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 Политика Украины
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Все про:ВР (23505) депутат (2719) Зеленский (2678) неприкосновенность (920)

 Как депутаты с себя неприкосновенность снимали. ФОТОрепортаж

3 сентября Верховная Рада проголосовала за окончательное одобрение (в целом) законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрено лишение народных депутатов неприкосновенности с 2020 года.

Как реагировали на это событие народные депутаты и президент Владимир Зеленский видел парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Как депутаты с себя неприкосновенность снимали 01

Утро открылась вторая сессия Верховной Рады 9-го созыва. На заседании парламента присутствуют президент Украины Владимир Зеленский и члены правительства.

Как депутаты с себя неприкосновенность снимали 02

Кабинет министров Украины и часть фракции партии "Слуга народа".

Также читайте: Будем обращаться в Конституционный суд, - нардеп от ОПЗЖ Нимченко о снятии неприкосновенности

Как депутаты с себя неприкосновенность снимали 03

В ожидании голосования радостные члены команды Зеленского: первый помощник президента Сергей Шефир, руководитель офиса президента Андрей Богдан, Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, глава СБУ Иван Баканов, глава Национального банка Украины Яков Смолий.

Как депутаты с себя неприкосновенность снимали 04

Народный депутат Петр Порошенко (партия"Европейская Солидарность").

Как депутаты с себя неприкосновенность снимали 05

Президент Владимир Зеленский сообщил депутатам, что снятие неприкосновенности не подразумевает ответственность за любые политические решения и публичные выступления. Речь идет о разрешении привлекать за уголовные правонарушения: от совершения ДТП до крышевания незаконной добычи янтаря.

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Как депутаты с себя неприкосновенность снимали 06

"Парламент не "малина", где можно 5 лет прятаться под куполом", - отметил Зеленский, добавив, что в Австралии, Британии, США, Канаде и прочих странах парламентарии не имеют защиты от криминальных правонарушений.

Как депутаты с себя неприкосновенность снимали 07

Депутаты фракции "Голос" Сергей Рахманин и Святослав Вакарчук.

Как депутаты с себя неприкосновенность снимали 08

Нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко просит о чем-то коллегу Рахманина.

Как депутаты с себя неприкосновенность снимали 09

Святослав Вакарчук заявил, что еще до того, как стали известны результаты в парламентских и президентских выборов, в партии "Голос" однозначно высказывались в поддержку данного законопроекта.

Как депутаты с себя неприкосновенность снимали 10

Петр Порошенко напомнил нардепам, что законопроект за отмену неприкосновенности был внесен именно им - пятым президентом Украины.

Как депутаты с себя неприкосновенность снимали 11

Большинство нардепов захотели запечатлить историческое голосование на свои смартфоны.

Как депутаты с себя неприкосновенность снимали 12

Решение о снятии депутатской неприкосновенности принято - "за" 373 нардепа.

Как депутаты с себя неприкосновенность снимали 13

Как депутаты с себя неприкосновенность снимали 14

Как депутаты с себя неприкосновенность снимали 15

Радость и овации зала, президии парламента и президента.

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Как депутаты с себя неприкосновенность снимали 16

Как депутаты с себя неприкосновенность снимали 17

Владимир Зеленский доволен голосованием и заявил, что сегодня в парламенте случилось, то, что считалось невозможным - снятие неприкосновенности народных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/p3146182
 
