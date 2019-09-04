 "Ваш мотор? Кто тут старший?" - новосозданная рейдовая группа для борьбы с незаконной добычей янтаря на Житомирщине задержала 4-х копателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что группа дислоцируется в лесных массивах и работает на так называемых блокпостах, расположенных на дорогах, ведущих к местам возможных рудников.
В первый же день работы мониторинговой группы полицейские обнаружили нелегалов в лесном массиве недалеко от с. Обыще. Во время документирования всех обстоятельств происшествия копатели пытались скрыть следы своей противоправной деятельности, сбросив мотопомпу в канаву с водой. Впрочем, это не помешало полицейским изъять и ее, пожарные рукава, и другое оборудование, которое использовалось копателями.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа до 3-летнего лишения свободы.
Це тимчасово ...Надалі знову вийде сотня копачів .
Бережіть себе, жінку і намисто.
Давайте подпишите гарантийное обязательство .... И пусть дальше копают!
А мне за жрач и срач деньги платят?
Может ты мое говно купишь?
Сам вывезешь? Деньги валютой на карту!
Цікаво, хто заважав Авакову робити це раніше? Або Аваков вже не той Аваков, а новий?
Дурний вибір, дурний виборщик.
В країні мізків не залишилося, всі виїхали. Приколами, та вибором найменшого зла країну не змінити(
полгода, можно не работать.. (крышевать других)
а заодно, можно и звездочку на погоны... ))