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Все про:взрыв (4344) вуз (717) ректор (106) Тернополь (553) Тернопольщина (394)

 Ректору тернопольского университета Крысоватому подбросили во двор взрывчатку: он и его жена госпитализированы. ФОТОрепортаж

Ректор Тернопольского национального экономического университета Андрей Крысоватый и его жена Оксана Крысоватая госпитализированы в результате взрыва во дворе их дома.

Об этом пишет местное издание "20 минут", передает Цензор.НЕТ.

"Неизвестные подбросили пакет с неизвестным содержимым. Ректор Андрей Крысоватый поднял его, а тот взорвался в руках. Жена хозяина без сознания. Две кареты скорой помощи забрали пострадавших в больницу, травмы очень серьезные", - говорится в публикации.

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Один из соседей ректора рассказал журналистам, что взрыв был очень сильным. У пострадавшего мужчины была сильно повреждена рука, а его жена держалась за лицо.

Их госпитализировали в областную больницу. Ее главврач Василий Блихар сказал, что состояние госпитализированных тяжелое.

Дом ректора находится в селе Петриков Тернопольской области.

Ректору тернопольского университета Крысоватому подбросили во двор взрывчатку: он и его жена госпитализированы 01
Ректору тернопольского университета Крысоватому подбросили во двор взрывчатку: он и его жена госпитализированы 02
Ректору тернопольского университета Крысоватому подбросили во двор взрывчатку: он и его жена госпитализированы 03
Ректору тернопольского университета Крысоватому подбросили во двор взрывчатку: он и его жена госпитализированы 04

Источник: https://censor.net.ua/p3146319
 
 
 Топ комментарии
 
Я учился там,когда этот товарищ стал ректором. Сам "университет" очень большой (10-12 тысяч студентов) и деньги там солидные крутятся. Видно что-то не поделили.
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Воспринимайте как простую разборку за право стричь бабло ничего более.
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Зеботик узбагойся) если кинули, значит было за что)
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Там цілі хороми..
На зарплату прикупив ?
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Він собі думав, що йому можна все. А тут он як...
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не хилый такой домик.. штук на 250-300 потянет..
на колядавал не бось?!
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Неплохая хатынка, и чего меня дурака потянуло на инженерную специальность, надо было идти в академию управления.
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Пипец разборки. Можно подумать что наркомафии делят рынок.
Кому так мог насолить ректор университета ?
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О! Не повіриш, тут такий список довгий! Він то вміє, не одному нагадив.
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Как раз наоборот - верю. Вопрос лишь в том: чем может кому-то до такой степени нагадить ректор университета. Это же не банкир, не владелец энергокомпании, и не торговец наркотой. Или я чего-то не знаю.
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Та ні, всіх навколо такими вважає. На жаль, особисто знаю. Почув новину і самому собі противно - якась так зла радість, пілять. Гидко, але радісно. Фу...
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>Та ні, всіх навколо такими вважає


О, это действительно опасно. Гордыню не зря назначили одним из смертных грехов.
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Воспринимайте как простую разборку за право стричь бабло ничего более.
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Прояви уяву.
По перше - побори з студентів
По друге - побори з студентів...
От і на хатинку назбирав. Може щей на бізнес вистачило.
Тут або студент, або конкуренти (проректор як варіант).
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Мне трудно понять - какую ценность может иметь диплом экономиста... Неужели выпускники нацелились на руководящие должности в Goldman Sachs ? Taм своих претендентов полно.
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Зараз, не скажу, що більшість, але значна частина студентів отримують /знання/ за гроші. В Україні з'явився виликий дефіцит кваліфікованої робочої сили (мало платять), тому вся країна кинулася за дипломами. І тут ректорам поперло, кожне професійне училище виросло в універмитет.
А терер берем середній iq 98 і що ми маємо на виході?
А на виході ми маємо підсудний бізнес, та безліч довбойобів, які нівелюють цінність вищої освіти.
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Самый большой факультет ТНЕУ это ІТ (ФКИТ). Насчет экономических специальностей даже не знаю что вам ответить, родители считают это престижным что ли, не могу это никак обьяснить, подавляющее большое количество студентов там просто для справки учится, и потом идут работать в несвязанные с образованием отрасли. Сам универ довольно неплохой в плане материально-технической базы и наличия возможности для обучения, + вполне адекватное оьношение к личной свободе студентов, нет ни коммендантских часов в общежитиях ни преследований за пропуски, хочешь учишся хочешь нет.
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Жэсть. Других университетов в Украине нет, наверное.
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Скорее всего какие то суперечки с коллегами.
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Я учился там,когда этот товарищ стал ректором. Сам "университет" очень большой (10-12 тысяч студентов) и деньги там солидные крутятся. Видно что-то не поделили.
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Разве что распределение "заносов" вызвало конфликт.
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Возможно, но скорее всего конкуренция за самые рыбные места. Так как система квот там годами отработана и работает как швейцарские часы.
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Домик у ректора не хилый себе такой. На какие шиши? Чтобы такой купить на его зарплату, надо лет пятьдесят не есть, не пить, не писать, не какать, ни за что не платить, не жить вообще...только копить. Да и то не факт что хватит. Где все эти САПы, НАБУ и прочие дармаеды?
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Его нельзя трогать, он вышиванку носит.
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зе-скот-правасудіе , досягнення за 100 днів незаперечне
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это карма, скорее всего на руку был не порядочным, теперь ее нет. Зная волынян, могу сказать точно что они не кровожадные, но с ними лучше дружить, они с очень хорошей памятью на плохие поступки в их сторону.
Посмотрите статистику жизни их глав ГАИ в Ровно, на сколько помню, там самостоятельно не увольнялись, выносили вперед ногами.
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Хороший домик)
Видно ректор совсем взятки не берет)
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