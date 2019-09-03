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Все про:Бельгия (233) вышиванка (89)

 Младшая дочь короля Бельгии надела в школу вышиванку. ФОТО

Младшая дочь короля Бельгии пришла в школу в вышиванке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Посольства Украины в Бельгии.

Младшая дочь короля Бельгии надела в школу вышиванку 01

Как видно на фотографиях, опубликованных дипломатическим ведомством, дочь монарха пришла в школу в украинской вышиванке, синих штанах и кедах.

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Младшая дочь короля Бельгии надела в школу вышиванку 02

Источник: https://censor.net.ua/p3146211
 
   
 Топ комментарии
 
А Петін балбес ще ходить в футболці з написом russia?
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Шо, істерики не було? То, можливо, це і не король? Ні кортежу, ні охорони, ні істерик ... Не солідно, якось Младшая дочь короля Бельгии надела в школу вышиванку - Цензор.НЕТ 1652
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Младшая дочь короля Бельгии пришла в школу в вышиванке
------------------
🙂
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Наша, чи у когось і крій такий же, і орнамент
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Наша.
Стиль Ганни Київської, Королеви Франції.
.
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Пффф тоже мне новость... а вот у нас младшая дочь школьной учительницы харанта стала министром страны, учитесь европа!
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«Бабьі! Порошенко с горьі спускаєццо !!!!!!»

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Баби усі на раші-паРаші. В Україні жінки, пані та панянки.
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На світлині типова кацапка, баба в какашніку. Яке відношення такі баби мають до України? В Україні какашніків не носять та й баб немає.
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Шо - так і пєть: хутін - пуйло? Молодша донька короля Бельгії одягла до школи вишиванку - Цензор.НЕТ 509 "Всєм народам нравітца руская красавіца"
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На цьому фото не Міша Порошенко, а його френд Сєргєй Кізієв з Новосібірска.
https://korrespondent.net/ukraine/3847645-v-sety-obsuzhdauit-nadpys-RUSSIA-na-hrudy-u-syna-poroshenko

скандальне фото з сином екс-президента ось:

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Сергій Кізієв з паРаші з подружкою? Ти ним пишаєшся?
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Не ищите здесь глубокого смысла. Его просто нет. Мода. Так что событие совершенно незначительное.
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Якби мокшанський кокошник був у тренді, та ще б з метою зробити реверанс (читай - підсос) підарашці з її Північним гівнопотоком-2, імідж-мейкер королівської родини натягнув би на принесу цей мацкалопітекський предмет
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Галімий король - без охорони і кортежу, ще й дитину вільно фотографують. Злидні. Молодша донька короля Бельгії одягла до школи вишиванку - Цензор.НЕТ 4770
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А де ескорт з броньованих автомобілів де десятки охоронців і взагалі чому пішки, як то це все не по царськи!) ??
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Да ещё которые пешеходов сбивали... (пэпкины кортежи).
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И что тут удивительного, вед сын президента Украины тоже первого сентября был вышивание , не зебилы ?
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Вишиванка пасує до будь чого, сорочка взагалі універсал як під джинси так і під строгий стиль
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Та вона і сама красунька. Нехай буде щасливою.
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Хай росте велика і здорова! І Слава Україні!
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Такую прекрасную новость,-и ту постарались испачкать плевками дерьмом в сторону бывшего президента. Проснитесь,дурачьё,скоро у нового,вашего президента срок закончится!
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ЛАМПОЧКУ ВКРУТИЛ УЖЕ?
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Анекдот про лампочку,уже рассказывают про таких ИДИОТОВ,как ты! У нас президент не клоун. Молодша донька короля Бельгії одягла до школи вишиванку - Цензор.НЕТ 5240
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ЭТО ТОЧНО. У ВАС ПРЕЗИДЕНТ - БЕСПОЛЕЗНЫЙ МОСКОВСКИЙ КУСОК ГАВНА, НА КОТОРОГО ПЛЮЮТ ВСЕ НАЧИНАЯ С ПАРЛАМЕНТА И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
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Писати із увімкненим капсом - моветон
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Так ты,МРАЗЬ,оказывается КАЦАППСИНА,следовательно,твой президент в самом деле не кусок говна,а ВСЕ остальное говно! Ты сегодня уже облизал навозного петуха? Так и будешь жить кушая кизяк! Приятного аппетита,кацаппсина!
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Какой "моветон"? Эта МРАЗЬ,еще бараньим жиром мажется,вместо мытья!
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Охорона ззаду плетететься---бачите ? тачки Барбекю---це вам не шаурма Молодша донька короля Бельгії одягла до школи вишиванку - Цензор.НЕТ 4688 Молодша донька короля Бельгії одягла до школи вишиванку - Цензор.НЕТ 8749
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А такому віці дівчатки вже формуються як особистість, враховуючи її статус вона була в курсі який одяг вона одягає. Адже вишиванка це доля виткана на тканині, це воля від злого та нечистого. Ви вірну вибрали сторону шановна панянечко, щасти вам квітко.
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"В курсі" був придворний імідж-мейкер. А слухнчна принцеса виконує те, що їй кажуть
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"Младшая дочь короля Бельгии надела в школу вышиванку." - а когда был день вышиванки, Гройсман в ВР не надел вышиванку вместе с оппозиционным блоком.
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Цей вчинок - яскраве свідчення надпотужної підтримки України зі сторони Брюсселя. Сині штани, вишиванка на юній принцесі - це мега-месседж для українського політикуму : Гейропка з нами. Мінські угоди, бла-бла, мирне врегулювання, бла-бла, дипломатичним шляхом з терористами, блл-блл, внутрішній конфлікт. Треба просто перестати стріляти.
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И старшая тоже. Но, боюсь, что это просто мода на вышитые кофты. Ведь никаких заявлений не было. Молодша донька короля Бельгії одягла до школи вишиванку - Цензор.НЕТ 2351
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Папик хорошо воспитал.
Респект Королю Бельгии.
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Король Бельгии бандерiвець-не вiрю.(Станiславський)
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А когда это снимали, король орал на весь Брюссель "чего вы снимаете мою дочь!!!???????????!!!!!!!!!!!!!".... Королева выбивала камеру у фотографа?
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Молодша донька короля Бельгії одягла до школи вишиванку - Цензор.НЕТ 4057
Знайдіть на світлині якоїсь Клаудії Шиффер кокошнік
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Молодша донька короля Бельгії одягла до школи вишиванку - Цензор.НЕТ 3354
Знайдіть на світлині Адель у вишиванці поряд лапті
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