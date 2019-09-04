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Все про:воровство (565) Николаев (1199) Одесса (5637) Нацполиция (10011) КОРД (128)

 Полиция в Одессе и Николаеве обезвредила банду "элитных" грабителей-гастролеров. ФОТОрепортаж

Сразу в двух городах задержаны члены межрегиональной группировки грабителей, которые специализировались по элитному жилью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МВД.

Работники криминальной полиции Киевщины совместно со спецподразделением КОРД оперативно и профессионально сработали в ходе задержания в Одессе и Николаеве группы лиц, которые совершали кражи из элитных домов и разбойные нападения на граждан.

"Чтобы нажиться на чужом, действовали хитро и просчитывали каждый шаг. Проникали в дома, когда хозяева еще отдыхали - под утро. В домах находили ценные вещи, украденное забирали с собой и убегали. Гастролировали по всей Украине", - говорится в сообщении.

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Членов банды задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ведутся следственные действия по ст.ст. 185 ч. 5, 187 и 257 УК Украины.

Полиция в Одессе и Николаеве обезвредила банду элитных грабителей-гастролеров 01
Полиция в Одессе и Николаеве обезвредила банду элитных грабителей-гастролеров 02
Полиция в Одессе и Николаеве обезвредила банду элитных грабителей-гастролеров 03

Полиция в Одессе и Николаеве обезвредила банду элитных грабителей-гастролеров 04

Источник: https://censor.net.ua/p3146384
 
   
 Топ комментарии
 
а то старий всьо заваліл прідьотца всьо вастанавлівать
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опять.. "блондины"... и опять откупятся
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Каждому пойманному с поличным, клеймо 208 на лоб .
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новай міністр мвд хочєт паказать сваю работу пєрвиє 100 днєй !
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а то старий всьо заваліл прідьотца всьо вастанавлівать
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А еще совсем недавно кое-кто сам под элиту косил, да еще как:
"Поліція в Одесі і Миколаєві знешкодила банду "елітних" грабіжників-гастролерів - Цензор.НЕТ 8763 あなたは私の僕です
Сам возьмешь если надо,Президент не может увольнять начальников таможни,читай конституцию Украины и не обманывай людей,не по чину мне спорить с простолюдином
04.09.2019 09:49
"

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Ето случайно не те самые грабители которых суд недавно выпустил под домашний арест? Зря ловили. Выпустят их опять. Уверен что они на суды и мусоров и работают. Судьям и прокурорам же нужно денюжка на отдых или домик в Испании.
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Сволочи не ботяся даже залазить в дома при хозяевах. Все потому что знают им за ето ничего не будет и хозяева им ничего не сделают. Да здравствует государстов преступников.
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Почему им хозяева ничего не сделают? Что мешает их, например, пристрелить?
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Купите ружье и можете стрелять при проникновении в жилье . А вот если по участку возле усадьбы, то да, только пальчиком погрозить. Нет закона как в США- перелез за забор- он твой в прицеле . Менты боятся попасть под раздачу.
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Правильно.
Тут принцип примерно такой, как в компьютерных играх: злодей соответствует твоему уровню.
Если денег нету - полезет разве шо алкан или дохлый наркет, с таким товарищем табуретка отлично справится.

А если деньги есть - могут и вооружённые бандиты полезть - но тогда и 5 тыс грн на турецкую помпу по-любому собрать не сложно.
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Oleg Izvestnaja Нет такого в США. Сначала хозяин должен вызвать полицию. Оружие можно применять, если нет времени, или возможности вызвать полицию.
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А в Украине только как самооборона, иначе ты преступник, а он жертва,..
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В большинстве штатов существует доктрина мой дом моя крепость (castle doctrine) и ты полицию вызывать не должен
Потом вызовешь когда все закончится
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Каждому пойманному с поличным, клеймо 208 на лоб .
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чурбанье довольно вольно себя чувствует в Украине. может это мы неправильные, позволяем чорножопому быдлу бандитствовать
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Не нужно пускать таких ублюдков в страну!!! Погранслужба- прогнила.
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поцікавтеся статистикою : прикордонники впустили в Україну минулого року майже мільйон ворогів з країни-окупанта ! Не впустили лише 5 тисяч.
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Про элитных проституток слышал, а про грабителей-гастролеров не доводилось пока
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стыдно не знать что есть элитные проститутки элитные грабители и элита 8% Поліція в Одесі і Миколаєві знешкодила банду "елітних" грабіжників-гастролерів - Цензор.НЕТ 2269
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100% грузины. Пора на камеру их контачить и в сеть сливать, иначе ни как будут возвращаться.
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Опять земляки михо.Вся грузино-армянская воровская банда переехала в Украину.
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