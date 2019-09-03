 Как депутаты с себя неприкосновенность снимали. ФОТОрепортаж

Как реагировали на это событие народные депутаты и президент Владимир Зеленский видел парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Утро открылась вторая сессия Верховной Рады 9-го созыва. На заседании парламента присутствуют президент Украины Владимир Зеленский и члены правительства.
Кабинет министров Украины и часть фракции партии "Слуга народа".
В ожидании голосования радостные члены команды Зеленского: первый помощник президента Сергей Шефир, руководитель офиса президента Андрей Богдан, Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, глава СБУ Иван Баканов, глава Национального банка Украины Яков Смолий.
Народный депутат Петр Порошенко (партия"Европейская Солидарность").
Президент Владимир Зеленский сообщил депутатам, что снятие неприкосновенности не подразумевает ответственность за любые политические решения и публичные выступления. Речь идет о разрешении привлекать за уголовные правонарушения: от совершения ДТП до крышевания незаконной добычи янтаря.
"Парламент не "малина", где можно 5 лет прятаться под куполом", - отметил Зеленский, добавив, что в Австралии, Британии, США, Канаде и прочих странах парламентарии не имеют защиты от криминальных правонарушений.
Депутаты фракции "Голос" Сергей Рахманин и Святослав Вакарчук.
Нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко просит о чем-то коллегу Рахманина.
Святослав Вакарчук заявил, что еще до того, как стали известны результаты в парламентских и президентских выборов, в партии "Голос" однозначно высказывались в поддержку данного законопроекта.
Петр Порошенко напомнил нардепам, что законопроект за отмену неприкосновенности был внесен именно им - пятым президентом Украины.
Большинство нардепов захотели запечатлить историческое голосование на свои смартфоны.
Решение о снятии депутатской неприкосновенности принято - "за" 373 нардепа.
Радость и овации зала, президии парламента и президента.
Владимир Зеленский доволен голосованием и заявил, что сегодня в парламенте случилось, то, что считалось невозможным - снятие неприкосновенности народных депутатов.
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Це все може працювати при умові дійсно незалежної судової влади, бо інакше можна почати політичні переслідування і видавати їх за кримінальні. До того ж зебіли поки не зрозуміли, що цей закон буде застосовуватися і до них.
В другое время Корейко и сам купил бы такую занятную книжицу, но сейчас он даже скривился от ужаса.
Первая фраза была очеркнута синим карандашом и гласила: "Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем""
Хороший стимул.
ВР изменилась. Много молодых. Так приятно... не видеть вечно замшелую, на 4/5 пустую, зевающую, спящую, дерущуюся, орущую, разнаряженную... в вышиванках и кривляющуюся.
Посмотрите, как одеты - как в Европарламенте: официально и просто.
люцька, не приставай, читай гугл. Ты мне неприятен.
Если даже предложили внести поправку в Конституцию, значит, знали, о чём поправка.
Сегодня это было: 3 сентября Верховная Рада проголосовала за окончательное одобрение (в целом) законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрено лишение народных депутатов неприкосновенности с 2020 годаИсточник: https://censor.net.ua/p3146182
Чего ещё кому-то не хватало?
Сам пэдрот проголосовал, ты его и упрекай.
Придётся вам смириться с реальностью.
Десь так рвонуло після зняття недоторканості.....
А баригоборцуни накшталт Юльок, Садових, Ляшків і інших ригів не голосували за позбавлення себе любимих недоторканності.
А ще й всередині БПП і НФ були такі "куми і армійські друзі президента" по типу Авакова, Найема і подібних.
И. Репин. Депутаты снимают с себя неприкосновенность
Не забувайте, що в депутатів були і є "ну дуже талановиті бізнесмени" серед родичів до третього коліна. Була б воля влади, дістати і притиснути можна будь кого через кримінальну справу на рідню. Але їхні "раптові" статки ніколи нікого не цікавили за нашим законодавством (як в розбірках сицилійської мафії - "сім'я поза війною").