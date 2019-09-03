 Младшая дочь короля Бельгии надела в школу вышиванку. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Посольства Украины в Бельгии.
Как видно на фотографиях, опубликованных дипломатическим ведомством, дочь монарха пришла в школу в украинской вышиванке, синих штанах и кедах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Посольства Украины в Бельгии.
Как видно на фотографиях, опубликованных дипломатическим ведомством, дочь монарха пришла в школу в украинской вышиванке, синих штанах и кедах.
------------------
🙂
Стиль Ганни Київської, Королеви Франції.
.
https://korrespondent.net/ukraine/3847645-v-sety-obsuzhdauit-nadpys-RUSSIA-na-hrudy-u-syna-poroshenko
скандальне фото з сином екс-президента ось:
...
Респект Королю Бельгии.
Знайдіть на світлині якоїсь Клаудії Шиффер кокошнік
Знайдіть на світлині Адель у вишиванці поряд лапті