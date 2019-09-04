 Киберполиция перекрыла канал незаконной трансляции 2,5 тысяч телеканалов на Донетчине. ФОТОрепортаж

Работники Донецкого управления киберполиции совместно со следователями полиции Донецкой области разоблачили в таких действиях 38-летнего жителя Мариуполя, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

Человек предоставлял аудиовизуальный контент, право на который принадлежат другим компаниям, более 5 тысяч пользователей. Для этого он создал специализированный сервис, который оборудовал услугой для сокрытия местоположения сервера.

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Предоставление подписки к этому сервису осуществлялось следующим образом: когда клиент заходил на сайт впервые, ему предоставлялся доступ к порталу в тестовом режиме на 24 часа. После тестирования заинтересованное лицо обращалась к администратору портала для оформления подписки. В дальнейшем злоумышленник предоставлял инструкцию оплаты услуги с помощью электронных кошельков. После оплаты пользователь получал доступ к телеканалам и фильмов.

Полицейские провели обыск в его квартире в Мариуполе. Изъят системный блок, ноутбук с программным обеспечением управления админпанелью ТВ-портала, флэш-носители с данными и два блокнота с черновыми записями. Вся техника направлена на экспертизу.

Уголовное производство начато по ст.176 (нарушение авторского права и смежных прав) УК Украины. Нанесенные злоумышленником убытки устанавливают эксперты. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

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