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Все про:Госпогранслужба (3440) граница (3247) нелегалы (262)

 14 нелегалов из Азии задержаны в Одесской области, - Госпогранслужба. ФОТО

В Одесской области пограничники обнаружили и задержали 14 иностранцев-нарушителей миграционного законодательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Вчера пограничники оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления Госпогранслужбы и сотрудники Государственной миграционной службы Украины на территории Овидиопольского района провели проверки порядка соблюдения иностранцами и лицами без гражданства законодательства Украины в миграционной сфере", - говорится в сообщении.

В ходе проведенных мероприятий было обнаружено 14 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.

Нарушителей - граждан Бангладеша, Пакистана и Непала правоохранители привлекли к ответственности. Также в отношении 10 иностранцев принято решение об их принудительном возвращении в страны происхождения.

В Госпогранслужбе отметили, что с начала 2019 года относительно почти 650 иностранцев принято решение о принудительном возвращении в страны происхождения и принудительном выдворении из Украины.

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14 нелегалов из Азии задержаны в Одесской области, - Госпогранслужба 01
14 нелегалов из Азии задержаны в Одесской области, - Госпогранслужба 02

Источник: https://censor.net.ua/p3146371
 
 
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Ну всьо ребята вы попали. Едете теперь картошку копать!!!
14 нелегалов из Азии задержаны в Одесской области, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6010

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Только болезни всякие в Украину завозят. Молодцы, что задержали и отправляют назад, в их страны
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