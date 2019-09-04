 Между прихожанами храма на Ривненщине возникла массовая драка, 11 пострадавших, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области.
Сообщение о конфликте с неизвестными лицами, которые срезали замки на дверях храма и пытаются вынести оттуда вещи в полицию начали поступать с 07.30.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что представители приходского совета Петро-Павловского прихода Ривненской епархии ПЦУ срезали замки на входных дверях храма и проникли внутрь для проведения богослужения.
"Это привело к очередному конфликту между представителями религиозных общин, отношения между которыми обострились еще весной этого года. Спор возле церкви между почти 60 лицами перерос в драку, во время которой телесные повреждения в виде ушибов и ссаден получили 11 местных жителей", - отмечает пресс-служба полиции.
В рамках досудебного расследования по уголовному производству по статье 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство) следователи Березновского отделения полиции изъяли документы, которые, по словам представителей Петро-Павловского прихода Ривненской епархии ПЦУ, подтверждают их право собственности на храм.
Кроме того, по 11 фактам причиненных умышленных легких телесных повреждений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией части 1 статьи 125 УК Украины.
Полицейские призывают верующих быть толерантными и решать вопросы мирным путем в рамках действующего законодательства.
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Цыцерон, ***!
И все это под вальяжное обещание толстого попа в золоченом платье, с толстой золотой цепью на толстой шее гоняющего на джипе, про смирение, скромность и "жизни вечной"
Отлично придумано - раб же не спросит за ложь, т.к. оттуда никто не возвращался(кроме миллионов скелетов, как пишет в Пиплии, сразу по удушению сына голубя на двух палках))
Пострадавшим членам сектантского стада - шоп в больнице кроме зеленки ниче не было, пусть вас Яхве обезболит
- Сам человек и управляет, - поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.
- Виноват, - мягко отозвался неизвестный, - для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И, в самом деле, - тут неизвестный повернулся к Берлиозу, - вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого... А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, - тут иностранец прищурился на Берлиоза, - пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что неизвестно почему вдруг возьмет - поскользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? - и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком.
"Мастер и Маргарита" М.Булгаков
Нужно же заставить исполнять законы Украины!!!
окопы рыть этих молунов отправить
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\… Так вот, тот старозаветный библейский Бог испытывал неизъяснимое наслаждение, когда Ему удавалось найти повод кого - либо наказать, или, хотя бы, проклясть. В Его арсенале было великое множество наказаний и проклятий. Я насчитал их в Библии около двухсот. Причем, самых невероятных, немыслимых, изысканных, изощренных.
«Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав»не ешь от него", проклята земля за тебя, со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят". (Быт. 3. 17- 19) За маленький грешок Адама Господь, совершенно необоснованно, проклял всю землю. И с этого момента на ней стали бурно расти всяческие сорняки, отравляющие нашу жизнь. А злаки, наоборот, сами по себе уже не произрастали. За случайный, непреднамеренный проступок одного несмышленого индивидуума пришлось расплачиваться всему человечеству. Так впервые был внедрён в жизнь принцип коллективной вины.
" И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то место плотью. И создал Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». (Быт. 2. 21 - 22) Что означает слово"привел"? Разве Господь не делал операцию тут же, при Адаме? Может быть, создав Еву, и зная, что Адам еще долго не проснется, Он ее куда - то уводил? Может быть, Он специально дал Адаму большую дозу снотворного? Очень подозрительно всё это! Итак, первым в мире анестезиологом был Господь Бог. Он же - первым хирургом. И первым портным - закройщиком. Ведь Он, лично, пошил Адаму и Еве кожаные одежды сразу же после их удачного грехопадения. Первым в мире безвинно пострадавшим был Адам. Ни с того, ни с сего лишился одного из ребер. Но вот что настораживает. Человек, как и все позвоночные животные, имеет чётное количество ребер. Выходит, что первоначально Бог создал человека с нечетным количеством ребер! По образу и подобию своему. Лишившись одного из ребер, Адам сразу же перестал быть абсолютно подобным Господу. А, следовательно, спустился по социальной лестнице на ступеньку ниже. Ближе к обезьяне. Что весьма и весьма прискорбно. Но Сам - то Бог остался таким же! При всех Своих рёбрах! Это еще раз подтверждает ту неоспоримую истину, что Господь Бог - уникальное, единственное в мире Существо! Уникальное уже потому, что имеет нечетное количество ребер! «И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей. И будут одна плоть»(Быт. 2. 23- 24). Замечательно, что такую высокопарную фразу произнес только что вылепленный юный Адам, которому Бог не сообщил, что, ради создания Евы, лишил его ребра. Это сказал Адам, круглый сирота, который абсолютно не имел понятия, что такое"отец"и что такое"мать". Но уже подозревал, что к кому - то обязательно прилепится. И не отлепится никогда. Что там ни говорите, но наш Адам был умён не по летам. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\