 Окружной админсуд приостановил ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата. ДОКУМЕНТ

Решение суда опубликовано на сайте УПЦ КП, пишет Цензор.НЕТ.
В соответствии с документом, главе ликвидационной комиссии Олегу Яременко (митрополит Черкасский ПЦУ Иоанн) запрещено совершать действия по ликвидации "Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата", а также совершать действия по управлению и распоряжению имуществом УПЦ КП.
Отметим, что решение призвано обеспечить иск и не является окончательным по делу по иску УПЦ КП к Минкультуры, то есть действует на время рассмотрения дела по существу.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".
20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.
СЛАВА СУДОВИМ РЕФОРМАМ ПОРОШЕНКО!
только Патриархат!
краще Котріархат!
Котріарх всіЯ Галактики Філарет!
це ЗВУЧИТЬ!
Або спалити як сепарастів - одне заклинання вогняної магії .... і Тутмас згоряє
А **** як недержавна установа - всі платимо за їхні шабаші? Капища будують в найкращих місцях і т.д.
Греки, египтяне и римляне - лохи, так как не знали шо божок один, даже без бабы?
Реально, на сколько ты бы поспорил шо "бох 1", если бы грубо говоря перед тобой лежал конверт с ответом - 1 или не 1?
На хату? А?
На 10000 евро?
На детей?
На жизнь?
.....
А я отвечу на сколько(на что):
А ни на что. Ибо вы только и можете кричать поповские кричалки. Тупо повторять бред лицемеров, но не настолько тупые шоб даже на 100 евро поспорить о правдивости этих высеров.
Уважаемые читатели, дорогие рабы Божьи! Все мы беззаветно верим в нашего Господа Бога, всемогущего и милосердного Властителя Вселенной. Мы регулярно ходим в храмы Господни, слушаем проповеди мудрых служителей Господа, все библейские тексты знаем почти наизусть. Мы хорошо знаем, каких трудов стоило Создателю сотворить тот прекрасный мир, в котором имеем мы счастье жить. Знаем все, или почти все, о грехопадении Адама и Евы, об их сыновьях: Каине, Авеле и Сифе. О том, что допотопные люди, в отличие от нас, сильно грешили. За что милосердный Бог решил их немилосердно утопить. Нам прекрасно известна библейская история о праведном Ное, о Потопе, о плавучем зоопарке, о голубе, который возвестил Ною, что кончился сезон дождей, созрел виноград и пора давить вино. Нас глубоко возмутила хамоватость Хама, и умилило примерное поведение Сима и Иафета. Мы знакомы с жизнью и деяниями праотцов и пророков Авраама, Исаака и Иакова, с поучительной историей возвышения Иосифа Прекрасного, и унижения его коварных братьев. Мы знаем, что после многовекового египетского рабства, в котором очутились израильтяне по Воле Господа, Он отечески позаботился об избранном народе, и благополучно вывел евреев на сорок лет в безводную пустыню. Где они, не переставая, с аппетитом ели перепелок и манну н***сную. Мы знаем, что Господь, как и обещал, благополучно привел Свой народ в землю Обетованную, где до того текли молоко и мед. Что Он успешно сокращал количество Своего народа при помощи других народов. И впоследствии, не менее удачно, пристроил Свой народ в многовековой Вавилонский плен. Мы достаточно хорошо ознакомлены с жизнью, деяниями и подвигами библейских царей, пророков, мучеников и героев. Моисей, Давид, Соломон, Самуил, Илия, Самсон, - эти и другие славные имена Старого завета мы впитали в себя вместе с молоком матери, когда она кормила нас, возвратившись с богослужения. Новый завет, Евангелия, жизнь, пророчества, чудеса, мученическую смерть и Воскресение Иисуса Христа, деяния Святых Апостолов, - все это мы знаем так же досконально, как «Отче наш». А чего не знаем, о том нам подробно и с должными наставлениями расскажут просвещенные священники… …Но (как бы помягче выразиться?) - все ли знают они сами? Все ли, что знают, рассказывают нам? Не искажают ли, (прости, Господи!), библейские тексты, нечаянно или умышленно? Не лгут ли, грубо говоря? Хотя, - клянусь, положа руку на Библию! - у меня нет ни малейших оснований обвинять слуг Божьих во лжи. Но - еще раз клянусь, не снимая руки - есть все основания утверждать, что в Святой Библии и в помине нет многого из того, чему нас благоговейно учат в храмах. Но есть много иного, о чем посвященные скромно умалчивают. Так попытаемся же - с Божьей помощью! - выяснить, что же действительно написано в Библии! Это совсем нетрудно сделать. Достаточно внимательно прочитать библейские тексты. И чуть - чуть поразмыслить. И кое с чем сопоставить. И произвести кое - какие совсем несложные арифметические вычисления. И попытаться выяснить подоплеку. И тогда очень многое станет предельно ясным. Выяснится, что: Бог Иегова отнюдь не является Создателем и Богом Вселенной, в том числе, - планеты по имени Земля. Не является Он и Богом всех народов, населявших и населяющих Землю. Об этом в Библии ни слова не сказано! Как и не сказано ни слова о том, что Бог Иегова создал первого человека на Земле. Не сказано, что Сатана в облике Змея соблазнил Еву. Не сказано, что запретный плод был яблоком. Не сказано, что Ангелы - безгрешны. Не сказано, что Всемирный Потоп продолжался сорок дней. Не сказано, что"Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов"(Лука 8. 