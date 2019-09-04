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 На Дунае стартовали совместные военные учения Украины и Румынии Riverine-2019. ФОТОрепортаж

Сегодня, 4 сентября, началось двусторонние украинско-румынские учения Riverine-2019.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает AрміяInform.

Как сообщается, целью этих международных тренировок является отработка совместных действий многонациональных катерных тактических групп для повышения их совместимости и возможностей для проведения операции по безопасности на реке Дунай.

От ВМС ВС Украины в учениях принимают участие малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Вышгород", учебный катер "Смела" и вертолет Ми-14. От подразделений Морской охраны Государственной пограничной службы Украины три катера.

На Дунае стартовали совместные военные учения Украины и Румынии Riverine-2019 01

Румынская сторона привлекает два бронированных патрульных катера, два речных тральщика и речной буксир для размещения штаба руководства обучения. Кроме того, от береговой обороны Румынии участвует 1 патрульный катер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учения НАТО начались в Балтийском море

Отмечается, что двусторонние украинско-румынские учения Riverine проводятся уже во второй раз, и направлены на укрепление региональной безопасности и улучшение взаимодействия между флотами Украины и Румынии.

На Дунае стартовали совместные военные учения Украины и Румынии Riverine-2019 02
Фото: сайт AрміяInform

"В течение трех дней военные моряки будут отрабатывать тактические элементы по стандартам НАТО в составе многонациональных катерных тактических групп и повысят совместимость катеров флотов, морской и береговой охраны двух стран по вопросам освещения надводной обстановки в акватории реки Дунай, тактического маневрирования и проведения досмотровых операций, противоминные действия, поиск и спасение человека, упавшего за борт и тому подобное", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/p3146388
 
 
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Наследие барыги. Ничего скоро скоро новая власть покончит с этими безобразиями и будут учения с братюнями с Рязаней и Псковов!
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пане Білорус...
Лукашенко передали проект по интеграции с Россией

В основе интеграции стран лежит договор о создании «союзного государства», который был подписан в 1999 году. В июле президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск выберут приемлемые для обеих стран пути развития интеграции. В начале августа Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы по интеграции. Глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что стороны достигли договоренностей и практически устранили принципиальные разногласия.
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В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщало, что «союзное государство» может возглавить Путин.
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смешно. Это похоже на учения пограничников а ни как ВМС Украины и Румынии
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учения-энто когда войска фрицев ,французов и италянцев,совместно с украинскими вийськовими хлопцями, в районе предполагаемого строительства моста...отвалят потусторнников км на 50...а разве есть в Украины такая же проблема с румынами, как с рашистом....на Донбассе...?
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Учения не знаю,знаю,что Румыния красивая страна.
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