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Все про:Донецкая область (4342) телевидение (555) киберполиция (163)

 Киберполиция перекрыла канал незаконной трансляции 2,5 тысяч телеканалов на Донетчине. ФОТОрепортаж

За ежемесячную оплату можно было получать доступ к почти 2,5 тысячам телеканалов и 5 тысячам фильмов. Среди них и те, которые освещают деятельность террористических и сепаратистских организаций - "ДНР" и "ЛНР".

Работники Донецкого управления киберполиции совместно со следователями полиции Донецкой области разоблачили в таких действиях 38-летнего жителя Мариуполя, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

Человек предоставлял аудиовизуальный контент, право на который принадлежат другим компаниям, более 5 тысяч пользователей. Для этого он создал специализированный сервис, который оборудовал услугой для сокрытия местоположения сервера.

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Предоставление подписки к этому сервису осуществлялось следующим образом: когда клиент заходил на сайт впервые, ему предоставлялся доступ к порталу в тестовом режиме на 24 часа. После тестирования заинтересованное лицо обращалась к администратору портала для оформления подписки. В дальнейшем злоумышленник предоставлял инструкцию оплаты услуги с помощью электронных кошельков. После оплаты пользователь получал доступ к телеканалам и фильмов.

Полицейские провели обыск в его квартире в Мариуполе. Изъят системный блок, ноутбук с программным обеспечением управления админпанелью ТВ-портала, флэш-носители с данными и два блокнота с черновыми записями. Вся техника направлена на экспертизу.

Уголовное производство начато по ст.176 (нарушение авторского права и смежных прав) УК Украины. Нанесенные злоумышленником убытки устанавливают эксперты. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Киберполиция перекрыла канал незаконной трансляции 2,5 тысяч телеканалов на Донетчине 01

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Киберполиция перекрыла канал незаконной трансляции 2,5 тысяч телеканалов на Донетчине 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3146523
 
   
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2,5 к каналов?!
особо ценный фрукт...
Неделя, чтоб пролистать... Киберполиция перекрыла канал незаконной трансляции 2,5 тысяч телеканалов на Донетчине - Цензор.НЕТ 8301
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Киберполиция таки узнала о существовании ютуба и возможности вести там стрим, ой чую будет что с соцсетями, ютуб только через впн.
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я все розумію про заборонені канали і таке інше...але навіщо писати якусь ахінею про 2.500 канлів? ви розумієте цифру цю коли пишите про це? які там такі довбані канали нікому і за даремно не потрібні. люба гарна тарілка ловить все сміття с усього світу канали...була у мене теж тарілка і ці так звані канали. все заблокував і залишив те що україноросійське тоді було до подій.а інше шлак безкоштовно що транслювали зі всього світу..
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