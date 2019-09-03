 Секретарь горсовета Борисполя Годунок, которого Зеленский назвал "разбойником", избил активиста, - полиция. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области, об этом правоохранителям стало известно из социальных сетей.

После получения сообщения в городской совет Борисполя сразу выехала следственно-оперативная группа, которая установила и допросила свидетелей. В процессуальном порядке изъяла видео с камер наблюдения, изучила его и приобщила к материалам уголовного производства.

Сейчас продолжаются все необходимые и процессуальные следственные действия с целью документирования обстоятельств совершенного уголовного преступления.

Сейчас следователи подали ходатайство в суд с целью получения временного доступа к медицинской документации и последующего назначения судебно-медицинской экспертизы. Она будет назначена после выздоровления избитого гражданина и определит тяжесть нанесенных телесных повреждений.

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По данному факту следственными расследуется уголовное производство по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Готовится проект подозрения для дальнейшего направления в прокуратуру области и объявления подозрения нападающему.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Борисполь выгнал с заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка, назвав его "разбойником".