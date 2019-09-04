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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Крым (21801) море (304) оккупация (6843) пляж (170) туристы (14)

 34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма. ФОТОрепортаж

Бархатный сезон в оккупированном Крыму закончился, не успев начаться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет блогер с ником RoksolanaToday, комментируя фото с пустыми пляжами полуострова.

На снимках видны пустующие пляжи Песчаного, Щелкино, Евпатории, Заозерного.

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34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 01
34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 02

"Песчаное, Бахчисарайский р-н 34, августа, а сезона так и нет", - говорится в подписи к фото.

34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 03

Мысовое

34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 04

Заозерное

34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 05

Кайгадор

34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 06

Щелкино

34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 07

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При этом, оккупационные власти продолжают рапортовать об успешном туристическом сезоне. Марионеточный "глава" Крыма Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове этим летом отдохнули 5 млн 800 тысяч туристов. Однако не все жители и гости Крыма согласны с такой оценкой.

34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 08

34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 09
34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 10
34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 11
34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 12

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Помимо всего, крымчане отмечают низкую платежеспособность российских туристов.

34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 13

34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма 14

Источник: https://censor.net.ua/p3146346
 
   
 Топ комментарии
 
Мдя, поосторожней надо с заголовками - не до всех долетает...
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Мдя, поосторожней надо с заголовками - не до всех долетает...
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видать фернандо из зеленой ответви человечества))
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еще настанет день когда в море будет полно крысян-коллаборантов и кацапов которые на мост не успели. 34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму - Цензор.НЕТ 9431
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В 6 утра свинособаки еще спят. Нужно фотографировать с 11 до 16 часов 34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 7100
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с 11 до 16 они в сиську пьяные в номерах валяются...
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Щас-щас, вот со следующей недели попрут точно!
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На нижній фоткі зачотний номер. Х.. , ау! 34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 1956
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раасИйа!, раасИйа!!!... помню. году в 2008 крысчане парковку в дет саду устроили..по 30 грн за машину....
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Сезон у Криму почнеться у ТРАВНІ,і не раніше.
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То все бандерiвська пропаганда а хфоти - хфотошоп
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Сезон в Крыму начнётся 35 августа, по расейскому календарю, что тут непонятного.
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жріть, криси, не обляпайтеся. А ми на бархатний сезон, мабуть, в Іспанію махнемо, хоча раніше форос, алушта була. Все-таки є і плюси від зажерливості і тупості кримнашистів - тепер відкривай для себе весь світ))
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Бархатный сзон стал кирзово-******** с запахом портянок.
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69 августа пик сезона, 30 ******** отдыхающих со всей галактиеи....
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Камней ещё вам на голову, всё-же, очень хочется...
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ой да не позорьтесь этой брехней, нормальные там сезоны....все знают , газета правда, прям
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хотели сруцкий мир - кушайте - вместе с камнями с неба и вонью с моря)))) 34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму - Цензор.НЕТ 8506 34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму - Цензор.НЕТ 8506
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Какой курорт может быть на оккупированной территории? Вопрос риторический.
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Вообще пофиг. В Крым не собираюсь-ворованным пользоваться считаю ниже собственного достоинства.
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34-е августа. Да понятно что никого нет. 34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму - Цензор.НЕТ 4238
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ЦензорНет: 04.09.19 11:19 Пассажиропоток через границу с оккупированным Крымом уменьшился, - Госпогранслужба
ЦензорНет: 04.09.19 11:40 34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма.
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Для того чтобы россияне поехали в Крым, надо ввалить ещё десять раз по столько сколько Россия уже потратила.
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Зато мост и Родная Говень.
Ничего скоро попрёт.
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помнится в 14 году крысчане говорили зачем нам эти нищие хохлы, теперь к нам попрет богатый российский турист 34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму - Цензор.НЕТ 1457
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а раньше классикой жанра было "31 июня" ) чистый плагиат )
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КУРОРТЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ !!! Вот что угробит туристический Крым, а не санкции или блокада со стороны Украины!!! Курорты краснодарского края - это главный конкурент Крыма за ликвидного и богатого туриста!!!!!!

Так случилось, что Краснодарский край, лежит не только на пути Крыма (таким образом имеет возможность переманивать богатого и ликвидного, русского туриста лучшей инфраструктурой и сервисом), но и 90% логистики продуктов через керченский мост в Крым идет через Краснодар, либо из Краснодарского края.
Незря Краснодарский край еще называют "главной житницей России", он кормит не только себя и соседние регионы,но и большую часть России ..... Вот почему вроде и мост построен, а цены в Крыму дикие, как в Москве.... Это Краснодарский край демпингует, одновременно искуственно завышая цены для Крыма, таким образом отстраняя своего главного конкурента в борьбе за этого ликвиденого туриста!!!!
Это как два конкурирующих Ларька.... Одно дело, когда они стоят один возле другого и покупатель и поставщик товара имеет возможность выбирать в какой зайти или по каким ценам поставлять (как было при Украине, когда турист выбирал направление, куда ему ехать... В Крым,в Одессу или на Азовское море)... Другое дело, когда один ларек находится во дворе другого,а также первый является поставщиком товара для того который во дворе..... Конечно всех богатых и ликвидных покупателей будет заманивать к себе первый ларек ( например лучшими ценами и сервисом), все остальное "барахло" будет отправлять к себе во двор....))))

Курорты Краснодарского края не под санкциями, туда заходят большие круизные лайнеры а значит много западных,богатых туристов, там неплохо развит туристический бизнесс, сервис также на уровне. А еще отличная инфраструктура (особенно cпортивная),- два современных стадионы в Краснодаре и Сочи, где играются еврокубки, матчи сборных, две команды РПЛ - Краснодар и Сочи, несколько команд ФНЛ и низших лиг - типо Армавира, крытые катки и хоккейная арена, где играет ХК Сочи матчи КХЛ , трасса Формулы 1. Также там проводятся постоянные этапы кубков Мира по летним и зимним видам спорта, неплохие тренировочные базы.... Ночное развлекалово тоже неплохое, международные фестивали, горнолыжный Геленджик... и многое другое.....Тоесть турист имеет возможность не только погрется на солнышке, но и вечером устроить себе неплохую культурную программу,
Этого всего нет и никогда не будет в Крыму.... И не потому, что Украина или санкции,а потому что КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ это не выгодно!!!

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Крым закончился в 2014, теперь с каждым годом будет все хуже.Украинцы переключились на более лучшие места Турции Болгарии Египты Испании и т д.И только упоротые едут окунуться в родную говень....
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