EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  3451  9
Все про:Днепропетровщина (1406) Нацполиция (10011) Огуреченко (1)

 Главой полиции Днепропетровщины стал Огуреченко. ФОТО

Первый заместитель главы НПУ - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин представил нового руководителя полиции Днепропетровщины – Владимира Огурченко.

Об этом Аброськин сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на Днепропетровщине согласно приказу главы Национальной полиции Украины представил нового руководителя полиции Днепропетровской области Владимира Огурченко. Это офицер полиции, который прошел путь от простого постового милиционера до начальника управления. Я уверен, что у него все получится", - написал Аброськин.

Главой полиции Днепропетровщины стал Огуреченко 01

Смотрите также: Полицейские Днепропетровщины обнаружили 20 участков наркотической конопли в поле с подсолнухом. ВИДЕО беспилотника

Главой полиции Днепропетровщины стал Огуреченко 02

Источник: https://censor.net.ua/p3146452
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
В траве сидел кузьнечик ЗЕЛЕНЫЙ огуречик.
 показать весь комментарий
 
 
Огуреченко начальник полиции єто звучит сильно. Но не стоит судить о человеке по фамили, ведь только по перегару судить о человеке тоже не красиво!!!
 показать весь комментарий
 
 
Совершенно верно.Если у человека благородный перегар в 9 часов утра-это говорит только о его финансовой независимости.
 показать весь комментарий
 
 
а то смотрю абнавлєніє па області новиє вивєскі ігравих автаматавв адін прісєст вот ано чєво
 показать весь комментарий
 
 
прошел путь от простого постового милиционера до начальника управления Источник: https://censor.net.ua/p3146452
Т.е. впитал в себя всю ментовскую гниль от постового до нач.управления.
 показать весь комментарий
 
 
100%
Хватит недели, чтобы понять что он за фрукт....по тому закроет или продолжит крышевать металлоприёмки, нелегальные запрвки, наркоту, игровые автоматы, казино и т.д. и т.п.
 показать весь комментарий
 
Как мне кажется, все они одним миром мазаны. Пройдёт время, и он окажется, как глуховеря...
 показать весь комментарий
 
Не удивлюсь, если когда-то мы узнаем, что глуховеря его и порекомендовал.....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх