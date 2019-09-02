 Маршрутка столкнулась с грузовиком во Львовской области, более 10 человек в больнице. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ГУ Нацполиции во Львовской области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 2 сентября, около 16:45 в г.Моршин, Стрыйского района. Как предварительно установили полицейские, столкнулись маршрутный автобус "Мерседес" и грузовик "КамАЗ", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на момент ДТП в салоне автобуса находилось 24 человека. Предварительно с телесными повреждениями в больницу доставлено более десяти человек.
"Количество травмированных и их диагнозы уточняются", - проинформировали в полиции.
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Но зачем здесь такого рода новости, если основная катастрофа у нас с Зебилом и в зРаде? А теперь уже и в правительстве.
И без ДТП переизбыток негатива каждый день.