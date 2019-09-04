 Вандалы разукрасили скульптуру Самсона в Подольском районе Киева в розовый цвет, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

"На Контрактовой площади в Подольском районе столицы неизвестные разрисовывают исторический памятник архитектуры", - такое сообщение получили полицейские сегодня, 4 сентября, около часа ночи. На место сразу направили патрульные наряды и следственно-оперативную группу Подольского управления полиции.

Прибыв по адресу, правоохранители увидели неизвестных лиц, которые начали бежать. Одному из них сбежать не удалось - его задержали. При себе он имел емкость с веществом, похожим на краску, и кисточки. Впоследствии юноша сообщил полицейским имена своих товарищей.

Следователи квалифицировали данное событие как повреждения объекта культурного наследия, ведь скульптура-фонтан "Самсон" официально внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Трех злоумышленников в возрасте от 21 до 27 лет, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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"Во время проведения первоочередных следственных действий мы установили, что к этому преступлению фигуранты готовились заранее. В своих переписках злоумышленники обсуждали план действий, а также консультировались со знакомыми, как можно избежать наказания за содеянное. Один из вариантов - назвать свои действия установкой "арт-объекта". Однако подчеркиваю, что окрашенный фонтан является объектом культурного наследия и без разрешения соответствующих органов любые изменения внешнего вида скульптуры запрещены и наказываются в соответствии с действующим законодательством ", - подчеркнул начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 298 (Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до трех лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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