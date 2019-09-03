 Вооруженные силы получат 15 модернизированных БМП. ФОТО

Об этом говорится на сайте государственного предприятия "Житомирский бронетанковый завод", информирует Цензор.НЕТ.
"Житомирский бронетанковый завод, входящий в состав ГК "Укроборонпром", завершил капитальный ремонт и модернизацию 15 БМП-1 для Вооруженных сил Украины", - отмечается в сообщении.
В частности, работники предприятия восстановили боеспособность всех систем и агрегатов, заменили неисправные приборы, проверили работу вооружения и установили современные средства связи и аппаратуру спутниковой навигации.
Теперь на заводе ремонтируют другую крупную группу бронетехники типа БМП. Планируется, что осенью после успешного восстановления и проведения полигонных испытаний ее также передадут боевым частям ВСУ.
В целом с 2014 года на предприятии отремонтировали и передали в армию 637 единиц военной техники.
зачем БМП-1 ?
Ога....
Пришлите їотя бы баночку краски на 95 бригаду
мощно ... аж ёматьвашу 15 шт.!
Абромавичуса там еще не пора менять на более эффективного?
Але в Афгані "одинички" замінили "двієчками" уже у 1986 році.
Це ж прописні істини, ти що, не мєсний?
железок у них много это правда, а вот с солдатиками не очень, как и с их качеством.
А чому верхівка Укроборонпрому не їздять кожен день на модернизованих і капітально відроментованих Жигулях і Тавріях ??