2), была блудницей. Не сказано, что Иисус Христос и святые Апостолы свято соблюдали десять заповедей, в том числе, - заповедь"Не укради!" Не сказано ни слова о том, что будет когда - либо второе Пришествие, Суд Господень, Конец Света! Граждане, не бойтесь, Ваши опасения беспочвенны! Второе Пришествие уже было, и очень давно. Просто Его никто не заметил. Пророчество Христа уже сбылось, - ведь Он говорил Апостолам о скором Пришествии, о скором Суде Божьем. Свидетелями которого будут именно Они и Их современники. (Матфей. 24. 34; Марк 13. 4,30; Лука 9. 27; 21. 32). Вчитайтесь, вдумайтесь! А вот что действительно сказано в Библии: Из текста Святой Библии ясно следует, что любимцы Божьи - патриархи Авраам, Исаак, Иаков и все его двенадцать сыновей - вовсе не были праведниками, но отпетыми грешниками, лгунами, грабителями, разбойниками. За что их очень любил и избрал C *** в народ Бог Иегова. Что Господь не имел морального права сжигать Содом и Гоморру. Что израильтяне никогда не были в рабстве, жили в Египте не более ста лет, а, выйдя из Египта, не более года странствовали по пустыне. Четыреста лет рабства и сорок лет блужданий по пустыне, - все это досужие выдумки, которые опровергает сама же Библия. Что Моисей был не только великим вождем, но и алчным, беспощадным, кровавым тираном, уничтожившим сотни тысяч своих соплеменников. Что Давид был не только великим царем и полководцем, но и отъявленным разбойником. Что слухи о непомерной мудрости царя Соломона сильно преувеличены. Что великие пророки Илия и Елисей не отличались кроткостью и праведностью, но были палачами пророков и детоубийцами. (3 Цар. 18. 40; 4 Цар. 2. 24). Что Сын Божий, Архангел Сатана, никогда не выступал против Отца Своего, а - совместно с Ним и по наущению Его. Что Иисус Христос не был прямым потомком царя Давида, а Сыном Божьим был не по плоти, но - по духу. В Библии названы имена не двенадцати, а - пятнадцати Святых Апостолов. Более того, - в Библии впервые изложены теории религиозной и расовой ненависти! В ней описан первый в мировой истории концентрационный лагерь массового уничтожения! С показательными казнями, пытками, стерилизацией людей. Именно в Святой Библии впервые сказано, что Война - это Мир, что Зло - это Добро, что Ложь - это Правда! В древней Палестине - с помощью и при непосредственном участии Господа Бога - ведутся непрерывные кровопролитные войны. Конечно же, - исключительно с целью установления мира! С помощью Господа Бога славные библейские герои грабят, пытают, сжигают и иными способами уничтожают сотни, тысячи ни в чем не повинных людей. И это вменяется им в праведность! Делая зло, они, конечно же, творят добро. На страницах Святой Библии, как это ни унизительно для нее, многочисленные явно ложные свидетельства выдаются за Святую Правду. Поэтому клятва на Библии - очень сомнительная клятва! Библейская Правда - это особая, возвышенная, божественная, самая правдивая Правда. Но, почему - то, имеющая очень мало общего с обычной, нормальной, мирской человеческой правдой. И в этом автор предисловия и комментариев надеется Вас убедить. Без Божьей помощи. Но - с помощью самих же библейских текстов. Потому что Библия убедительно разоблачает саму себя!… «Если не я, то кто же?» \\\\\\\\\\\\\\\
и сказал Ему диавол: "Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее".Отже на землі вся влада від сатани.Роби висновок і не поклоняйся антихристам.
ти би ще цитату зі стіни публ. сортиру прислав - правди більше
ясно шо скопіпастив.
на кожен штаток тексту заколєбусь посилання давати. виділяєш 10 слів і - шукати, воно й зразу знайде.
https://www.e-reading.club/book.php?book=40842
но пиплейские звериные комиксы - неее, это для мазохистов. НКВД отдыхает.
Когда великие дела пытаются подогнать под шкурные инетересы правящей купки во главе с барыгой ... иначе и быть не могло . Обязательно Томос нужен был именно под выборы ?!
Обязательно нужно было унизить Филарета ?!
Вообще-то церковь , особенно православная , всегда держалась не просто на уважение к старцам , а на почитанием их и смиренностью перед их мыслями и волей .
А так народ смотрит на молодых эпископов и думает , если церковники не чтят своих учителей , то нам оне ничего не могут предложить .
Как можно назвать своего учителя и настоятеля маразматиком ?!
ПОСАДА , а не ЕДИНА українська церква тому й він зараз судиться з ПЦУ !
А хто не бачить війни та ЖЕРТВ наших ПАТРІОТІВ продовжує ходити в московську церкву кгбіста гюньдяя , яка в Україні називаеться УПЦ МП !!