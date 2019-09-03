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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:наркотики (1575) Павлоград (73) Нацполиция (10003)

 Правоохранители изъяли у дилеров в Павлограде крупную партию наркотиков на полмиллиона гривен, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Павлограде сотрудники уголовного розыска задокументировали факт распространения опия ацетилированного и метадона путем закладок двумя жителями г. Кривой Рог.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Днепропетровской области.

"В рамках расследования было установлено, что мужчины снимали квартиру в одной из многоэтажек по улице Ватутина в г. Павлоград. 2 августа во время обыска оперативники Павлоградского ОП обнаружили приготовленные для распространения наркотики - опий ацетилированный и метадон. Наркотические вещества изъяли и направили на экспертизу. На "черном рынке" изъятые наркотические вещества стоят почти полмиллиона гривен", - сказано в сообщении.

Личности мужчин установлены - ими оказались 21-и 38-летние жители Кривого Рога.

Правоохранители изъяли у дилеров в Павлограде крупную партию наркотиков на полмиллиона гривен, - полиция 01

В полиции отмечают, что один из мужчин уже отбывал наказание за совершение тяжкого преступления.

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По указанному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Правоохранители изъяли у дилеров в Павлограде крупную партию наркотиков на полмиллиона гривен, - полиция 02

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители изъяли у дилеров в Павлограде крупную партию наркотиков на полмиллиона гривен, - полиция 03
Фото: пресс-служба Нацполиции

Источник: https://censor.net.ua/p3146126
 
 
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бо відразу грошима міряють наркотики.Ще й вартість визначають .
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коли мусора почнуть міряти наркотики не вартістю , а вказувати вагу - тоді вони перестануть бути мусорами.Із показаних препаратів можна зробити висновок , що хтось із цих наркоторговців є хворим на туберкульоз.
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от Супрун наконец то избавились - возврат эпохи клафелинщиков настал!....
как обрадовались коррупционеры от медицины, думают, с новой силой потечет к ним бабло из карманов больных и нуждающихся - нога им в рот...
*****, пусть только на меня рыпнутся, просто очень хочется этого!... Правоохоронці вилучили в дилерів у Павлограді велику партію наркотиків на пів мільйона гривень, - поліція - Цензор.НЕТ 2318 Правоохоронці вилучили в дилерів у Павлограді велику партію наркотиків на пів мільйона гривень, - поліція - Цензор.НЕТ 6917
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словосочетание "диллеры по наркотикам" - это из мира идиотизма?? мерчандайзеры тоже есть по наркотикам?? если наркота в аптеке вместе со шприцем без продлем, то, видимо, есть! --- в каком измерении идиотизма мы живем??????
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