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Все про:вооружение (3244) Житомир (464) модернизация (128) Укроборонпром (768) техника (608)

 Вооруженные силы получат 15 модернизированных БМП. ФОТО

На Житомирском бронетанковом заводе отремонтировали и модернизировали 15 БМП-1, которые передадут Вооруженным силам Украины.

Об этом говорится на сайте государственного предприятия "Житомирский бронетанковый завод", информирует Цензор.НЕТ.

"Житомирский бронетанковый завод, входящий в состав ГК "Укроборонпром", завершил капитальный ремонт и модернизацию 15 БМП-1 для Вооруженных сил Украины", - отмечается в сообщении.

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В частности, работники предприятия восстановили боеспособность всех систем и агрегатов, заменили неисправные приборы, проверили работу вооружения и установили современные средства связи и аппаратуру спутниковой навигации.

Теперь на заводе ремонтируют другую крупную группу бронетехники типа БМП. Планируется, что осенью после успешного восстановления и проведения полигонных испытаний ее также передадут боевым частям ВСУ.

В целом с 2014 года на предприятии отремонтировали и передали в армию 637 единиц военной техники.

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Вооруженные силы получат 15 модернизированных БМП 01
Вооруженные силы получат 15 модернизированных БМП 02
Фото: zhbtz.com

Источник: https://censor.net.ua/p3146260
 
   
 Топ комментарии
 
Все це куплено на гроші Порошенка!!
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потому что БМП 2 по грязи не ездит. Или ты в смысле ,,просто нужно перестать стрелять" ?
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Просто нужно что то более новое ....
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Не сказочку про НАТу на ночь .Оно прийдёт ,всех врагов прибьёт и ничего делать НЕ нужно. У нас был през-спец по сказкам и куча его помощников
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там на заводах совок полный от конструкторов до оборудования.
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Какие в жопу БТР!
Пришлите їотя бы баночку краски на 95 бригаду
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Пока нема красти...порося нема, свінарчуків нема
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А где обвес? Или это за волонтёрами оставили?
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обвес- вещь по уставу сапсем нештатная...
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это те, что еще в мае должны были, но не успели?
мощно ... аж ёматьвашу 15 шт.!
Абромавичуса там еще не пора менять на более эффективного?
Вооруженные силы получат 15 модернизированных БМП - Цензор.НЕТ 491
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Почему прекратили выпуск Гюрзы? Хочу видеть побольше Гадюк. Жидяра так их нахваливал. Вооруженные силы получат 15 модернизированных БМП - Цензор.НЕТ 8152
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ТО ШО ЛЕНКУЗНЮ ПРОДАЛИ ТИГИПКЕ, ДО ТОГО СПАЛИВ "СОВРЕМЕННЫЙ" РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ КОРАБЛЬ НА БАЗЕ КАКОГО-ТО СУХОГРУЗА 60Х ГОДОВ.
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...только "Гюрза" в море не может ни отстреливаться ни удрать...Паскудная лоханка,а не катер...
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Тут не вказано як змінено ТТХ озброєння модернізованих "одиничок".
Але в Афгані "одинички" замінили "двієчками" уже у 1986 році.
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выше написано ,,двоэчки" по грязи не ходят, они заточены под твердый грунт.
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А зачем выпускать гусенучную машину для твердого грунта. А БМП-3?
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Как то не согласуется армия, созданная с нуля Порошенко, с 637 единицами отремонтированной техники. Где ж последнюю брали, из воздуха, что ли?
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До Порошенка була тьма!! Потім Порошенко створив світло, воду і газ. Потім Украііну і трохи подумавши - Панаму.
Це ж прописні істини, ти що, не мєсний?
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Именно за три месяца их и модернизировали по прямому приказу Камертона? Правда он руководил модернизацией или ты платная балаболка? Вооруженные силы получат 15 модернизированных БМП - Цензор.НЕТ 5166
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А ты бы приехало на любой танкоремонтный завод, до 2014 года, и посмотрело откуда брали. Да из под забора!
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Всем понятно, что 15 БМП-1, это гораздо лучше, чем 0(ноль) БМП-2019, например. Имеем то, что имеем. Мне страшно ГУГЛить количество подобной брони, выпускаемое рашкой в единицу времени. Например- в сутки. Потому, я просто вспомню 3 БМП-1, которые меня напугали, в Мариуполе. Они ехали явно- не с учений. Такой марш- у нас редкость. Менты сопровождали, с воем сирены. Я прижался, вправо. Бэхи грязные... куда-то рванули, на запад, с искрами от асфальта, на поворотах. И лица я помню, командиров. Тоже- явно не после учений. Где-то года полтора назад...
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не сцы, у Рашки и границ побольше, чем у нас и врагов потенциальных тоже хватает...
железок у них много это правда, а вот с солдатиками не очень, как и с их качеством.
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Не сцы(с). А я давно уже не сцу. Мне всё очевидно. Особенно, когда какой-то Иксперд, меня пытается убедить в том, что всё, типо- звиздует по плану. Ты хто? Штефан-Штирлиц? Потери кацапов считающий из Фэйсморды? Ну считай, Штирлиц. Тока без меня. У меня- иные подсчеты. Тут меня знают. У меня окна выходят на перекресток Мира/Строителей. И вой скорых- для меня уже привычен.
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"Житомирский бронетанковый завод, входящий в состав ГК "Укроборонпром", завершил капитальный ремонт и модернизацию 15 БМП-1 для Вооруженных сил Украины", - отмечается в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/p3146260

А чому верхівка Укроборонпрому не їздять кожен день на модернизованих і капітально відроментованих Жигулях і Тавріях ??
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І навіть на Шкодах закарпатської збірки не їздять...
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Господи... 5 лет лепят из говна конфетку. а как было говном так говном и осталось! Не уж то нет в нашей стране умов, что бы построить , что то новое!? Да все силы правительство должно было кинуть на производство, а они кинули все силы на разворовывание (свинарчуки) Недавно стоял эшелон с техникой в сторону ООС , блин одно старье ржавое,облезшее, советских времен, видно с консервации т.к. на катках краска белая выгоревшая осталась... бронетехника одно название, прошивается дшк на раз два на вылет с 500 м... Ни одной новой единицы...металлолом одним словом, который подведет в любую минуту... Честь и Слава нашим бойцам которые даже на таком хламе остановили свиней! Позор и презрение бывшим руководителям Украины, что даже здесь не могли наладить производство,в важнейшей отрасли, смогли наладить доход в свой карман , паскуды! посмотрим что новая власть сделает!
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