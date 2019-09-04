 Главой полиции Днепропетровщины стал Огуреченко. ФОТО

Об этом Аброськин сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на Днепропетровщине согласно приказу главы Национальной полиции Украины представил нового руководителя полиции Днепропетровской области Владимира Огурченко. Это офицер полиции, который прошел путь от простого постового милиционера до начальника управления. Я уверен, что у него все получится", - написал Аброськин.

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