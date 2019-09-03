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Все про:беспилотник (695) Нацполиция (10011) обучение (229)

 Нацполиция начинает подготовку операторов беспилотников. ФОТОрепортаж

Ведомство получило все необходимые документы и начало обучения первых операторов БПЛА. Операторы-полицейские усовершенствуют навыки выполнения задач с использованием беспилотных авиационных комплексов.

В Нацполиции впервые началось обучение внешних операторов БПЛА, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Разработал и утвердил учебную программу беспилотных авиационных комплексов I класса по базовому квалификационному уровню I орган управления беспилотной авиации НПУ - Управление организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки.

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Также составлен соответствующий учебно-тематический план. Обучение полицейских проходит на базе Государственного учреждения "Львовский специализированный центр подготовки полицейских".

Полицейские, которые успешно завершат обучение, получат сертификаты и летные книжки.

Нацполиция начинает подготовку операторов беспилотников 01
Нацполиция начинает подготовку операторов беспилотников 02
Нацполиция начинает подготовку операторов беспилотников 03

Источник: https://censor.net.ua/p3146272
 
 
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Во, *ля!
Не успели назначить, а он уже развернул деятельность!
А через сто дней преступный элемент полностью покинет Украину!
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жалко леталки ,это не приусы разбивать ,управлять коптером на тормоз не нажмешь,тут моделистов надо набирать ,а не из патрульных за пару дней Чкалова делать
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