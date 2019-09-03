 Младшая дочь короля Бельгии надела в школу вышиванку. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Посольства Украины в Бельгии.

Как видно на фотографиях, опубликованных дипломатическим ведомством, дочь монарха пришла в школу в украинской вышиванке, синих штанах и кедах.

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