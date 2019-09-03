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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Борисполь (593) ОГА (1500) Нацполиция (10003)

 Секретарь горсовета Борисполя Годунок, которого Зеленский назвал "разбойником", избил активиста, - полиция. ФОТО

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок 29 августа напал на общественного активиста в здании горсовета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области, об этом правоохранителям стало известно из социальных сетей.

После получения сообщения в городской совет Борисполя сразу выехала следственно-оперативная группа, которая установила и допросила свидетелей. В процессуальном порядке изъяла видео с камер наблюдения, изучила его и приобщила к материалам уголовного производства.

Секретарь горсовета Борисполя Годунок, которого Зеленский назвал разбойником, избил активиста, - полиция 01

Сейчас продолжаются все необходимые и процессуальные следственные действия с целью документирования обстоятельств совершенного уголовного преступления.

Сейчас следователи подали ходатайство в суд с целью получения временного доступа к медицинской документации и последующего назначения судебно-медицинской экспертизы. Она будет назначена после выздоровления избитого гражданина и определит тяжесть нанесенных телесных повреждений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Годунок передумал подавать в суд на Зеленского: "Это маленькое недоразумение, его окружение подало ему неправдивую информацию, президент разберется". ВИДЕО

По данному факту следственными расследуется уголовное производство по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Готовится проект подозрения для дальнейшего направления в прокуратуру области и объявления подозрения нападающему.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Борисполь выгнал с заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка, назвав его "разбойником".

Источник: https://censor.net.ua/p3146070
 
 
 Топ комментарии
 
Помнится, порохоботы тут грудью защищали этого чёрта, и криком кричали шо Зеля закон нарушил.
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Ти бачив бюлютень цього чорта?
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Цей чорт символ порохобота,жертва режиму Зелі.
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ну а шо вы хотели от зебила?
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Воспитательная работа слугой народа среди своих избираелей, ничего личного!
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Ого, так наш Зе! еще и Ванга криворожская? Уличил в человеке разбойника с одного взгляда Секретарь горсовета Борисполя Годунок, которого Зеленский назвал "разбойником", избил активиста, - полиция - Цензор.НЕТ 3183
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Цей чорт символ порохобота,жертва режиму Зелі.
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чистосердечное признание на камеру тебя не удовлетворяет?
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Через рік і ти будеш казати що голосував за Зе))
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через год ты сменишь ник и будешь кричать что зе-гавна никогда не ел)))
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Если бы победил Медведчук он сказал бы на камеру что голосовал за Медведчука, любой порохобот мать родную продаст, но перекрасится. Пример - масса.
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19% (5,7 млн проголосувавших у першому турі за ЗЁ з 30 млн виборців)
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Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція - Цензор.НЕТ 2347.У березні 2005 року Годунок став помічником народного депутата Олександра Марченка. Потім кар'єра Годунка почала рухатися вперед. Він став депутатом Бориспільської міської ради, вступив до Радикальної партії Олега Ляшка, а потім переметнувся у "Батьківщину". У 2017 році став секретарем міської ради. Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція - Цензор.НЕТ 1110 .Порохобот говоришь ,, ну ну ..
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Порошенко был в СДПу потом создал Партию Регионов и служил в ней министром экономики, ну-ну.
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Ну И Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція - Цензор.НЕТ 450 .. ?? БЫЛ ,, да давным давно - сплыл . Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція - Цензор.НЕТ 6061 . Я же и говорю -из Годунка такой же порохобот , как из Порошенка рыг . Никакого отношения к этому не имеют , Годунок к порохоботам , а Петро к нынешним рыгоАналам .
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закон одинаковый для всех? Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція - Цензор.НЕТ 9228 или черти ещё в парадигме "своих не сдаём" до сих пор живёте?
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Ну а чого очікувати від водія Беркуту, бидло це і є бидло. Бидло потрібно виганяти з влади і садити під замок!
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Летит по трассе крутой джип . Мент увидел, еле успел палкой махнуть. Подходит, открывает дверь, а там за рулем бомжина сидит грязный и вонючий:
М: -Ты где тачку взял???
Б: -Моя.
М: -Не пи@ди!!!
Б: -Правда моя. Сижу я на вокзале а тут подъезжают крутые ребяты на джипе и кидают мне 100 баксов и говорят "ну что, удивился? если ты нас сильно удивишь мы тебе эту тачку подгоним". А меня Бог всем обделил, один только дар дал, я если кому лысому на голову на@ру, то у него сразу волосы начинают расти. Я им показал, ну вот теперь тачка моя.
Мент чешет репу, снял фуражку и стоит абсолютно лысый:
М: -Слушай, а может ты и мне поможешь, но только чтобы никому!!!
Б: -Да ты че! Какой базар, давай нагибайся.
Нагнулся мент, сверху бомж пристроился. Тут с заднего сидения джипа раздается дикий ржач и высовываются две лысые здоровые репы:
- Мужик если ты нас еще так сильно удивишь мы тебе еще и хату подгоним
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долго готовили гапона и вот можем наблюдать кино ,не специально записанное и не в нужном месте снятое))))))))
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Помнится, порохоботы тут грудью защищали этого чёрта, и криком кричали шо Зеля закон нарушил.
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До коле ты будешь переходить на личности и оскорбления, я буду вынужден обращаться не СФ.
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Бо таки порушив. І байдуже стосовно кого він це зробив. Бо то був лише початок.

