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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:допрос (1210) Порошенко (17755) Богачук Олег (892) ГБР (525)

 Порошенко не пришел на допрос в ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пятый президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований из-за рабочего дня в Раде.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Защитник Порошенко Игорь Головань сообщил, что его клиент не явился на допрос, поскольку его клиент сегодня работает в Раде, что является уважительной причиной для неявки.

Читайте также: Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский

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Как сообщалось, директор Государственного бюро расследований Роман Труба ранее заявил, что его ведомство расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР открыло дело против Парубия по факту возможного препятствования осуществлению избирательного права

В свою очередь адвокат Порошенко опроверг эту информацию, заявив, что Порошенко проходит только в качестве свидетеля по двум делам ГБР.

25 июля Порошенко был на допросе в ГБР по делу о продаже завода "Кузня на Рыбальском".

Источник: https://censor.net.ua/p3146174
 
 
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то зебилы от шария и портного.. "новые лица" т.с.
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Лохторат Вовчика.
Он от них устал, от вида их не обремененным интеллектом лиц в горло Вовчику не лезет любимая шаурма, потому сюда перенаправил, массовку создавать.
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Судя по плакатам, там тусня-винегрет. )

"Кличко, зупини своїх забудовників."
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Помістя у Козині,побудовано Поросям на місці санаторію.
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да, 3D кинотеатр у слепых детей отжал, в прошлом году еще.
Только в новости не попало.
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а шо там за "душогуба"? За втрати на фронті зебіл пИсає?
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тикай цуцик, тикай
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Доставити баригу примусово!
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зараз будуть завивать малороси та їх касабські друзі)))
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Притащить негодяя на аркане ,как свинью ... Порошенко не пришел на допрос в ГБР - Цензор.НЕТ 7483
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Пока ещё свидетель? Ню...ню..... Порошенко не пришел на допрос в ГБР - Цензор.НЕТ 3570
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Как продвигается следствие в Делавэре?
То, по которому пока свидетелями проходят Зеленский и Баканов?
Не хотите помочь Баканову "прорешать"?
Этот жалкий поц именно за этим в США и ездил, "прорешать" с гос. машиной США Порошенко не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 6045
Записывайтесь в свидетели по самому крупному в истории делу по отмыванию денег, оставьте суду в Делавэре Ваш домашний и рабочий телефоны.
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Шо апять убєжал со страни???? а Зе бобіки, що скажете
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И правильно сделал.на эту портновскую помойку гбр пусть вообще внимание не обращает.
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А кто ж эту "портновскую помойку" организовывал и выставлял потужною перемогою?
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закон один для всех ,а святой он только у себя на мазне под икону Порошенко не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 4823
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интересно, если бы он пошел в гбр, проигнорировав сегодняшнее голосование в раде, чем бы тут фонтанировали зелупы?
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К зебобам еще их товарищи из дындырыры не присоединились с требованием наказать петю за нападнние на Донбасс?
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Ні,диридинди захищають Пєтью,він їм рідна мати.
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Не бреши.
В дириндиди даже народный трибунал провели над петей.
Для этого даже граждане гордых независимых республик на время стали гражданами Украины.
И не бреши что ты не знаешь об этом.
Над ними весь укрнет ржал.
Как теперь над зебилами.
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Спитай у Люциуса,він офіційний представник ПЄС у ДурНР))
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А у тебя почему нельзя?
Ты же официальный представитель дурнр в Украине.
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Амеба нульова,я представник Українського Донбасу.
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а чо ты с дыныры сбежал?тебе же там ничего не грозило...
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В мене на окупантів алергія,я ж не твій братан Люциус,який за рублі Україну продає.
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Да их тут толпы. Просто они пока стесняются. Главный еще не приказал.
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За Пороха проголосувало 8%. Але хто ці люди.
1) Солдати на "нулю"
2) Люди що десятиліттями боролись за українську церкву.
3) Народ що не розміняв мову на ковбасу.
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За зе голосовало люмпен-быдло с 8 классами, по крайней мере из тех кого я знаю.
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Это значит одно: у тебя, подбарыжной "ылиты", окружение почему-то "люмпен-быдло с 8 классами". Может, пора спуститься на землю?
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Труба-власть употреби.В наручниках,за копыта приволоки ТЕ.
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Зачем ты так про **********... Они себя слугами считают.
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Шо Порося вже побігло до кордону з Кацапієй?
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здесь не все так просто или просто взаимодействие печени с очком
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Хаха, кто в курсе что там за санаторий для слепых что Петя отобрал?))
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И шо то за слепые с плакатом прыгают. Порошенко не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 9645

Чето вспомнился митинг беременных лилипутов из "Дня выборов".
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подгорает пердак у свынопети, возмездие приближается,
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Мародьора треба не садити, а стріляти по законам ваєннага врємєні!!!
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интересно, за это ему админ штраф выпишут? или он у нас ровнее остальных граждан?
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а с чего бы это?его зеленый спикер не отпустил с работы
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В поте лица пашет на благо Украины ???
Неприкосновенность снята повестка в ГБР теперь важнее, можно теперь и принудительно доставлять, он же теперь, как все, не небожитель.
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Загордился Порохатый Шоколатье - не изволили почтить присутствием. Ничё-ничё, глядишь, скоро попустит.
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Под такой отмазкой он вообще никуда ходить на допросы не будет, то он на голосованиях то в комитетах.
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Порошенко таки потужные реформы сделал....реформа МВД,
Судовая..такая потужная, что люди дохнут от этих реформ,
а самому пороху валить со страны надо....
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ты тока от одной сдох?или ото всех скопом? Порошенко не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 9755
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Порошенко не пришел на допрос в ГБР


Сссыкун Порошенко не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 2360
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Петя перетрудился... Устал. Сил нет ехать на допрос.
А если Петю, как он в свое время Саакашвили из ресторана, - за волосы и потянуть из депутатской столовой на допрос? Пусть почувствует, что он творил.
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Знає кіт чиє сало з'їв. Взяти за пейси, за хобот і приволокти силоміць
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А в субботу и воскресенье Порошенко будет встречаться с избирателями. Бесконечная история....
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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