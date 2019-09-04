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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Нацполиция (10011) Ривненщина (703) церковь (1048) ПЦУ (446)

 Между прихожанами храма на Ривненщине возникла массовая драка, 11 пострадавших, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Вчера на территории церкви в с. Малинск, Ривненской области произошел конфликт между представителями двух религиозных общин, пострадали 11 человек. Полиция открыла 12 уголовных производств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области.

Сообщение о конфликте с неизвестными лицами, которые срезали замки на дверях храма и пытаются вынести оттуда вещи в полицию начали поступать с 07.30.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что представители приходского совета Петро-Павловского прихода Ривненской епархии ПЦУ срезали замки на входных дверях храма и проникли внутрь для проведения богослужения.

"Это привело к очередному конфликту между представителями религиозных общин, отношения между которыми обострились еще весной этого года. Спор возле церкви между почти 60 лицами перерос в драку, во время которой телесные повреждения в виде ушибов и ссаден получили 11 местных жителей", - отмечает пресс-служба полиции.

В рамках досудебного расследования по уголовному производству по статье 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство) следователи Березновского отделения полиции изъяли документы, которые, по словам представителей Петро-Павловского прихода Ривненской епархии ПЦУ, подтверждают их право собственности на храм.

Кроме того, по 11 фактам причиненных умышленных легких телесных повреждений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией части 1 статьи 125 УК Украины.

Полицейские призывают верующих быть толерантными и решать вопросы мирным путем в рамках действующего законодательства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Верующие УПЦ МП пытаются отсудить у Православной церкви приход в Винницкой области

Между прихожанами храма на Ривненщине возникла массовая драка, 11 пострадавших, - Нацполиция 01
Между прихожанами храма на Ривненщине возникла массовая драка, 11 пострадавших, - Нацполиция 02
Между прихожанами храма на Ривненщине возникла массовая драка, 11 пострадавших, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3146488
 
 
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вже в школі дітям треба пояснювати, що церква, яка 988 року почала хрещення русі - це українська церква і зараз називається пцу
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Ударили по левой щеке, подставь правую и аперкот.
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ПЦУ и создавалась для целей создания конфликтных ситуаций среди православных верующих.
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Кто-то тут написал шо КирГун с самого начала контролировал ситуацию, а все его визги и беготня по варфоломеям и папкам римским, это тупо спектакль. Разве может быть настолько виртуозная игра? Ведь это еще крепче чем с Савченко опустили.
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ПЦУ создавалась для целєй созданія
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Цыцерон, ***! Між парафіянами храму на Рівненщині сталася масова бійка, 11 постраждалих, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7770


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Замечательная штука - христоедство. Раб за свой ошейник готов не только убивать, или быть убитым, но и лгать своим детям о добреньких летающих мужичках с крылышками и лизать сушенные куски полугнилого мяса с костями....
И все это под вальяжное обещание толстого попа в золоченом платье, с толстой золотой цепью на толстой шее гоняющего на джипе, про смирение, скромность и "жизни вечной" Между прихожанами храма на Ривненщине возникла массовая драка, 11 пострадавших, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3693
Отлично придумано - раб же не спросит за ложь, т.к. оттуда никто не возвращался(кроме миллионов скелетов, как пишет в Пиплии, сразу по удушению сына голубя на двух палках))

Пострадавшим членам сектантского стада - шоп в больнице кроме зеленки ниче не было, пусть вас Яхве обезболит Между прихожанами храма на Ривненщине возникла массовая драка, 11 пострадавших, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1896
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Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?
- Сам человек и управляет, - поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.
- Виноват, - мягко отозвался неизвестный, - для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И, в самом деле, - тут неизвестный повернулся к Берлиозу, - вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого... А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, - тут иностранец прищурился на Берлиоза, - пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что неизвестно почему вдруг возьмет - поскользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? - и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком.

"Мастер и Маргарита" М.Булгаков
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Мацковский сатанат в Украине ещё не переименовался?
Нужно же заставить исполнять законы Украины!!!
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Как такое возможно без гордыни, которая есть одним из главных, "смертных" грехов?
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біснування рабів настільки прикольне щоб його дивитись? в такому разі можна і з психлікарні відео подивитись - та ж монета, тільки у профіль.
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Рівнинщина розсадник МП, там парникові умови
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Такой вот ненасильственный переход храмов в ПЦУ.
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более того, из-за этих обезьян, орки неделю будут у себя визжать "плаваслабных абижаюць" и не один орк из-за этого сюда приедет убивать "гонителей веры".
окопы рыть этих молунов отправить
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За эти комиксы сгноена куча народу:
Між парафіянами храму на Рівненщині сталася масова бійка, 11 постраждалих, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5579

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\… Так вот, тот старозаветный библейский Бог испытывал неизъяснимое наслаждение, когда Ему удавалось найти повод кого - либо наказать, или, хотя бы, проклясть. В Его арсенале было великое множество наказаний и проклятий. Я насчитал их в Библии около двухсот. Причем, самых невероятных, немыслимых, изысканных, изощренных.

«Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав»не ешь от него", проклята земля за тебя, со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят". (Быт. 3. 17- 19) За маленький грешок Адама Господь, совершенно необоснованно, проклял всю землю. И с этого момента на ней стали бурно расти всяческие сорняки, отравляющие нашу жизнь. А злаки, наоборот, сами по себе уже не произрастали. За случайный, непреднамеренный проступок одного несмышленого индивидуума пришлось расплачиваться всему человечеству. Так впервые был внедрён в жизнь принцип коллективной вины.

" И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то место плотью. И создал Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». (Быт. 2. 21 - 22) Что означает слово"привел"? Разве Господь не делал операцию тут же, при Адаме? Может быть, создав Еву, и зная, что Адам еще долго не проснется, Он ее куда - то уводил? Может быть, Он специально дал Адаму большую дозу снотворного? Очень подозрительно всё это! Итак, первым в мире анестезиологом был Господь Бог. Он же - первым хирургом. И первым портным - закройщиком. Ведь Он, лично, пошил Адаму и Еве кожаные одежды сразу же после их удачного грехопадения. Первым в мире безвинно пострадавшим был Адам. Ни с того, ни с сего лишился одного из ребер. Но вот что настораживает. Человек, как и все позвоночные животные, имеет чётное количество ребер. Выходит, что первоначально Бог создал человека с нечетным количеством ребер! По образу и подобию своему. Лишившись одного из ребер, Адам сразу же перестал быть абсолютно подобным Господу. А, следовательно, спустился по социальной лестнице на ступеньку ниже. Ближе к обезьяне. Что весьма и весьма прискорбно. Но Сам - то Бог остался таким же! При всех Своих рёбрах! Это еще раз подтверждает ту неоспоримую истину, что Господь Бог - уникальное, единственное в мире Существо! Уникальное уже потому, что имеет нечетное количество ребер! «И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей. И будут одна плоть»(Быт. 2. 23- 24). Замечательно, что такую высокопарную фразу произнес только что вылепленный юный Адам, которому Бог не сообщил, что, ради создания Евы, лишил его ребра. Это сказал Адам, круглый сирота, который абсолютно не имел понятия, что такое"отец"и что такое"мать". Но уже подозревал, что к кому - то обязательно прилепится. И не отлепится никогда. Что там ни говорите, но наш Адам был умён не по летам. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Москпархат треба виганяти з України,як колаборянтів вбивць українців русофашистами.
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