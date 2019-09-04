 34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет блогер с ником RoksolanaToday, комментируя фото с пустыми пляжами полуострова.

На снимках видны пустующие пляжи Песчаного, Щелкино, Евпатории, Заозерного.

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"Песчаное, Бахчисарайский р-н 34, августа, а сезона так и нет", - говорится в подписи к фото.

Мысовое

Заозерное

Кайгадор

Щелкино

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При этом, оккупационные власти продолжают рапортовать об успешном туристическом сезоне. Марионеточный "глава" Крыма Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове этим летом отдохнули 5 млн 800 тысяч туристов. Однако не все жители и гости Крыма согласны с такой оценкой.









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Помимо всего, крымчане отмечают низкую платежеспособность российских туристов.