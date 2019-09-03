 Как депутаты с себя неприкосновенность снимали. ФОТОрепортаж

Как реагировали на это событие народные депутаты и президент Владимир Зеленский видел парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Утро открылась вторая сессия Верховной Рады 9-го созыва. На заседании парламента присутствуют президент Украины Владимир Зеленский и члены правительства.

Кабинет министров Украины и часть фракции партии "Слуга народа".

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В ожидании голосования радостные члены команды Зеленского: первый помощник президента Сергей Шефир, руководитель офиса президента Андрей Богдан, Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, глава СБУ Иван Баканов, глава Национального банка Украины Яков Смолий.

Народный депутат Петр Порошенко (партия"Европейская Солидарность").

Президент Владимир Зеленский сообщил депутатам, что снятие неприкосновенности не подразумевает ответственность за любые политические решения и публичные выступления. Речь идет о разрешении привлекать за уголовные правонарушения: от совершения ДТП до крышевания незаконной добычи янтаря.

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"Парламент не "малина", где можно 5 лет прятаться под куполом", - отметил Зеленский, добавив, что в Австралии, Британии, США, Канаде и прочих странах парламентарии не имеют защиты от криминальных правонарушений.

Депутаты фракции "Голос" Сергей Рахманин и Святослав Вакарчук.

Нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко просит о чем-то коллегу Рахманина.

Святослав Вакарчук заявил, что еще до того, как стали известны результаты в парламентских и президентских выборов, в партии "Голос" однозначно высказывались в поддержку данного законопроекта.

Петр Порошенко напомнил нардепам, что законопроект за отмену неприкосновенности был внесен именно им - пятым президентом Украины.

Большинство нардепов захотели запечатлить историческое голосование на свои смартфоны.

Решение о снятии депутатской неприкосновенности принято - "за" 373 нардепа.

Радость и овации зала, президии парламента и президента.

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Владимир Зеленский доволен голосованием и заявил, что сегодня в парламенте случилось, то, что считалось невозможным - снятие неприкосновенности народных депутатов.