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 Происшествия, Общество
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Все про:Житомирщина (739) Нацполиция (10011) янтарь (507)

 "Ваш мотор? Кто тут старший?" - новосозданная рейдовая группа для борьбы с незаконной добычей янтаря на Житомирщине задержала 4-х копателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

3 сентября на Житомирщине была создана специальная рейдовая группа из работников аппарата по мониторингу эффективности мер по противодействию незаконной добыче янтаря в северных районах области. В первый же день работы полицейские задержали четырех копателей-нелегалов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что группа дислоцируется в лесных массивах и работает на так называемых блокпостах, расположенных на дорогах, ведущих к местам возможных рудников.

В первый же день работы мониторинговой группы полицейские обнаружили нелегалов в лесном массиве недалеко от с. Обыще. Во время документирования всех обстоятельств происшествия копатели пытались скрыть следы своей противоправной деятельности, сбросив мотопомпу в канаву с водой. Впрочем, это не помешало полицейским изъять и ее, пожарные рукава, и другое оборудование, которое использовалось копателями.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа до 3-летнего лишения свободы.

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Ваш мотор? Кто тут старший? - новосозданная рейдовая группа для борьбы с незаконной добычей янтаря на Житомирщине задержала 4-х копателей 01
Ваш мотор? Кто тут старший? - новосозданная рейдовая группа для борьбы с незаконной добычей янтаря на Житомирщине задержала 4-х копателей 02
Ваш мотор? Кто тут старший? - новосозданная рейдовая группа для борьбы с незаконной добычей янтаря на Житомирщине задержала 4-х копателей 03
Ваш мотор? Кто тут старший? - новосозданная рейдовая группа для борьбы с незаконной добычей янтаря на Житомирщине задержала 4-х копателей 04
Ваш мотор? Кто тут старший? - новосозданная рейдовая группа для борьбы с незаконной добычей янтаря на Житомирщине задержала 4-х копателей 05

Источник: https://censor.net.ua/p3146400
 
 
 Топ комментарии
 
Кажуть, НОВИЙ Міністр МВД Аваков, жорстоко взявся,за БУРШТИН,і Ігрові АВТОМАТИ..Це вам ,не старий міністр. "Ваш мотор? Кто тут старший?" - новосозданная рейдовая группа для борьбы с незаконной добычей янтаря на Житомирщине задержала 4-х копателей - Цензор.НЕТ 4054
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*Спостерігачи * не встигли повідомити !? .Або *зальётні * ..
Це тимчасово ...Надалі знову вийде сотня копачів . "Ваш мотор? Кто тут старший?" - новосозданная рейдовая группа для борьбы с незаконной добычей янтаря на Житомирщине задержала 4-х копателей - Цензор.НЕТ 2347
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*Спостерігачи * не встигли повідомити !? .Або *зальётні * ..
Це тимчасово ...Надалі знову вийде сотня копачів . "Ваш мотор? Кто тут старший?" - новосозданная рейдовая группа для борьбы с незаконной добычей янтаря на Житомирщине задержала 4-х копателей - Цензор.НЕТ 2347
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В зебілів починають йорзати дупи... Щось не тойво в зеленій каші в голові, щось не складається мрьія і дійсність "Ваш мотор? Кто тут старший?" - новосозданная рейдовая группа для борьбы с незаконной добычей янтаря на Житомирщине задержала 4-х копателей - Цензор.НЕТ 6805

"Ваш мотор? Кто тут старший?" - новосозданная рейдовая группа для борьбы с незаконной добычей янтаря на Житомирщине задержала 4-х копателей - Цензор.НЕТ 2417
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А коли НОВИЙ Міністр МВД посадить старого міністра?
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а что это вас так волнует ? боитесь ? жалко домишко и то что в баночке в подвале ? надо было по законам божьим а не по понятиям бпп.
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Кажуть, НОВИЙ Міністр МВД Аваков, жорстоко взявся,за БУРШТИН,і Ігрові АВТОМАТИ..Це вам ,не старий міністр. "Ваш мотор? Кто тут старший?" - новосозданная рейдовая группа для борьбы с незаконной добычей янтаря на Житомирщине задержала 4-х копателей - Цензор.НЕТ 4054
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Ага. Що або хто заважав йому робити такі показові виступи раніше?
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Аж страшно стало! в моєї жінки намисто бурштинове. хоч викидай(
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да там тяжелая авиация нужна..а не мобильна группа!!!
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В детстве бросали карбид в бутылку с водой, быстро закрывали, и делали ноги! Маленький мальчик Вовочка, в зеленых трусиках, все кидает и кидает, пробку конечно закрутит, но убежать не успеет.
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Да пусть копают,это просто бизнес,бегайте твари за свинарчуками,ахметками их украденными у людей миллиардами.
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А кто лес и почву после них восстанавливать будет? И за чей счет? За Ваш!
Давайте подпишите гарантийное обязательство .... И пусть дальше копают!
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После твоей деятельности кто будет восстанавливать природу,тонны мусора и фекалий которые ты отставишь после себя за жизнь заберешь с собой в могилу?
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Ой ржу не могу с диб-ла!
А мне за жрач и срач деньги платят?
Может ты мое говно купишь?
Сам вывезешь? Деньги валютой на карту!
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В следующий раз,отвечая, старайся так явно не истерить,когда тебя ставят на место.
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Арсен сів на свого улюбленого коника, показуха і пил в очі.
Цікаво, хто заважав Авакову робити це раніше? Або Аваков вже не той Аваков, а новий?
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Нова влада, новий Аваков. Премія за оновлення - легвлізація /лото/ бізнесу у всіх містах та селах. Соаку владі треба чимось прикривати, коли до 75% дійде, що *******! Про інші, наступні найбільші % така ж думка.
Дурний вибір, дурний виборщик.
В країні мізків не залишилося, всі виїхали. Приколами, та вибором найменшого зла країну не змінити(
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А штраф який - 100 гривень.Ви вдома обшуки зробіть і конфіскуйте все що є.
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лохов-чужаков поймали, статистику поправили..
полгода, можно не работать.. (крышевать других)

а заодно, можно и звездочку на погоны... ))
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