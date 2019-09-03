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 Около 100 раненых и уничтоженных: офицер ВСУ Штефан озвучил потери оккупантов на Донбассе за август. ФОТО

В августе российско - оккупационные войска понесли значительные потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Игнорируя минские договоренности в августе российско-оккупационные войска почти каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов.

По итогам августа в подразделениях российско-оккупационных войск "лднр" были ликвидированы около 40 оккупантов и около 55 оккупантов получили ранения различной степени тяжести", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Арта в прошлом году отработала по российской станции РЭБ. Это был наш самый большой успех, - одесский аэроразведчик Кучеренко о 4 годах на Донбассе. ФОТОрепортажОколо 100 раненых и уничтоженных: офицер ВСУ Штефан озвучил потери оккупантов на Донбассе за август 01

Фото: Штефан/Facebook

"Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины! Вместе победим!", - резюмировал офицер.

Около 100 раненых и уничтоженных: офицер ВСУ Штефан озвучил потери оккупантов на Донбассе за август 02

Источник: https://censor.net.ua/p3146073
 
   
 Топ комментарии
 
Вот и просто перестали стрелять. Да, Пебилы?
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Вы фсё врёти! Около 100 раненых и уничтоженных: офицер ВСУ Штефан озвучил потери оккупантов на Донбассе за август - Цензор.НЕТ 2646
Потому, что секта зебилов имени Святого Пэтра Рошенко на "Цензоре" пишет совершенно противоположное, а я верю только этим идиотам!!Около 100 раненых и уничтоженных: офицер ВСУ Штефан озвучил потери оккупантов на Донбассе за август - Цензор.НЕТ 6082
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Т.е. ты - домбасит и по этому знаешь точно что да как в маладых риспупликах Домбаса?

Это многое обьясняет из твоей писанины и той ненависти к народу Украины в твоих высерах.
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Вот и просто перестали стрелять. Да, Пебилы?
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Там в основном не боевые потери у "повстанцев"... Около 100 раненых и уничтоженных: офицер ВСУ Штефан озвучил потери оккупантов на Донбассе за август - Цензор.НЕТ 5310
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Т.е. ты - домбасит и по этому знаешь точно что да как в маладых риспупликах Домбаса?

Это многое обьясняет из твоей писанины и той ненависти к народу Украины в твоих высерах.
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тоесть в ты согласен, что в лугандоне живут не терористы, а повстанцы? ясненько Около 100 раненых и уничтоженных: офицер ВСУ Штефан озвучил потери оккупантов на Донбассе за август - Цензор.НЕТ 698
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Т.е. у тебя к этому претензии точно так же есть:

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Сейчас президент кто? Порошенко? Нет. А зеленский называл боевиков повстанцами. Может хватит уже во всех бедах винить Петра Алексеевича?
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Це ********* назвало бойовиків "повстанцями".
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Ты дебаты наверно не смотрело на стадионе? Зеленский на всю страну, да что там страну - на весь мир сказал, что в Лугандоне - ПОВСТАНЦЫ, а не боевики!!!
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Что и как говорит Зеленский - демократический мир оценил и поддерживает. А, то что говорило, а что делало ********* - люди оценили на выборах. Вон тебе цитата вверху, на твоего мародёровского божка. Но ты её не прочитало.
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ну вот откуда ты вылез с такой оперативщиной?!
откуда ты знаешь что БОЛЬШИНСТВО -не боевые,трепло петруччино?
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А как ты докажешь обратное, и что потери боевые? Зеленский же запретил давать ответку. Так каким ладаном такие потери у "повстанцев"?
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Билецкий, который возглавлял Азов и сейчас в тесном контакте с ним, врал?

Билецкий - Хомчак отдал приказ 1,5 недели назад не стрелять в ответ.


https://www.youtube.com/watch?v=EfsaVNMCMFQ



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Да, Билецкий врал. Дай номер и текст приказа.
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наживается на войне ЗеЧмо. надо ее просто закончить. за время войны разбогател шут....то жена субсидию получала то за школу 12000 долларов платит.
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Зеленський брехав, коли говорив, що нада проста пєрєстать стрєлять?
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Вы фсё врёти! Около 100 раненых и уничтоженных: офицер ВСУ Штефан озвучил потери оккупантов на Донбассе за август - Цензор.НЕТ 2646
Потому, что секта зебилов имени Святого Пэтра Рошенко на "Цензоре" пишет совершенно противоположное, а я верю только этим идиотам!!Около 100 раненых и уничтоженных: офицер ВСУ Штефан озвучил потери оккупантов на Донбассе за август - Цензор.НЕТ 6082
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Интересн, откуда у простого офицера Штефана такие точные данные? Писал бы уже - 1000. Фейсбук все стерпит. а манюпас схавает
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а данные как у Некроманцера-из одногазников,сайтов ,пабликов и прочих личных сообщений типа"здоровья всем погибшим за новоросию"!
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Та да. Боевой офицер сутками сидит в соцсетях и суммирует все сплетни
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Помню. помню. был такой Тымчук. У сепаров сотня погибших. у нас потерь нет
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А еще Демура: Рашка вот-вот пойдет по миру с "кравчучкой". А потом Рашка такая: а у нас профицит бюджета.
а Демура такой: Майже 100 поранених і знищених: офіцер ЗСУ Штефан озвучив втрати окупантів на Донбасі за серпень - Цензор.НЕТ 221
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Демура знатный пи...бол. Как то предрекал ядерную катастрофу в Японии после прошедшего цунами. Майже 100 поранених і знищених: офіцер ЗСУ Штефан озвучив втрати окупантів на Донбасі за серпень - Цензор.НЕТ 6448
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Навіщо так жорстоко з торговими партнерами ??? Около 100 раненых и уничтоженных: офицер ВСУ Штефан озвучил потери оккупантов на Донбассе за август - Цензор.НЕТ 7294 При Порошенко такого не було !
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Всі знищені "повстанці" мали отримати аванс або заробітню платню. Так ось їх вбили, щоб не виплачувати кошти. Це частина плану дерибану на крові нового мародера Около 100 раненых и уничтоженных: офицер ВСУ Штефан озвучил потери оккупантов на Донбассе за август - Цензор.НЕТ 6378
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Міністр Ігор Насалик розмовляє з самопроголошеним "міністром доходів та зборів ДНР" Олександром Тимофєєвим в кафе окупованого Донецька.
Около 100 раненых и уничтоженных: офицер ВСУ Штефан озвучил потери оккупантов на Донбассе за август - Цензор.НЕТ 472
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афигеть ты ньюсмейкер, в сети даже есть запись этого разговора, Насалик совершает страшное преступление, уговаривает Ташкента, чтобы о ужас, украинский уголь продолжал поступать в Украину, Украину замечу которая накануне зимы оказалась в угольном коллапсе, я помню как все держались за жеппу, когда половина ТЕЦ не имела запасов.
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Как все порохососки ты просто пи#дишь) Майже 100 поранених і знищених: офіцер ЗСУ Штефан озвучив втрати окупантів на Донбасі за серпень - Цензор.НЕТ 621

