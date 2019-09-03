 Секретарь горсовета Борисполя Годунок, которого Зеленский назвал "разбойником", избил активиста, - полиция. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области, об этом правоохранителям стало известно из социальных сетей.
После получения сообщения в городской совет Борисполя сразу выехала следственно-оперативная группа, которая установила и допросила свидетелей. В процессуальном порядке изъяла видео с камер наблюдения, изучила его и приобщила к материалам уголовного производства.
Сейчас продолжаются все необходимые и процессуальные следственные действия с целью документирования обстоятельств совершенного уголовного преступления.
Сейчас следователи подали ходатайство в суд с целью получения временного доступа к медицинской документации и последующего назначения судебно-медицинской экспертизы. Она будет назначена после выздоровления избитого гражданина и определит тяжесть нанесенных телесных повреждений.
По данному факту следственными расследуется уголовное производство по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Готовится проект подозрения для дальнейшего направления в прокуратуру области и объявления подозрения нападающему.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Борисполь выгнал с заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка, назвав его "разбойником".
https://strana.ua/news/210757-hrubo-izhnannyj-s-soveshchanija-prezidentom-jaroslav-hodunok-na-vyborakh-podderzhival-zelenskoho-.html
М: -Ты где тачку взял???
Б: -Моя.
М: -Не пи@ди!!!
Б: -Правда моя. Сижу я на вокзале а тут подъезжают крутые ребяты на джипе и кидают мне 100 баксов и говорят "ну что, удивился? если ты нас сильно удивишь мы тебе эту тачку подгоним". А меня Бог всем обделил, один только дар дал, я если кому лысому на голову на@ру, то у него сразу волосы начинают расти. Я им показал, ну вот теперь тачка моя.
Мент чешет репу, снял фуражку и стоит абсолютно лысый:
М: -Слушай, а может ты и мне поможешь, но только чтобы никому!!!
Б: -Да ты че! Какой базар, давай нагибайся.
Нагнулся мент, сверху бомж пристроился. Тут с заднего сидения джипа раздается дикий ржач и высовываются две лысые здоровые репы:
- Мужик если ты нас еще так сильно удивишь мы тебе еще и хату подгоним
"Еслиииянарууушууузакоооняуйдуууватстааавку"
Розбійник справжній.
а если серьезно сажать кого-то будут вообще или только отпускать и возвращать из расеюшки?
в чем проблема?
а не назвал бы разбойником, глядишь, и не избил бы