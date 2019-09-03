 Украинского воина погибшего на Донбассе Александра Грицаюка похоронили в Черкасской области. ФОТОрепортаж

Об этом говорится на официальном Фейсбук-странице Христиновской райгосадминистрации, сообщает Цензор.НЕТ.

Сержант, старшиий механик-водитель отделения управления 24-й отдельной механизированной бригады, который 25 августа в районе города Марьинка Донецкой области во время обстрела наших позиций получил тяжелые минно-взрывные ранения, был эвакуирован в областную клиническую больницу в городе Днепр, где умер 1 сентября.

"Более 1000 человек приняли участие в церемонии прощания с военнослужащим. Участие в церемонии прощания приняли руководители района и города, представители местного самоуправления, депутаты местных советов, делегации трудовых коллективов, военнослужащие, общественные организации и рядовые граждане.

Колонной христиновчане двинулись по центру города чтобы провести защитника в последний путь. У стелы участникам АТО христиновчане отдали последний долг Александру стоя на коленях.

Александра Грицаюка похоронили на сельском кладбище у села Сарны Монастирищенского района. Там он родился и в котором проживает его мать.

На пути траурной процессии в с.Сарны, жители Монастырищенского района провожали бойца в последний путь стоя на коленях ", - отмечается, в частности, в сообщении администрации.

Александр Грицаюк родился 07.11.1971 года в Сарнах. Последние годы жил в Христиновке.

В 1989 году получил специальность электромеханика. После срочной службы с 1991 по 2003 работал в колхозе "Победа" в Сарнах, с 2004 по 2017 - в производственном подразделении "Локомотивное депо Христиновка".

У него остались мать, жена и четверо детей".

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