EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  1847  16
Все про:вор в законе (202) криминалитет (494)

 Из Болгарии в Киев экстрадирован вор в законе Гега Озургетский, находящийся в международном розыске, - Аброськин. ФОТО

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин обнародовал информацию о том, что из Болгарии экстрадирован вор в законе Гега Озургетский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "Сегодня из Республики Болгария в аэропорт Борисполь работниками Национальной полиции Украины был экстрадирован один из самых молодых "воров в законе" по кличке "Гега Озургетский", 1992 г.р.

"Вор" с 2017 года по решению Черниговского районного суда находился в международном розыске за покушение на убийство.

Кстати, эта очень юная персонасо статусом "вор в законе" на сегодняшний день пока единственный "вор в законе" за решеткой в Украине. Если счет открыт, то скоро будет и следующий ..."

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве снова задержали вора в законе Нукри Гальского. ВИДЕО

Из Болгарии в Киев экстрадирован вор в законе Гега Озургетский, находящийся в международном розыске, - Аброськин 01

Источник: https://censor.net.ua/p3146045
 
 
 Топ комментарии
 
Ви хоч би одну справу проти них до кінця довели б.
 показать весь комментарий
 
тю...так у нас вже є---Гепа і Допа Из Болгарии в Киев экстрадирован вор в законе Гега Ортузский, находящийся в международном розыске, - Аброськин - Цензор.НЕТ 9843
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ви хоч би одну справу проти них до кінця довели б.
 показать весь комментарий
 
 
Экстрадировали они - пустили козла в огород.
 показать весь комментарий
 
"Кстати, эта очень юная персона со статусом "вор в законе" на сегодняшний день пока единственный "вор в законе" за решеткой в Украине". Неужто решились? Из Болгарии в Киев экстрадирован вор в законе Гега Ортузский, находящийся в международном розыске, - Аброськин - Цензор.НЕТ 7676
 показать весь комментарий
 
кстати, зебобики, а Отброськин это новое лицо? или он уже очень нужен?
 показать весь комментарий
 
угу..отброськин короновал?..я вот тоже мастер заголовков-ЗАДЕРЖАН ВОР МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА СЛАВА СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ....а не..это же отброськин..новое лицо власти Зебуинов..его пообещают(может быть) посадить в следующей серии.. Из Болгарии в Киев экстрадирован вор в законе Гега Ортузский, находящийся в международном розыске, - Аброськин - Цензор.НЕТ 1474
 показать весь комментарий
 
да насрать кто кого коронует..- отправить его на ист.родинку, там лоб зеленкой моментом вылечат...)))
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, эта очень юная персона со статусом "вор в законе" на сегодняшний день пока единственный "вор в законе" за решеткой в Украине

Ага. Держите карман шире. Завтра по решению нашей гениальной пгокугатуры и самых миролюбных судов он выйдет под личное обязательство или домашний арест. Из Болгарии в Киев экстрадирован вор в законе Гега Ортузский, находящийся в международном розыске, - Аброськин - Цензор.НЕТ 1900
 показать весь комментарий
 
А рубашку при задержании надели? Если нет то очень тематично.
 показать весь комментарий
 
странно ,и в аэропорту у болгар не убежал ....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх