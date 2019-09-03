 Нацполиция начинает подготовку операторов беспилотников. ФОТОрепортаж

В Нацполиции впервые началось обучение внешних операторов БПЛА, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.
Разработал и утвердил учебную программу беспилотных авиационных комплексов I класса по базовому квалификационному уровню I орган управления беспилотной авиации НПУ - Управление организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки.
Также составлен соответствующий учебно-тематический план. Обучение полицейских проходит на базе Государственного учреждения "Львовский специализированный центр подготовки полицейских".
Полицейские, которые успешно завершат обучение, получат сертификаты и летные книжки.
Не успели назначить, а он уже развернул деятельность!
А через сто дней преступный элемент полностью покинет Украину!