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Все про:боеприпасы (1261) Житомирщина (739) СБУ (13786) Сумщина (689) тайник (44)

 Гранаты, запалы и взрывчатка: на Сумщине и Житомирщине обнаружили арсенал военных средств поражения, - СБУ. ФОТОрепортаж

В рамках противодействия незаконному обороту оружия в двух областях Украины заблокировано противоправное хранение военных средств поражения, завезенных из района проведения операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, на Сумщине, в рамках противодействия подготовке и совершению преступлений террористического и экстремистского характера, во время проведения следственных действий в лесополосе обнаружен тайник. Из него правоохранители изъяли 14 гранат, два гранатометных выстрела ВОГ, 25 запалов УЗРГМ, десять детонирующих шнуров с запалами, 16 детонирующих капсюлей, девять тротиловых шашек и семь пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Гранаты, запалы и взрывчатка: на Сумщине и Житомирщине обнаружили арсенал военных средств поражения, - СБУ 01

По данным спецслужбы, средства поражения планировались к использованию злоумышленниками для подготовки и совершения преступлений экстремистского характера, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в регионе.

Гранаты, запалы и взрывчатка: на Сумщине и Житомирщине обнаружили арсенал военных средств поражения, - СБУ 02

Житель области, причастный к хранению оружия, задержан.

Гранаты, запалы и взрывчатка: на Сумщине и Житомирщине обнаружили арсенал военных средств поражения, - СБУ 03
Фото: пресс-служба СБУ

Кроме того, оперативники СБУ установили, что в Житомирской области к противоправной деятельности причастен житель Новоград-Волынского. Военнослужащий лично привозил боеприпасы из района временной дислокации подразделения своей воинской части, которая находится вблизи линии разграничения. Военные средства поражения он хранил в подвале собственного гаража.

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Во время обысков по месту жительства фигуранта, который накануне вернулся из района ООС, правоохранители изъяли десять осколочных гранат Ф-1 и РГД-5.

Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

По обоим фактам начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с прокуратурой Сумской области, следователями ГУ Нацполиции в Житомирской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона.

Источник: https://censor.net.ua/p3146362
 
 
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Ех, не прийняли ще закон про зброю, а так би зареєстрував і всьо.
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много чего интересного попрятано, когда будут сносить зе коктейли молотова будут уже не актуальны,да и Майдана думаю не будет,просто скажем,*Караул устал*
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