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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:дети (3685) Киевская область (1738) Нацполиция (10011)

 Двое маленьких детей выпали из окон домов в Киевской области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сразу два случая падения детей из окон с перерывом в несколько часов произошли в Борисполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

По результатам проверки первого случая правоохранители установили, что 3-летний малыш выпал из окна второго этажа комнаты, пока мать ушла на кухню готовить еду. Вернувшись через несколько минут увидела, что сына там уже не было.

Выглянув на улицу она увидела, что мальчик лежит на траве на москитной сетке. Сразу спустившись вниз, женщина взяла малыша и самостоятельно отвезла в больницу. Мать ребенка пояснила, что сын и раньше вылезал на подоконник и она не раз делала ему замечания.

Сейчас мальчик находится в больнице с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами.

С травмами в больнице находится и 4-летний малыш, выпавший с балкона второго этажа, его состояние тяжелое. Сейчас он в реанимации.

По результатам проверки обстоятельств выяснилось, что отец привез сына к бабушке, чтобы та присмотрела за ним. Вернувшись из кухни в комнату, женщина мальчика не увидела, а увидела открытые на балкон двери и разорванную москитную сетку. Выглянув, увидела малыша на траве, спустилась и увезла его в больницу, сообщив об этом отцу.

"Ювенальная превенция Киевской области обращается с просьбой к родителям и всем взрослым не оставлять детей без присмотра, ведь это может привести к трагическим последствиям", - говорится в сообщении Нацполиции.

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Двое маленьких детей выпали из окон домов в Киевской области, - Нацполиция 01
Двое маленьких детей выпали из окон домов в Киевской области, - Нацполиция 02
Двое маленьких детей выпали из окон домов в Киевской области, - Нацполиция 03
Двое маленьких детей выпали из окон домов в Киевской области, - Нацполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3146320
 
 
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ну как этим дебильным родителям еще рассказать??? что москитная сетка кота не выдерживает не то что ребенка??? оте алюминиевые загогулинуи разве смогут удержать кого-то???? так задолбало это безответственное отношение к своим детям!!!!
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Вина родителей только в тлм что они родили туповатых детишек
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Написало тупувате дитя, тупуватих батьків.
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