 С воином Воздушных Сил ВСУ Андреем Проценко, погибшим от пули снайпера под Водяным, простятся завтра на Виннитчине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 5 сентября, в селе Бохоники Винницкого района Винницкой области в 10.00 в Храме Святого Иоанна Богослова начнется чин похорон Андрея Юрьевича Проценко, 1994 года рождения, солдата, военнослужащего 748-й отдельной радиолокационной роты 133-го радиотехнического батальона 138-й радиотехнической бригады Воздушных сил Украины, который был командирован в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты и погиб 2 сентября в 5.00 в районе поселка Водяное Волновахского района Донецкой области от смертельного пулевого ранения в шею, нанесенного снайпером наемников РФ.

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В 11.00 состоится траурный митинг на площади возле клуба в Бохониках.

Андрей Проценко родился 30.09.1994 года. Окончил Гниванское училище, специалист по ремонту автомобилей. С 2014 г. проходил службу в в / ч А4610, участвовал в боевых действиях.

У него остались родители и сестра.