 Правоохранители изъяли у дилеров в Павлограде крупную партию наркотиков на полмиллиона гривен, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Днепропетровской области.
"В рамках расследования было установлено, что мужчины снимали квартиру в одной из многоэтажек по улице Ватутина в г. Павлоград. 2 августа во время обыска оперативники Павлоградского ОП обнаружили приготовленные для распространения наркотики - опий ацетилированный и метадон. Наркотические вещества изъяли и направили на экспертизу. На "черном рынке" изъятые наркотические вещества стоят почти полмиллиона гривен", - сказано в сообщении.
Личности мужчин установлены - ими оказались 21-и 38-летние жители Кривого Рога.
В полиции отмечают, что один из мужчин уже отбывал наказание за совершение тяжкого преступления.
По указанному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
как обрадовались коррупционеры от медицины, думают, с новой силой потечет к ним бабло из карманов больных и нуждающихся - нога им в рот...
*****, пусть только на меня рыпнутся, просто очень хочется этого!...