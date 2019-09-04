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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Вандалы разукрасили скульптуру Самсона в Подольском районе Киева в розовый цвет, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полицейские Подольского района задержали трех злоумышленников за повреждение объекта культурного наследия. Злоумышленники покрасили в розовый цвет фонтан "Самсон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

"На Контрактовой площади в Подольском районе столицы неизвестные разрисовывают исторический памятник архитектуры", - такое сообщение получили полицейские сегодня, 4 сентября, около часа ночи. На место сразу направили патрульные наряды и следственно-оперативную группу Подольского управления полиции.

Прибыв по адресу, правоохранители увидели неизвестных лиц, которые начали бежать. Одному из них сбежать не удалось - его задержали. При себе он имел емкость с веществом, похожим на краску, и кисточки. Впоследствии юноша сообщил полицейским имена своих товарищей.

Следователи квалифицировали данное событие как повреждения объекта культурного наследия, ведь скульптура-фонтан "Самсон" официально внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Трех злоумышленников в возрасте от 21 до 27 лет, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вандалы осквернили памятник украинским повстанцам в Польше. ФОТОрепортаж

"Во время проведения первоочередных следственных действий мы установили, что к этому преступлению фигуранты готовились заранее. В своих переписках злоумышленники обсуждали план действий, а также консультировались со знакомыми, как можно избежать наказания за содеянное. Один из вариантов - назвать свои действия установкой "арт-объекта". Однако подчеркиваю, что окрашенный фонтан является объектом культурного наследия и без разрешения соответствующих органов любые изменения внешнего вида скульптуры запрещены и наказываются в соответствии с действующим законодательством ", - подчеркнул начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 298 (Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до трех лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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Вандалы разукрасили скульптуру Самсона в Подольском районе Киева в розовый цвет, - Нацполиция 01
Вандалы разукрасили скульптуру Самсона в Подольском районе Киева в розовый цвет, - Нацполиция 02
Вандалы разукрасили скульптуру Самсона в Подольском районе Киева в розовый цвет, - Нацполиция 03
Вандалы разукрасили скульптуру Самсона в Подольском районе Киева в розовый цвет, - Нацполиция 04
Вандалы разукрасили скульптуру Самсона в Подольском районе Киева в розовый цвет, - Нацполиция 05
Вандалы разукрасили скульптуру Самсона в Подольском районе Киева в розовый цвет, - Нацполиция 06

Источник: https://censor.net.ua/p3146403
 
 
 Топ комментарии
 
Придурки, заняться нечем? Выдайте им метлы - пускай метут улицы.
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Бордюры тротуарные пусть белят
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Придурки, заняться нечем? Выдайте им метлы - пускай метут улицы.
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Вони працювали на замовлення. Треба відшукати того гомосека, який це профінансував.
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в переписке было такое слово как "контракт" .... видимо работали по поручению за бабки.
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Скорее это "место преступления". Памятник находится на Контрактовой Площади
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Разрисовать этих идиотов в розовый цвет и отпустить.
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Не треба їх розмальовувати. Нехай відмиють і ще 15 діб підтримують ідеальний порядок в радіусі 30м від пам'ятника. Вандали пофарбували скульптуру Самсона в Подільському районі Києва в рожевий колір, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5967
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От саме такі " приколісти " по приколу вибирають собі преЗЕдента
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Хай замовника здають, отримають тоді умовний срок чи громадські роботи (відмити цю похабєнь)...
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фигурантам грозит до трех лет заключения

Ооооо... Судя по фотографиям, творческих фигурантов ждет новый сексуальный опыт в течении трех лет.
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Вручить по валику и ведру с краской и пусть покрасят какой-нибудь подземный переход.
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Вчера Слугу народа выбирают, а сегодня - памятники красят. По приколу...
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Если бы это были они, то Зе звали бы не Зе, а Ро. Это те кто голосовал за Ро, то бишь за По.
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И снова морды закрашены у преступников, поэтому я думаю, что это те же закрашенные морды, что и в статье ниже про банду "элитных" грабителей-гастролеров. Просто мусора уже не замарачиваются с раскрытием преступлений, а нашли классную схему получать ордена и звания фотографируя в разных позах одних и тех же. Кстати и все шатуны были закрашены в эти рожи - похоже.
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Да, а все дела - сразу сжигать шоб никто не смог проверить. Поймали мол 100 бандитов, но на самом деле - пятерых, просто фотографировали по разному. И с тюрем тоже дела сжечь. И стереть всем память чтобы никто не смог проверить Вандали пофарбували скульптуру Самсона в Подільському районі Києва в рожевий колір, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2412
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А чего ты ржёшь? Вон все СМИ пишут, что даже луценко делами торговал. Чи ты думаешь, что Зе возьмёт эти дела под контроль и проконтролирует до приговора? Разбежался он.
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Вони не злочинці, а придурки.
І вони зовсім не будуть проти, щоб іх морди показали. В оточенні таких самих малолітніх придурків вони будуть героями.
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Цензор, чому рила злочинців замалював ? Таких покидьків повинна знати вся країна
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Панянко, я вас благаю Вандали пофарбували скульптуру Самсона в Подільському районі Києва в рожевий колір, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 782. Які вони покидьки? Так, малолітні придурки.
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Olena Revale Сколько можно объяснять? Потому, что они ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ в преступлении.
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А вообще Самсона уже давно надо было отреставрировать, поэтому может власти зачешуться хоть сейчас.
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Наркоманы блэт!
Раньше такого не было.
Раньше все на заводах и в шахтах до полуночи работали, а потом бигом додомку, бо в пять утра опять на смену вставать.
Сралина на их нету.
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При Порошенко никто скульптуры не красил
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В детстве мама не покупала им раскраски
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Скорее всего, заказчики из "розово-голубой" тусовки. То парады, то акции - чешется у них.
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У людини в першій половині життя немає розуму, а в другій здоров'я
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