 Ректору тернопольского университета Крысоватому подбросили во двор взрывчатку: он и его жена госпитализированы. ФОТОрепортаж

Об этом пишет местное издание "20 минут", передает Цензор.НЕТ.

"Неизвестные подбросили пакет с неизвестным содержимым. Ректор Андрей Крысоватый поднял его, а тот взорвался в руках. Жена хозяина без сознания. Две кареты скорой помощи забрали пострадавших в больницу, травмы очень серьезные", - говорится в публикации.

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Один из соседей ректора рассказал журналистам, что взрыв был очень сильным. У пострадавшего мужчины была сильно повреждена рука, а его жена держалась за лицо.

Их госпитализировали в областную больницу. Ее главврач Василий Блихар сказал, что состояние госпитализированных тяжелое.

Дом ректора находится в селе Петриков Тернопольской области.







