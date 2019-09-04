 Главой полиции Днепропетровщины стал Огуреченко. ФОТО

Об этом Аброськин сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на Днепропетровщине согласно приказу главы Национальной полиции Украины представил нового руководителя полиции Днепропетровской области Владимира Огурченко. Это офицер полиции, который прошел путь от простого постового милиционера до начальника управления. Я уверен, что у него все получится", - написал Аброськин.
Т.е. впитал в себя всю ментовскую гниль от постового до нач.управления.
Хватит недели, чтобы понять что он за фрукт....по тому закроет или продолжит крышевать металлоприёмки, нелегальные запрвки, наркоту, игровые автоматы, казино и т.д. и т.п.