют.

Ты наверное насмотрелся красивых глупых сцен, где мерзавец судорожно перебрасывает нож из руки в руку и делает идиотские выпады. Ножевик же прикрывает руку с ножом вплоть до касания, а действия противника встречаются на нож. Ты просто не дотянешься до руки с ножом.
А все техники против ножа построены на допущении, что его обладатель неподготовлен и физически овощ. Грамотный ножевик распустит на лоскуты ЛЮБОГО бойца.
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но только на ножевиках не написано шо он грамотный. даже если он это скажет вслух, все равно кто-то полезет "отбирать нож" и будет так как вы сказал.
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старпер в белой панамке Расскажи мне, как блокировать удар ножом и забирать его. Мне приходилось делать это в 90-х неоднократно. А все твои рассуждения - бред, не имеющий никаких оснований.
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Полицейскому выздоровления! Парень не из трусливых оказался.
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А чому поліцейський (навіть в неслужбовий час) - і без зброї? Чому прості законослухняні люди - без зброї? Зате бандити - ЗАВЖДИ чимось озброєні...
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Потому шо во первых не всем мусорам службова зброя дозволена.
Во вторых потому шо службова зброя це геморой, патрон потерял - писанины на неделю.
Поэтому многие мусора, которым зброю дозволено, вообще её не носят, а ходят с личными травматами.
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Таких ганд.онів потрібно кінчати на місці, за опір...
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Со львовского кичмана
Сбежали два уркана...
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