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Все про:ДТП (5721) Львовщина (1728) Нацполиция (10003)

 Маршрутка столкнулась с грузовиком во Львовской области, более 10 человек в больнице. ФОТО

В г. Моршин Львовской области столкнулись грузовик и маршрутный автобус, в результате ДТП более 10 человек получили телесные повреждения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ГУ Нацполиции во Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 2 сентября, около 16:45 в г.Моршин, Стрыйского района. Как предварительно установили полицейские, столкнулись маршрутный автобус "Мерседес" и грузовик "КамАЗ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на момент ДТП в салоне автобуса находилось 24 человека. Предварительно с телесными повреждениями в больницу доставлено более десяти человек.

"Количество травмированных и их диагнозы уточняются", - проинформировали в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Три человека погибли в результате столкновения "Москвича" и Ford в Кривом Роге, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Маршрутка столкнулась с грузовиком во Львовской области, более 10 человек в больнице 01
Маршрутка столкнулась с грузовиком во Львовской области, более 10 человек в больнице 02

Источник: https://censor.net.ua/p3146032
 
 
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Все живы - и слава Богу!
Но зачем здесь такого рода новости, если основная катастрофа у нас с Зебилом и в зРаде? А теперь уже и в правительстве.
И без ДТП переизбыток негатива каждый день.
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Прахоботы без негатива дня прожить не могут. Если новость о погоде, космической станции или ДТП, туда обязательно вставят. А если премьер поздравит школьников с Днем Знаний, то тогда сам Бог велел "А-а, зрада! Он на самокате!Как он посмел? Усьо прапало, бросай вакзал, чумаданы отьезжают! "
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новость ниочем. таких дтп за сутки по стране десятки.
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с авто большой вместимости..- побойся бога...
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