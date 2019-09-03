 Мемориальную доску украинскому воину Денису Синюку установили в Полтавском политехническом колледже. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, о этом говорится в материале местного издания KOLO.NEWS.

"Как рассказала Елена Бабич, заместитель директора по учебной работе, инициатива почтить погибшего бойца, бывшего студента учебного заведения, принадлежала колледжу. А вот осуществить ее самостоятельно в заведении не могли, поэтому обращались к разным организациям.

"Большую роль в осуществлении этого важного дела сыграла Всеукраинская общественная организация "Побратимы Украины" за счет которой была разработана и изготовлена ​​эта мемориальная доска", - отметила Елена Владимировна.

Руководитель отдельного подразделения Всеукраинской общественной организации "Побратимы Украины" в Полтавской области Александр Пехов рассказал, почему не безразлично помнить о тех, кто пал в войне с Россией.

О своем студента вспоминала и руководитель группы, в которой учился Денис Синюк, Елена Москаленко.

Также на мероприятие была приглашена мама погибшего бойца, которая отметила, как важно помнить всех, благодарила, что ее сына не забывают.

Героический подвиг Дениса Синюка нашел свое отражение и в современной украинской литературе: поэтесса Татьяна Домашенко посвятила стихи", - отмечается в материале издания.

Вместе с Денисом Синюком погибли:

- прапорщик, главный сержант роты Михаил Петрович Рачок (Винницкая область)

- солдат, водитель-радиотелефонист Вячеслав Олегович Гага (Черкасская область)

- сержант, командир отделения Алесандр Сергеевич Белокуров (Черниговская область)

- солдат, снайпер Анатолий Гримович Стратович (Житомир).

Денис Синюк похоронен на Аллее Героев центрального кладбища Полтавы. У него остались родители и жена.

Указом Президента Украины № 282/2015 от 23 мая 2015 года, "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Указом № 13 от 10 февраля 2016 награжден знаком "Народный Герой Украины" (посмертно).

Награжден нагрудным знаком "За оборону Донецкого аэропорта" (посмертно)".







