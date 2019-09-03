 Порошенко не пришел на допрос в ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Защитник Порошенко Игорь Головань сообщил, что его клиент не явился на допрос, поскольку его клиент сегодня работает в Раде, что является уважительной причиной для неявки.
Как сообщалось, директор Государственного бюро расследований Роман Труба ранее заявил, что его ведомство расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко.
В свою очередь адвокат Порошенко опроверг эту информацию, заявив, что Порошенко проходит только в качестве свидетеля по двум делам ГБР.
25 июля Порошенко был на допросе в ГБР по делу о продаже завода "Кузня на Рыбальском".
Он от них устал, от вида их не обремененным интеллектом лиц в горло Вовчику не лезет любимая шаурма, потому сюда перенаправил, массовку создавать.
"Кличко, зупини своїх забудовників."
Только в новости не попало.
То, по которому пока свидетелями проходят Зеленский и Баканов?
Не хотите помочь Баканову "прорешать"?
Этот жалкий поц именно за этим в США и ездил, "прорешать" с гос. машиной США
Записывайтесь в свидетели по самому крупному в истории делу по отмыванию денег, оставьте суду в Делавэре Ваш домашний и рабочий телефоны.
В дириндиди даже народный трибунал провели над петей.
Для этого даже граждане гордых независимых республик на время стали гражданами Украины.
И не бреши что ты не знаешь об этом.
Над ними весь укрнет ржал.
Как теперь над зебилами.
Ты же официальный представитель дурнр в Украине.
1) Солдати на "нулю"
2) Люди що десятиліттями боролись за українську церкву.
3) Народ що не розміняв мову на ковбасу.
Чето вспомнился митинг беременных лилипутов из "Дня выборов".
Неприкосновенность снята повестка в ГБР теперь важнее, можно теперь и принудительно доставлять, он же теперь, как все, не небожитель.
Судовая..такая потужная, что люди дохнут от этих реформ,
а самому пороху валить со страны надо....
Сссыкун
А если Петю, как он в свое время Саакашвили из ресторана, - за волосы и потянуть из депутатской столовой на допрос? Пусть почувствует, что он творил.
Хіт продажу для депутатів