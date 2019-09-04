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 Общество, Фоторепортаж
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 Полиция квалифицировала взрыв во дворе ректора тернопольского университета Крысоватого как покушение на убийство. ФОТОрепортаж

4 сентября в 7.50 в дежурную часть Тернопольского районного отделения полиции поступило сообщение о том, что во дворе частного дома по улице Тернопольской в ​​селе Петрыкив произошел взрыв и есть пострадавшие. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы районной полиции, ГУНП, кинологическая, взрывотехнической службы, лаборатория НИЭКЦ и криминалисты.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Тернопольской области, передает Цензор.НЕТ.

Предварительно установлено, что во дворе хозяйства, где проживает ректор одного из высших учебных заведений Тернополя, произошел взрыв неизвестного предмета в результате чего ранения получил хозяин и его жена. Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение университетской больницы с диагнозом взрывная политравма.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ректору тернопольского университета Крысоватому подбросили во двор взрывчатку: он и его жена госпитализированы. ФОТОрепортаж

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 15 части 1 статьи 115 УК (покушение на убийство). Продолжаются следственно-оперативные действия.

Полиция квалифицировала взрыв во дворе ректора тернопольского университета Крысоватого как покушение на убийство 01
Полиция квалифицировала взрыв во дворе ректора тернопольского университета Крысоватого как покушение на убийство 02

Ранее стало известно, что ректору тернопольского университета Крысоватому подбросили во двор взрывчатку: он и его жена госпитализированы. 

Источник: https://censor.net.ua/p3146374
 
 
 Топ комментарии
 
Да ладно, кому такой нищеброд, если судить по дому, понадобился.
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то будка собаки или домик прислуги...
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Да ладно, кому такой нищеброд, если судить по дому, понадобился.
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то будка собаки или домик прислуги...
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как в слове длинношеее )) так и здесь, только не в конце, а в средине - всё сошлось в фамилиё ))
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Странно. Обладатели Ф-1 и РГД-5 просто обязаны возмутиться! Какое может быть "покушение на убийство"(с)?! Это же просто хулиганство! По крайней мере, пока что- было именно так!
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Если на небе загораются звездьі, значит єто кому-то надо.(С)
Так просто нічого не вибухає.
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Ну, да. Подарок, от благодарных дипломированных кузнецов. А шо, мне тоже нравится ковка. Хотел на свои окна первого этажа поставить. Не судьба...
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Судя по домику, его место в тюрьме лет так на 15, с конфискацией.
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А что он в мазанке должен жить? У ректоров и официальная зарплата не кислая, к тому же веяния капитализма позволили университетам управлять своим имуществом - продажа, аренда и. т.д. Давайте будем объективны что управляющий такого объекта должен нормально получать и жить не хуже чем местный депутат или средний предприниматель. Тем более как я уже сказал у университета есть экономическая деятельность и логично откуда есть деньги, а вот когда раньше милиционеры и прокуроры с зарплатой лишь 2-3 тысячи гривен покупали дорогое жилье, дорогие машины - это вас не заботит? Да и сейчас у них доходы не такие чтоб аж.
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Наверно отчислил паренька, того в АТО забрали, вот вернулся и припомнил.
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Крысоватый, какая подходящая фамилия для ректора
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Охренеть домик и двор у простого ректора ...В Германии уже сидел бы
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