   
 Топ комментарии
 
"Парламент не "малина", где можно 5 лет прятаться под куполом", - отметил Зеленский, добавив, что в Австралии, Британии, США, Канаде и прочих странах парламентарии не имеют защиты от криминальных правонарушений. Источник: https://censor.net.ua/p3146182
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Це все може працювати при умові дійсно незалежної судової влади, бо інакше можна почати політичні переслідування і видавати їх за кримінальні. До того ж зебіли поки не зрозуміли, що цей закон буде застосовуватися і до них.
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Вот теперь пусть дупутаты, которые опасаются политических преследований под видом уголовных дел, и озаботятся тем, чтобы судебная система действительно работала и была действительно беспристрастной и независимой.
Хороший стимул.
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Зебіли, ну чому ж ви такі зебіли? Как депутаты с себя неприкосновенность снимали - Цензор.НЕТ 3036 "З фракції «Європейська Солідарність» проголосували за 24 представників, 3 - утримались."
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"Парламент не "малина", где можно 5 лет прятаться под куполом", - отметил Зеленский, добавив, что в Австралии, Британии, США, Канаде и прочих странах парламентарии не имеют защиты от криминальных правонарушений. Источник: https://censor.net.ua/p3146182
____________________________________________________________________________________
Це все може працювати при умові дійсно незалежної судової влади, бо інакше можна почати політичні переслідування і видавати їх за кримінальні. До того ж зебіли поки не зрозуміли, що цей закон буде застосовуватися і до них.
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Зебіли, ну чому ж ви такі зебіли? Как депутаты с себя неприкосновенность снимали - Цензор.НЕТ 3036 "З фракції «Європейська Солідарність» проголосували за 24 представників, 3 - утримались."
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оно ж зебил.. пишет что в методичках требуют Как депутаты с себя неприкосновенность снимали - Цензор.НЕТ 82
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Набу-*** уже взяло на карандаш воздержавшихся и не голосовавших ?
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Ali Hasan--легко..перекваліфікувати з політичної в кримінальну...при януковищу вже є досвід
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После телеграммы, в которой неизвестный гражданин уведомлял, что командовать парадом будет именно он, а не кто-либо другой, наступило успокоение. Александра Ивановича не тревожили три дня. Он начал уже привыкать к мысли, что все случившееся нисколько его не касается, когда пришла толстая заказная бандероль. В ней содержалась книга под названием "Капиталистические акулы" с подзаголовком: "Биография американских миллионеров".
В другое время Корейко и сам купил бы такую занятную книжицу, но сейчас он даже скривился от ужаса.
Первая фраза была очеркнута синим карандашом и гласила: "Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем""
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от принятия закона, инициированного и поддержанного Порошенком? ты истинный зебил!
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Зебіле, ти хоч поцікався, хто голосував. Хоча, сморід- ваш нормальний стан
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який жах Как депутаты с себя неприкосновенность снимали - Цензор.НЕТ 9585...а де мезкіє рожі з ОПЗаЖопу...а Юзік в залі ,щось не бачу.чи пішов на обід?
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Вот теперь пусть дупутаты, которые опасаются политических преследований под видом уголовных дел, и озаботятся тем, чтобы судебная система действительно работала и была действительно беспристрастной и независимой.
Хороший стимул.
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Ви не зрозуміли, бо незалежна судова влада їм не потрібна.
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а она была? особенно при свыне и мародере?
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Я писав, що була незалежна судова влада? Якщо знайдеш таке, то я буду вибачатися, а якщо ні, то чекаю твоїх вибачень. До того ж відсутність раніше незалежної судової влади не знімає відповідальність за її впровадження з нової влади.
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Это безусловная победа Зеленского, еще один маленький шаг и тех,кто ровнее других не останется
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кроме зели.. он то неприкосновенен..))) тсарек вас обул в очередной раз ..)))))))))))))))))
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Цікаво, як довго ще протримається ейфорія.
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Мене не так цікавить ейфорія серед зебілів в раді, як зебілів їх обравших.
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О! При пэдроте такого не було.
ВР изменилась. Много молодых. Так приятно... не видеть вечно замшелую, на 4/5 пустую, зевающую, спящую, дерущуюся, орущую, разнаряженную... в вышиванках и кривляющуюся.
Посмотрите, как одеты - как в Европарламенте: официально и просто.
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пэдрололка даже не забыл себя ударить в грудь! Как депутаты с себя неприкосновенность снимали - Цензор.НЕТ 5203 В своей манере. Скромности - 0.
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А зачем мне о нём волноваться? Он отбывает в правительстве последние дни. Или ты думаешь, PD или 5St чем-то лучше? За Маркива никто из них не побеспокоился.
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Та там в Сапоге правиттельства меняются каждый год, Европа однако...
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Перед этим PD *выстояли аж 3 года. Демократия, знаешь ли.
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И неприкосновенности тоже нет. Так ведь?
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Есть. Там не та ситуация с коррупцией.
люцька, не приставай, читай гугл. Ты мне неприятен.
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Дополняю, пэбилка. бойко, кстати на статью прокатит.
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Да, и ЗЕбилы опять сожрали свои галстуки.
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Issy а тобі приємно бачити тих, хто голосує не читаючи законопроекти?
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Если пэпка предложил этот закон, почему до сих пор не прочитали?
Если даже предложили внести поправку в Конституцию, значит, знали, о чём поправка.
Сегодня это было: 3 сентября Верховная Рада проголосовала за окончательное одобрение (в целом) законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрено лишение народных депутатов неприкосновенности с 2020 годаИсточник: https://censor.net.ua/p3146182
Чего ещё кому-то не хватало?
Сам пэдрот проголосовал, ты его и упрекай.
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Повна брехня, бо фракція ЄС та Голос не голосували, а законопроекти були відсутні для розгляду і ознайомлення. Так, що я довів вашу брехню.
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Али имеет манеру обзываться.
Придётся вам смириться с реальностью.
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Как депутаты с себя неприкосновенность снимали - Цензор.НЕТ 589
Десь так рвонуло після зняття недоторканості.....
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горит в трусах у свынопети
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І тут на трибуну виліз кондитер і нагадав всім що це його заслуга,він би і раніше це зробив зі своєю більшістю,але руки не доходили
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Ні, руки були відрубані, не зробив бо путіннарадьот
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Итак порохоскот год не нашел возможности проголосовать за якобы ими внесенный Закон. Потребовалась публичная экзекуция в Раде. Зеленский мастерски просто заставил обезумевших свиней проголосовать за собственную кастрацию. Но как они визжали! Грозились КСом, извивались до последнего. Результат? Все видели решительность и честность Зеленского и подлую натуру Порошенко и его подсвинков.
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Порошенко как всегда попиарился на чужом. Если ты внес, что же ты за 5 лет умудрился не принять?
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Бо у БПП i HФ голосів було недостатньо.
А баригоборцуни накшталт Юльок, Садових, Ляшків і інших ригів не голосували за позбавлення себе любимих недоторканності.
А ще й всередині БПП і НФ були такі "куми і армійські друзі президента" по типу Авакова, Найема і подібних.
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самое забавное во всей этой истории то, што петькины петьки лепили данный законопроект исходя из расчета на повторное сракосидение петьки на Банковой, а петька сам оказался под куполом))....
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И. Репин. Депутаты снимают с себя неприкосновенность
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как депутаты под куполом рады ......венности лишались.
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Взагалі не вбачаю приводу для зчинення такого лементу, бо сталося правильне рішення ВР, яке жодним чином не гарантує перемоги над корупцією, а лише усуває перешкоди для ведення слідства по депутатських "гріхах" під прикриттям "посвідчення".
Не забувайте, що в депутатів були і є "ну дуже талановиті бізнесмени" серед родичів до третього коліна. Була б воля влади, дістати і притиснути можна будь кого через кримінальну справу на рідню. Але їхні "раптові" статки ніколи нікого не цікавили за нашим законодавством (як в розбірках сицилійської мафії - "сім'я поза війною").
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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