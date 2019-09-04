 Ректору тернопольского университета Крысоватому подбросили во двор взрывчатку: он и его жена госпитализированы. ФОТОрепортаж

Об этом пишет местное издание "20 минут", передает Цензор.НЕТ.
"Неизвестные подбросили пакет с неизвестным содержимым. Ректор Андрей Крысоватый поднял его, а тот взорвался в руках. Жена хозяина без сознания. Две кареты скорой помощи забрали пострадавших в больницу, травмы очень серьезные", - говорится в публикации.
Один из соседей ректора рассказал журналистам, что взрыв был очень сильным. У пострадавшего мужчины была сильно повреждена рука, а его жена держалась за лицо.
Их госпитализировали в областную больницу. Ее главврач Василий Блихар сказал, что состояние госпитализированных тяжелое.
Дом ректора находится в селе Петриков Тернопольской области.
На зарплату прикупив ?
на колядавал не бось?!
Кому так мог насолить ректор университета ?
О, это действительно опасно. Гордыню не зря назначили одним из смертных грехов.
По перше - побори з студентів
По друге - побори з студентів...
От і на хатинку назбирав. Може щей на бізнес вистачило.
Тут або студент, або конкуренти (проректор як варіант).
А терер берем середній iq 98 і що ми маємо на виході?
А на виході ми маємо підсудний бізнес, та безліч довбойобів, які нівелюють цінність вищої освіти.
Посмотрите статистику жизни их глав ГАИ в Ровно, на сколько помню, там самостоятельно не увольнялись, выносили вперед ногами.
Видно ректор совсем взятки не берет)