 Полиция в Одессе и Николаеве обезвредила банду "элитных" грабителей-гастролеров. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МВД.
Работники криминальной полиции Киевщины совместно со спецподразделением КОРД оперативно и профессионально сработали в ходе задержания в Одессе и Николаеве группы лиц, которые совершали кражи из элитных домов и разбойные нападения на граждан.
"Чтобы нажиться на чужом, действовали хитро и просчитывали каждый шаг. Проникали в дома, когда хозяева еще отдыхали - под утро. В домах находили ценные вещи, украденное забирали с собой и убегали. Гастролировали по всей Украине", - говорится в сообщении.
Членов банды задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ведутся следственные действия по ст.ст. 185 ч. 5, 187 и 257 УК Украины.
" あなたは私の僕です
Сам возьмешь если надо,Президент не может увольнять начальников таможни,читай конституцию Украины и не обманывай людей,не по чину мне спорить с простолюдином
04.09.2019 09:49
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Тут принцип примерно такой, как в компьютерных играх: злодей соответствует твоему уровню.
Если денег нету - полезет разве шо алкан или дохлый наркет, с таким товарищем табуретка отлично справится.
А если деньги есть - могут и вооружённые бандиты полезть - но тогда и 5 тыс грн на турецкую помпу по-любому собрать не сложно.
Потом вызовешь когда все закончится