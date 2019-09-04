 34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет блогер с ником RoksolanaToday, комментируя фото с пустыми пляжами полуострова.
На снимках видны пустующие пляжи Песчаного, Щелкино, Евпатории, Заозерного.
"Песчаное, Бахчисарайский р-н 34, августа, а сезона так и нет", - говорится в подписи к фото.
Мысовое
Заозерное
Кайгадор
Щелкино
При этом, оккупационные власти продолжают рапортовать об успешном туристическом сезоне. Марионеточный "глава" Крыма Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове этим летом отдохнули 5 млн 800 тысяч туристов. Однако не все жители и гости Крыма согласны с такой оценкой.
Помимо всего, крымчане отмечают низкую платежеспособность российских туристов.
ЦензорНет: 04.09.19 11:40 34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма.
Ничего скоро попрёт.
Так случилось, что Краснодарский край, лежит не только на пути Крыма (таким образом имеет возможность переманивать богатого и ликвидного, русского туриста лучшей инфраструктурой и сервисом), но и 90% логистики продуктов через керченский мост в Крым идет через Краснодар, либо из Краснодарского края.
Незря Краснодарский край еще называют "главной житницей России", он кормит не только себя и соседние регионы,но и большую часть России ..... Вот почему вроде и мост построен, а цены в Крыму дикие, как в Москве.... Это Краснодарский край демпингует, одновременно искуственно завышая цены для Крыма, таким образом отстраняя своего главного конкурента в борьбе за этого ликвиденого туриста!!!!
Это как два конкурирующих Ларька.... Одно дело, когда они стоят один возле другого и покупатель и поставщик товара имеет возможность выбирать в какой зайти или по каким ценам поставлять (как было при Украине, когда турист выбирал направление, куда ему ехать... В Крым,в Одессу или на Азовское море)... Другое дело, когда один ларек находится во дворе другого,а также первый является поставщиком товара для того который во дворе..... Конечно всех богатых и ликвидных покупателей будет заманивать к себе первый ларек ( например лучшими ценами и сервисом), все остальное "барахло" будет отправлять к себе во двор....))))
Курорты Краснодарского края не под санкциями, туда заходят большие круизные лайнеры а значит много западных,богатых туристов, там неплохо развит туристический бизнесс, сервис также на уровне. А еще отличная инфраструктура (особенно cпортивная),- два современных стадионы в Краснодаре и Сочи, где играются еврокубки, матчи сборных, две команды РПЛ - Краснодар и Сочи, несколько команд ФНЛ и низших лиг - типо Армавира, крытые катки и хоккейная арена, где играет ХК Сочи матчи КХЛ , трасса Формулы 1. Также там проводятся постоянные этапы кубков Мира по летним и зимним видам спорта, неплохие тренировочные базы.... Ночное развлекалово тоже неплохое, международные фестивали, горнолыжный Геленджик... и многое другое.....Тоесть турист имеет возможность не только погрется на солнышке, но и вечером устроить себе неплохую культурную программу,
Этого всего нет и никогда не будет в Крыму.... И не потому, что Украина или санкции,а потому что КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ это не выгодно!!!