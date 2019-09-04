 С начала "хлебного" перемирия наемники РФ обстреляли позиции ОС 32 раза, выпустив 247 боеприпасов, - СЦКК. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СЦКК в Facebook.

"В период с 21 июля по 2 сентября 2019 г. противник совершил 32 обстрела позиций подразделений Объединенных сил. Установлено, что во время огня оккупанты выпустили 247 боеприпасов, из них артиллерийских снарядов калибром 122 мм (9 снарядов), минометы 82-го калибра (112 мин), минометы 120-го калибра (126 мин)", - сказано в сообщении.

Как отметили в штабе, в одном из случаев, 29 августа, под вражеский обстрел попал двор жилого дома в поселке Новолуганское. Прибыв на место обстрела наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала, что пуля калибра 7,62 мм, попав в здание летней кухни, сделала выбоину и отразившись от стены упала во дворе, вторая пуля калибра 7,62 мм пробила дверь на расстоянии 40-45 см от нижнего края, срикошетила от пола и стены и упала на пол. Вследствие попадания пули калибра 7,62 мм, была ранена 79-летняя женщина. Пострадавшую доставили в светлодарскую городскую больницу с диагнозом: "... открытый огнестрельный перелом верхней трети костей левой голени".

Во время другого случая, 31 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники совершили обстрел района населенного пункта Водяное из запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибром 122 мм (6 прилетов с 7).

На месте обстрела, наблюдательной группой "Мариуполь" украинской стороной СЦКК проведен опрос местных жителей и установлены следующие последствия артиллерийского обстрела:

• воронка, образовавшаяся от попадания снаряда на приусадебный участок жилого дома, а также поражение обломками данного снаряда северной стены этого же жилого дома (по ул. Дачной)

• четыре воронки, образованные от попадания снарядов по жилой улице;

• выгорание растительности и повреждение огнем зданий, вызванные пожаром, началась в результате артиллерийского обстрела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня утром враг ударил из артиллерии по позициям ОС в районе Майорска, - СЦКК

"Лишь чудом, во время обстрела никто из мирных жителей не пострадал", - сказано в сообщении.

Таким образом, как отмечают в СЦКК, приведенные выше факты свидетельствуют о том, что боевая активность оккупантов направлена, прежде всего, на дискредитацию подразделений Вооруженных Сил Украины в глазах местного населения и мирового сообщества. Кроме того, это свидетельствует об откровенном игнорировании и пренебрежении к мировому сообществу оккупационных войск и полном несоблюдении Минских договоренностей, взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон, а также о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.

















Фото: пресс-центр ОС/Facebook



