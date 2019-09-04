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 Lexus и патрульный Prius столкнулись в Харькове: два человека госпитализированы. ФОТОрепортаж

В Харькове в результате аварии с участием патрульного автомобиля пострадали два человека.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание NewsRoom, сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции.

ДТП произошло 4 сентября на пересечении улиц Леся Сердюка и Бучмы в Харькове. По информации силовиков, кроссовер Lexus не предоставил преимущество автомобилю Toyota Prius, который двигался с включенными проблесковыми маячками. В результате столкновения травмы получил сотрудник патрульной полиции, а также пассажирка второй машины, их доставили в больницу. Для установления всех обстоятельств происшествия на место выезжала следственно-оперативная группа полиции.

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Lexus и патрульный Prius столкнулись в Харькове: два человека госпитализированы 01
Lexus и патрульный Prius столкнулись в Харькове: два человека госпитализированы 02
Lexus и патрульный Prius столкнулись в Харькове: два человека госпитализированы 03
Lexus и патрульный Prius столкнулись в Харькове: два человека госпитализированы 04

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Lexus и патрульный Prius столкнулись в Харькове: два человека госпитализированы 05
Фото: t.me/h_saltovka/11569

Источник: https://censor.net.ua/p3146545
 
 
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теперь ментам еще и лексус воставливать
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Старье лоховское. Менты с мигалками ехали, виноват водитель лексуса
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Щестой годик пошел Новому лицу.

Кто виноват в хреновых ментаз ?

По - ро - шен - ко
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