 Около 100 раненых и уничтоженных: офицер ВСУ Штефан озвучил потери оккупантов на Донбассе за август. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
"Игнорируя минские договоренности в августе российско-оккупационные войска почти каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов.
По итогам августа в подразделениях российско-оккупационных войск "лднр" были ликвидированы около 40 оккупантов и около 55 оккупантов получили ранения различной степени тяжести", - написал он.
Фото: Штефан/Facebook
"Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины! Вместе победим!", - резюмировал офицер.
Это многое обьясняет из твоей писанины и той ненависти к народу Украины в твоих высерах.
откуда ты знаешь что БОЛЬШИНСТВО -не боевые,трепло петруччино?
Билецкий - Хомчак отдал приказ 1,5 недели назад не стрелять в ответ.
https://www.youtube.com/watch?v=EfsaVNMCMFQ
Потому, что секта зебилов имени Святого Пэтра Рошенко на "Цензоре" пишет совершенно противоположное, а я верю только этим идиотам!!
а Демура такой:
Про це Насалик заявив в ефірі каналу NewsOne.
"Ці події відбувалися в лютому 2015 року, коли я був депутатом Верховної ради, а я став депутатом, будучи міським головою міста Калуш (Івано-Франківська область). Це період закінчення Дебальцевскої операції та подій, коли рухнула вежа в аеропорту", - заявив Насалик.
За його словами, йому зателефонувала мати взятого у полон військового Станіслава Стовбана, який мешкав у місті Калуш та попросила про допомогу.
"Тоді було прийнято рішення, що я поїду сам. Визріла ідея поїхати як журналісти, щоб вивчати соціально-економічну ситуацію", - заявив міністр.
За словами Насалика метою зустрічі з самопроголошеним міністром "ДНР" була спроба домогтися відзняти полонених.
"Він погодився і ми змогли побачити полонених, повідомили батькам, що вони поранені, але живі та повідомили нашим службам, де вони знаходяться", - зазначив Насалик.
За його словами, він не домовлявся за вугілля, оскільки ще не був міністром.
Теперь слава богу и народу новые лицца и конец барыгам. Компании Коломойского монопольно заключают прямые поставки угля из РФ.
Первое заличнная влада барыг и кококоррупция, второе борьба с ней, смотри не перепутай.
Козлота , вы - гниды брехливые, просрали 2 тура выборов, а выводы не сделали, врёте дальше...я вам помогу. Запомните, парашники шоколадные : правда ВСЕГДА побеждает.
Усекли ?
ты бы ещё тампексом Елизаветы назвался...
Но интересно не это. как не дегенерат или опущенец, так "поёт" за петропарашу ...
Что это ...?
Вчера кто-то дал ссылку на видео свадьбы(пишут шо в Донецке)..... такого быдла уродского нигде больше кроме как в руском мире нету. Даже нигеры - интеллигенты по сравнению с этими обезьянами.