 Украинские военнослужащие учатся управлять беспилотниками турецкого производства. ФОТО

Программа подготовки рассчитана на 3 месяца и включает теоретическую и практическую части, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информагентство Минобороны "АрмияInform".

"Курс обучения был предусмотрен контрактом на поставку Bayraktar TB2 и происходит на учебно-производственной базе производителя БАК - компании BaykarMachine. ... В Украину наши ребята должны вернуться с соответствующими сертификатами и разрешениями на применение Bayraktar TB2", - сказано в сообщении.

В ближайшее время на учебу в Турции отправится еще одна группа военнослужащих. Их будут готовить как операторов полезной нагрузки и специалистов по обслуживанию системы вооружения беспилотного авиационного комплекса.

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Bayraktar TB2 - турецкий оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат производства компании Baykar Makina, который может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

3-4 ноября 2018 года в Турции было подписано соглашение о закупке беспилотников для ВСУ. Контрактом была предусмотрена поставка шести боевых дронов, двух станций управления и 200 управляемых ракет. Также соглашением предусмотрен комплект запасных частей, сервисное сопровождение, обучение персонала. Стоимость контракта - $ 69 млн. По состоянию на 20 марта 2019 на вооружении ВСУ было три единицы Bayraktar TB2.

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