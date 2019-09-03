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 Общество, Фоторепортаж
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 Соревнования на лучший танковый взвод ВСУ: на Черниговщине состоялись "танковые карусели" всеармейского масштаба. ФОТОрепортаж

На Черниговщине продолжаются соревнования на лучший танковый взвод Вооруженных Сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В конкурсе принимают участие лучшие танковые взводы от оперативных командований "Север", "Запад", "Восток" и "Юг", а также Командование Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины и Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Соревнования на лучший танковый взвод ВСУ: на Черниговщине состоялись танковые карусели всеармейского масштаба 01

В четвертый день конкурса танкисты провели второй этап профессиональной номинации - танковая карусель.

Соревнования на лучший танковый взвод ВСУ: на Черниговщине состоялись танковые карусели всеармейского масштаба 02

Особенностями выполнения упражнения "танковая карусель" является своевременное выявление и поражение целей, которое осуществляется с ведением постоянного непредсказуемого огневого воздействия на противника с выполнением тактических маневров боевых машин на поле боя.

Соревнования на лучший танковый взвод ВСУ: на Черниговщине состоялись танковые карусели всеармейского масштаба 03

"Опыт ведения боевых действий показал большую эффективность поражения противника таким образом", - сказано в сообщении.

Соревнования на лучший танковый взвод ВСУ: на Черниговщине состоялись танковые карусели всеармейского масштаба 04
Фото: пресс-служба Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/p3146173
 
   
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Все знают, что лучший танковый взвод это тот которым управляет Владимир Александрович
Соревнования на лучший танковый взвод ВСУ: на Черниговщине состоялись "танковые карусели" всеармейского масштаба - Цензор.НЕТ 986
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Ну Зеля хоть у танк зможе залізти,а Порося тільки у бомболюк бомбардувальника.
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отлично! будешь Зеле вместо снарядов шаурму подавать)))
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чтобы зелю в танк загнать нужно сначала его с повесткой догнать и ладно бы на велосипеде убегал, так он на внедорожнике коломойши драпать будет.
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мрія кожного хлопчика в дитинстві - танк.
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Ніколи в дитинстві про танки не мріяв. Це як у кацапів мілітарізують дітей з ясел...
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Він був настільки бідний,якби народився дівчинкою,то зовсім гратись не булоб чим))
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у них всех один недостаток - они недостаточно зеленые
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Може хоть при Зелі,ЗСУ отримає "Оплоти".
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А учителя по 4 тысячи у.е. .... чекай проверяй. ага.
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А зебіли сепарам мости будують, під канонаду сепарськой артилерії.
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Грощі то були,але Пєтья з Свинарчуком їх крали,а Оплоти продавали.
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купили бы, если компании зели налог заплатили, а не в офшорах ныкались
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это все наследие барыги и партии войны. но зелесвин с этим разбереться, танки отгонит засередину и продаст как излишки
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