Про це Насалик заявив в ефірі каналу NewsOne.
"Ці події відбувалися в лютому 2015 року, коли я був депутатом Верховної ради, а я став депутатом, будучи міським головою міста Калуш (Івано-Франківська область). Це період закінчення Дебальцевскої операції та подій, коли рухнула вежа в аеропорту", - заявив Насалик.
За його словами, йому зателефонувала мати взятого у полон військового Станіслава Стовбана, який мешкав у місті Калуш та попросила про допомогу.
"Тоді було прийнято рішення, що я поїду сам. Визріла ідея поїхати як журналісти, щоб вивчати соціально-економічну ситуацію", - заявив міністр.
За словами Насалика метою зустрічі з самопроголошеним міністром "ДНР" була спроба домогтися відзняти полонених.
"Він погодився і ми змогли побачити полонених, повідомили батькам, що вони поранені, але живі та повідомили нашим службам, де вони знаходяться", - зазначив Насалик.
За його словами, він не домовлявся за вугілля, оскільки ще не був міністром.
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Что тебе не так, я точно помню что это отопительный период зимы 2014-2015, естественно не с точностью до месяца, делать мне больше нефиг, и я хорошо помню как тогда все сидели на очке, потому что энергетический коллапс мог наступить в любой момент. Собственно у рашки на то и был расчет что эта зима без донбасских углей нас сломает.
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Да при Порошенко была торговля на крови, даже не контролируя территорию мы умудрялись: покупать свой уголь, на своих шахтах, с уплатой своих налогов и заплатой в гривне (на которые соответственно покупались украинские товары).
Теперь слава богу и народу новые лицца и конец барыгам. Компании Коломойского монопольно заключают прямые поставки угля из РФ.

Первое заличнная влада барыг и кококоррупция, второе борьба с ней, смотри не перепутай.
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Петро-парашные гельминты и здесь обсеривают... пипец...
Козлота , вы - гниды брехливые, просрали 2 тура выборов, а выводы не сделали, врёте дальше...я вам помогу. Запомните, парашники шоколадные : правда ВСЕГДА побеждает.
Усекли ?
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Спокойней, спокойней, не нервничай, выпей водички ну или водочки
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Интересно, сколько раз об тебя ноги вытерли, пидлога ? Это ж надо так себя не уважать ...
ты бы ещё тампексом Елизаветы назвался...
Но интересно не это. как не дегенерат или опущенец, так "поёт" за петропарашу ...
Что это ...?
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Мне как человеку с образованием психолога интересно, что это за мысли такие у вас в голове про тампакс Елизоветы. Мой вам совет, как можно скорее обратитесь к специалисту. Думаю вам помогут...
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Пацак, продолжай, многим нравится твоя истерика.
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А почему страница о наших потерях стабильно закрыта? Все благодарят гидранта за перемирие и за то что остановил войну?
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А что, есть такая страница? Я только такое нашел.
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да, прикинь есть такая страница, всегда на главной слева, вот это поворот
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На странице Минобороны? Не вижу. Можно ссылку?
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на странице цензора который ты читаешь прямо сейчас
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Цензор - это не первоисточник. Я ожидал нечто официальное. Хотя, да - в наше рвемя приходится читать и между строк.
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Только твой )(уйло секретит потери своих ублюдков.
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Не понял? у нас данные о потерях были все 5 лет публичными, военных хоронили открыто, а не на нычку как тараканов и был дополнительный волонтерский контроль, чтобы не дай бог не было вранья. Надеюсь так будет и впредь.
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Так вроде как хлебное перемирие было, плавно перешедшее в школьное, а ВСУ, подвергаясь обстрелам, "не поддавалось на провокации"? Наверное, противник от скуки сам в себя стрелять начал.
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Земля им бетоном/стекловатой............
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Рожи стабильно дегенератские.
Вчера кто-то дал ссылку на видео свадьбы(пишут шо в Донецке)..... такого быдла уродского нигде больше кроме как в руском мире нету. Даже нигеры - интеллигенты по сравнению с этими обезьянами.
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Чому мовчить Мендель та інші посадові особи, що мають озвучувати подібну інформацію?
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В обществе наростает недовольство тем,что наших парней,на передке,благодаря перемирию имени зеленского-хомчака,используют в качестве дичи на сафари и перемирие существует только в больных мозгах отдельных личностей,которые В УПОР не видят наших потерь,решили навешать ЛАПШИ на уши и показать якобы потери врага.Ну-ну давайте трендите,как космические корабли бороздят просторы большого театра.Что мешает этотделать каждый день?
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Та не може бути, тут нам самі чесні порохоботи кажуть що, Зеля заборонив таке робити з торговими партнерами Порошенко.
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