"Еслиииянарууушууузакоооняуйдуууватстааавку"
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Если он очистит Украину от коррупции, воровства, олигархии и выведет страну на новый европейский уровень, то ему простится многое.
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да просто этот пассивный любит того, если бьёт. принцип комплиментарности )
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Побиття "слуг урода" це не злочин, а життєва необхідність 😕
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По правде говоря, половина этих самых "активистов" - это неадекваты. Так что в данном случае это "**..а жаба гадюку".
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Можна викрутити любу річ в що побажаєш. Але саме ідіоти рухають діалектичний розвиток. Без ідіотів все замирає.
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П Р А В А К А Ц І Я Я Я Я Я ........ Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція - Цензор.НЕТ 8526

Розбійник справжній. Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція - Цензор.НЕТ 4460
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Не даремно Зеленський назвав цього підбарижника розбійником.............
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так шмаркля вже барига?! як швидко...
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А як повинен себе вести розбійник? Усміхатися і кланятися?
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ай-ай-ай, надо еще раз его разбойником назвать, чтоб знал.
а если серьезно сажать кого-то будут вообще или только отпускать и возвращать из расеюшки?
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Что это за статус "общественный активист" ? Все проходимцы и провокаторы подались в активисты.
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а кто такие, эти "активисты" ? это те, которые телефон в лицо тыкают, пристают с идиотскими вопросами и за руки дергают? Если журналист - согласуй время и запишись на прием..
в чем проблема?
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Годунок настоящий разбойник, Зеленский прав оказался.
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Как корабль назовете, так он и поплывет
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Это по-прежнему не дает президенту права по хамски себя вести и оскорблять тех, кого так же, как и Зе, выбрали украинцы.
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А от якби написав заяву на Зеленського, коли той назвав його розбійником, то зараз міг би ******* активістів наліво і на право, і кричати; "Це провокація Зеленського за те, що я подав проти нього позов." Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція - Цензор.НЕТ 589
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Да позвоните уже наконец Баканову, ну Ёлы-палы!
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Дивно, що зебіки намагаються приліпити цього чорта до Пороха, цей чорт - чувак з обойми шмаклі, там якої нежиті тільки нема - і риги, і сєпари, і норкомани....Хоча, чому дивно?
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Они уже давно , усиленно пытаются весь отстой прилепить к Порошенку . Только вот , он никак не лепится Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція - Цензор.НЕТ 2334 . И это зебилов просто бесит .
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Мало навалял этому другу портнова и ефремова.Крыса лутугинская,заварила войну у себя на луганщине и сбежала в Украину,мозги трахать.Мало дал!
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а шо , зеля баканову не дозвонился ( по поводу этого чёрта ) ???
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.

а не назвал бы разбойником, глядишь, и не избил бы
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